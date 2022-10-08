https://sputnikarabic.ae/20221008/ارتفاع-عدد-ضحايا-انفجار-محطة-وقود-في-أيرلندا-إلى-10-قتلى-1068779532.html
ارتفاع عدد ضحايا انفجار محطة وقود في أيرلندا إلى 10 قتلى
ارتفاع عدد ضحايا انفجار محطة وقود في أيرلندا إلى 10 قتلى
أعلنت الشرطة الأيرلندية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا انفجار محطة وقود في قرية بشمال غرب البلاد إلى 10 قتلى بينهم تلميذة. 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T19:25+0000
2022-10-08T19:25+0000
2022-10-08T19:25+0000
أيرلندا
انفجار ضخم
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وقالت الشرطة الأيرلندية خلال مؤتمر صحفي إن: "الضحايا العشرة هم: 4 رجال و3 سيدات ومراهقان- صبي وفتاة- وطفلة"، موضحة أنه بدا أن جميع الضحايا من السكان المحليين.وأشارت الشرطة (آن جاردا سيوشانا) إلى أن سبب وقوع الانفجار قد يكون "حادثا مأساويا".وفي وقت سابق اليوم، قالت الشرطة إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا في انفجار بمحطة وقود في قرية صغيرة بشمال غرب البلاد.يوجد ثمانية أشخاص في المستشفيات والعديد من الأشخاص في عداد المفقودين بعد انفجار وقع في محطة خدمة تابعة لشبكة آبل غرين في كريسلو بمقاطعة دونيغال.يشارك المستجيبون للطوارئ من أيرلندا وأيرلندا الشمالية المجاورة في عمليات البحث والإنقاذ الجارية.كما شاركت الكلاب البوليسية في عمليات تمشيط الحطام، ورفع حفار آلي أكوام من الحطام من الموقع.وتسبب الانفجار في تدمير مبنى محطة الوقود التي تضم مكتب بريد القرية، وألحق أضرارًا بالمباني المجاورة.
https://sputnikarabic.ae/20221008/مصرع-ثلاثة-أشخاص-وإصابة-30-آخرين-في-انفجار-بمحطة-وقود-في-أيرلندا-1068755907.html
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أيرلندا, انفجار ضخم
ارتفاع عدد ضحايا انفجار محطة وقود في أيرلندا إلى 10 قتلى
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أعلنت الشرطة الأيرلندية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا انفجار محطة وقود في قرية بشمال غرب البلاد إلى 10 قتلى بينهم تلميذة.
وقالت الشرطة الأيرلندية خلال مؤتمر صحفي إن: "الضحايا العشرة هم: 4 رجال و3 سيدات ومراهقان- صبي وفتاة- وطفلة"، موضحة أنه بدا أن جميع الضحايا من السكان المحليين.
وأشارت الشرطة (آن جاردا سيوشانا) إلى أن سبب وقوع الانفجار قد يكون "حادثا مأساويا".
وفي وقت سابق اليوم، قالت الشرطة إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا في انفجار بمحطة وقود في قرية صغيرة بشمال غرب البلاد.
يوجد ثمانية أشخاص في المستشفيات والعديد من الأشخاص في عداد المفقودين بعد انفجار وقع في محطة
خدمة تابعة لشبكة آبل غرين في كريسلو بمقاطعة دونيغال.
يشارك المستجيبون للطوارئ من أيرلندا وأيرلندا الشمالية المجاورة في عمليات البحث والإنقاذ الجارية.
كما شاركت الكلاب البوليسية في عمليات تمشيط الحطام، ورفع حفار آلي أكوام من الحطام من الموقع.
وتسبب الانفجار في تدمير مبنى محطة الوقود التي تضم مكتب بريد القرية، وألحق أضرارًا بالمباني المجاورة.