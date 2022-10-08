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https://sputnikarabic.ae/20221008/الإعلان-عن-414-مليون-يورو-مساعدات-من-ألمانيا-إلى-الأردن-1068758975.html
الإعلان عن 414 مليون يورو مساعدات من ألمانيا إلى الأردن
الإعلان عن 414 مليون يورو مساعدات من ألمانيا إلى الأردن
كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة عن مساعدات قدمتها ألمانيا للأردن بقيمة 413.9 مليون يورو. 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T07:50+0000
2022-10-08T07:50+0000
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وأوضحت صحيفة "الغد" أن المساعدات تضمن مساعدات تنموية ثنائية للأردن بقيمة 318.4 مليون يورو للفترة 2022 و2023، منها منح تعاون مالي لمشاريع تنموية بقيمة 179 مليون يورو ومنح دعم تعاون فني لمشاريع تنموية بقيمة 89.4 مليون يورو وقروض تنموية في قطاع المياه بقيمة 50 مليون يورو.يأتي ذلك إلى جانب تخصيص مساعدات إنسانية للعام الحالي بقيمة 95.5 مليون يورو لدعم الأردن في تحمل تبعات اللجوء السوري.وجاء الإعلان عن تلك المساعدات في ختام المفاوضات الحكومية الأردنية-الألمانية، أول من أمس، حول التعاون التنموي للفترة 2022-2023، التي ترأسها عن الجانب الأردني ناصر الشريدة، ومن الجانب الألماني وزير الدولة البرلماني في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية نلز أنن.وتضمنت المساعدات الألمانية تخصيص منحة إضافية لمشروع الناقل الوطني للمياه بقيمة 15 مليون يورو لتصل المنح المقدمة من الجانب الألماني لهذا المشروع الاستراتيجي 65 مليون يورو خلال هذا العام.من جانبه، أشاد وزير التخطيط، خلال المحادثات، بالشراكة الاستراتيجية مع ألمانيا التي تهدف إلى خدمة مصالح البلدين الصديقين، مقدما شكر حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية لألمانيا على المساعدات التي قدمتها للأردن.يذكر أن الأردن كان قد وقع مع الاتحاد الأوروبي، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إعلانا مشتركا يقدم بموجبه الأخير مساعدات على شكل منح بقيمة 364 مليون يورو حتى عام 2024.وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، في لقاء جمعه بسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، ماريا هادجيثيودوسيو، إن بلاده التي ترتبط بعلاقات "متينة وتاريخية واستراتيجية" مع الاتحاد الأوروبي، شهدت نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة.
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أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار الأردن, العالم العربي

الإعلان عن 414 مليون يورو مساعدات من ألمانيا إلى الأردن

07:50 GMT 08.10.2022
© flickr.com / Isriya Paireepairitعلم الأردن
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2022
© flickr.com / Isriya Paireepairit
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كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة عن مساعدات قدمتها ألمانيا للأردن بقيمة 413.9 مليون يورو.
وأوضحت صحيفة "الغد" أن المساعدات تضمن مساعدات تنموية ثنائية للأردن بقيمة 318.4 مليون يورو للفترة 2022 و2023، منها منح تعاون مالي لمشاريع تنموية بقيمة 179 مليون يورو ومنح دعم تعاون فني لمشاريع تنموية بقيمة 89.4 مليون يورو وقروض تنموية في قطاع المياه بقيمة 50 مليون يورو.
يأتي ذلك إلى جانب تخصيص مساعدات إنسانية للعام الحالي بقيمة 95.5 مليون يورو لدعم الأردن في تحمل تبعات اللجوء السوري.
وجاء الإعلان عن تلك المساعدات في ختام المفاوضات الحكومية الأردنية-الألمانية، أول من أمس، حول التعاون التنموي للفترة 2022-2023، التي ترأسها عن الجانب الأردني ناصر الشريدة، ومن الجانب الألماني وزير الدولة البرلماني في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية نلز أنن.
وتضمنت المساعدات الألمانية تخصيص منحة إضافية لمشروع الناقل الوطني للمياه بقيمة 15 مليون يورو لتصل المنح المقدمة من الجانب الألماني لهذا المشروع الاستراتيجي 65 مليون يورو خلال هذا العام.
من جانبه، أشاد وزير التخطيط، خلال المحادثات، بالشراكة الاستراتيجية مع ألمانيا التي تهدف إلى خدمة مصالح البلدين الصديقين، مقدما شكر حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية لألمانيا على المساعدات التي قدمتها للأردن.
يذكر أن الأردن كان قد وقع مع الاتحاد الأوروبي، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إعلانا مشتركا يقدم بموجبه الأخير مساعدات على شكل منح بقيمة 364 مليون يورو حتى عام 2024.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، في لقاء جمعه بسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، ماريا هادجيثيودوسيو، إن بلاده التي ترتبط بعلاقات "متينة وتاريخية واستراتيجية" مع الاتحاد الأوروبي، شهدت نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة.
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