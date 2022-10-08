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احتراق دمية عملاقة يثير الذعر في الهند... فيديو
احتراق دمية عملاقة يثير الذعر في الهند... فيديو
تسبب احتراق دمية عملاقة في احتفال في الهند في إثارة رعب الحضور، حيث تسبب احتراقها في انفجارات متتالية لألعاب نارية أصابت صفوف المتفرجين. 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T09:01+0000
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وتداولات حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي الهندية، مقطع فيديو للحادث الذي وقع في ولاية أوتار براديش، أثناء احتفال جمع غفير بإشعال النار في مجسم لدمية تجسد قصة أسطورية.ونقلت صحيفة "إنديان إكسبريس" عن الشرطة الهندية إنه رغم الفوضى التي تسببت بها النيران، إلا أنه لم تقع إصابات بين حشود المتفرجين.
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نادي الفيديو

احتراق دمية عملاقة يثير الذعر في الهند... فيديو

09:01 GMT 08.10.2022
© Sputnik . Iliya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورإفتتاح مهرجان موسكو الدولي للضوء
إفتتاح مهرجان موسكو الدولي للضوء - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2022
© Sputnik . Iliya Pitalev
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تسبب احتراق دمية عملاقة في احتفال في الهند في إثارة رعب الحضور، حيث تسبب احتراقها في انفجارات متتالية لألعاب نارية أصابت صفوف المتفرجين.
وتداولات حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي الهندية، مقطع فيديو للحادث الذي وقع في ولاية أوتار براديش، أثناء احتفال جمع غفير بإشعال النار في مجسم لدمية تجسد قصة أسطورية.
ونقلت صحيفة "إنديان إكسبريس" عن الشرطة الهندية إنه رغم الفوضى التي تسببت بها النيران، إلا أنه لم تقع إصابات بين حشود المتفرجين.
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