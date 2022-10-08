https://sputnikarabic.ae/20221008/احتراق-دمية-عملاقة-يثير-الذعر-في-الهند-فيديو-1068760805.html
احتراق دمية عملاقة يثير الذعر في الهند... فيديو
احتراق دمية عملاقة يثير الذعر في الهند... فيديو
تسبب احتراق دمية عملاقة في احتفال في الهند في إثارة رعب الحضور، حيث تسبب احتراقها في انفجارات متتالية لألعاب نارية أصابت صفوف المتفرجين. 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T09:01+0000
2022-10-08T09:01+0000
2022-10-08T09:01+0000
نادي الفيديو
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وتداولات حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي الهندية، مقطع فيديو للحادث الذي وقع في ولاية أوتار براديش، أثناء احتفال جمع غفير بإشعال النار في مجسم لدمية تجسد قصة أسطورية.ونقلت صحيفة "إنديان إكسبريس" عن الشرطة الهندية إنه رغم الفوضى التي تسببت بها النيران، إلا أنه لم تقع إصابات بين حشود المتفرجين.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
احتراق دمية عملاقة يثير الذعر في الهند... فيديو
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تسبب احتراق دمية عملاقة في احتفال في الهند في إثارة رعب الحضور، حيث تسبب احتراقها في انفجارات متتالية لألعاب نارية أصابت صفوف المتفرجين.
وتداولات حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي الهندية، مقطع فيديو للحادث الذي وقع في ولاية أوتار براديش، أثناء احتفال جمع غفير بإشعال النار في مجسم لدمية تجسد قصة أسطورية.
ونقلت صحيفة "إنديان إكسبريس" عن الشرطة الهندية إنه رغم الفوضى التي تسببت بها النيران، إلا أنه لم تقع إصابات بين حشود المتفرجين.