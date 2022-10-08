ارتفاع حصيلة قتلى انفجار أيرلندا وأضرار كبيرة في المباني المحيطة... فيديو
© Sputnik . Maher Al Shaeriانفجار سيارة وقود في بنغازي بعدما قادها السائق بعيدا عن الزحام
© Sputnik . Maher Al Shaeri
ارتفع عدد قتلى انفجار بمحطة وقود في قرية صغيرة بشمال غرب أيرلندا، اليوم السبت، إلى 7 أشخاص.
ونقلت وسائل إعلام محلية، نقلا عن الشرطة الأيرلندية، أنه تأكد مقتل 4 أشخاص خلال الليل إثر انفجار في محطة وقود في كريسلوغ بمقاطعة كو دونيغال، إضافة إلى 3 الذين أعلن عنهم في البداية.
#BREAKING #IRELAND— loveworld (@LoveWorld_Peopl) October 8, 2022
🔴IRELAND :#VIDEO EXPLOSION AT A PETROL STATION IN CO DONEGAL!
The Applegreen service station & adjoining apartments in #CREESLOUGH were demolished by the blast which was heard at least 5km away.
At least 3 people killed.#BreakingNews #İrlanda #Explosion pic.twitter.com/AQGg2CTGHq
وأضافت الشرطة أن هناك 8 أشخاص يتلقون العلاج في المستشفيات إلى جانب العديد من الأشخاص في عداد المفقودين.
Three dead after a massive gas explosion at the Applegreen service station in Creeslough, Co Donegal, Republic of Ireland. pic.twitter.com/AwVHOr4UFo— UK Justice Forum 🇬🇧 Latest Video News Updates! (@Justice_forum) October 8, 2022
وأكدت أن البحث مستمر عن المزيد من القتلى والمصابين.
Video footage shows the aftermath of an explosion at a service station in Donegal, Ireland as several people are confirmed dead.— Sky News (@SkyNews) October 8, 2022
More on this story: https://t.co/Ofnt946x9p pic.twitter.com/96pEdLc4sa
وأوضحت الصحيفة أن محطة الوقود والمباني المحيطة بها تعرضت لأضرار كبيرة جراء الانفجار، لافتة إلى أن عمليات الاستجابة لحالة الطوارئ الكبيرة لا تزال جارية.
ولم توضح الشرطة الأيرلندية حتى الآن سبب الانفجار.
ولم توضح الشرطة الأيرلندية حتى الآن سبب الانفجار.