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https://sputnikarabic.ae/20221008/ارتفاع-حصيلة-قتلى-انفجار-أيرلندا-وأضرار-كبيرة-في-المباني-المحيطة-فيديو-1068761806.html
ارتفاع حصيلة قتلى انفجار أيرلندا وأضرار كبيرة في المباني المحيطة... فيديو
ارتفاع حصيلة قتلى انفجار أيرلندا وأضرار كبيرة في المباني المحيطة... فيديو
ارتفع عدد قتلى انفجار بمحطة وقود في قرية صغيرة بشمال غرب أيرلندا، اليوم السبت، إلى 7 أشخاص. 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T09:50+0000
2022-10-08T09:50+0000
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ونقلت وسائل إعلام محلية، نقلا عن الشرطة الأيرلندية، أنه تأكد مقتل 4 أشخاص خلال الليل إثر انفجار في محطة وقود في كريسلوغ بمقاطعة كو دونيغال، إضافة إلى 3 الذين أعلن عنهم في البداية.وأضافت الشرطة أن هناك 8 أشخاص يتلقون العلاج في المستشفيات إلى جانب العديد من الأشخاص في عداد المفقودين.وأكدت أن البحث مستمر عن المزيد من القتلى والمصابين.وأوضحت الصحيفة أن محطة الوقود والمباني المحيطة بها تعرضت لأضرار كبيرة جراء الانفجار، لافتة إلى أن عمليات الاستجابة لحالة الطوارئ الكبيرة لا تزال جارية.ولم توضح الشرطة الأيرلندية حتى الآن سبب الانفجار.
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ارتفاع حصيلة قتلى انفجار أيرلندا وأضرار كبيرة في المباني المحيطة... فيديو

09:50 GMT 08.10.2022
© Sputnik . Maher Al Shaeriانفجار سيارة وقود في بنغازي بعدما قادها السائق بعيدا عن الزحام
انفجار سيارة وقود في بنغازي بعدما قادها السائق بعيدا عن الزحام - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2022
© Sputnik . Maher Al Shaeri
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ارتفع عدد قتلى انفجار بمحطة وقود في قرية صغيرة بشمال غرب أيرلندا، اليوم السبت، إلى 7 أشخاص.
ونقلت وسائل إعلام محلية، نقلا عن الشرطة الأيرلندية، أنه تأكد مقتل 4 أشخاص خلال الليل إثر انفجار في محطة وقود في كريسلوغ بمقاطعة كو دونيغال، إضافة إلى 3 الذين أعلن عنهم في البداية.
وأضافت الشرطة أن هناك 8 أشخاص يتلقون العلاج في المستشفيات إلى جانب العديد من الأشخاص في عداد المفقودين.
وأكدت أن البحث مستمر عن المزيد من القتلى والمصابين.
وأوضحت الصحيفة أن محطة الوقود والمباني المحيطة بها تعرضت لأضرار كبيرة جراء الانفجار، لافتة إلى أن عمليات الاستجابة لحالة الطوارئ الكبيرة لا تزال جارية.

ولم توضح الشرطة الأيرلندية حتى الآن سبب الانفجار.
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