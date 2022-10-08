https://sputnikarabic.ae/20221008/البدء-بتفكيك-الجزء-المنهار-من-جسر-القرم-وعبور-السيارات-وأول-قطار-ركاب-بنجاح-بعد-قطارات-شحن-تجريبية-1068780325.html
البدء بتفكيك الجزء المنهار من جسر القرم وعبور السيارات وأول قطار ركاب بنجاح بعد قطارات شحن تجريبية
البدء بتفكيك الجزء المنهار من جسر القرم وعبور السيارات وأول قطار ركاب بنجاح بعد قطارات شحن تجريبية
أكد مراسل وكالة "سبوتنيك" عبور أول قطار الركاب جسر القرم قادما من جانب شبه الجزيرة باتجاه كراسنودار. فيما وجه نائب رئيس جمهورية القرم بالبدء بتفكيك الجزء... 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T20:26+0000
2022-10-08T20:26+0000
2022-10-08T20:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
شبه جزيرة القرم الروسية
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وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فقد غادر قطار الركاب رقم 28 خط (سيمفروبول – موسكو)، الذي اتجه إلى الجسر من عاصمة شبه جزيرة القرم اليوم الساعة 17:10 وفقا للجدول الزمني.يذكر أن قطارات شحن تجريبية كانت قد عبرت على طول جسر القرم مساء اليوم، بعد حالة الطوارئ الناجمة عن العمل الإرهابي، حيث تم فحص هياكل الجسر والسكك، لتقوم وزارة النقل الروسية بإصدار تصريح لمتابعة عبور القطارات عبر الجسر.وبدوره، أصدر نائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي مارات خوسنولين، تعليمات بالبدء على الفور في تفكيك الجزء المنهار من جسر القرم.وكان قد أعلن المكتب الصحفي لهيئة السكك الحديدية في جمهورية القرم مرور أول قطار مكون من 15 عربة عبر خطوط السكك الحديدية بجسر القرم بنجاح بعد استئناف حركة المرور، التي كانت قد توقفت في وقت سابق اليوم إثر انفجار صهاريج وقود على متن قطار نتيجة هجوم من تدبير مخربين أوكرانيين.وأعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما أحال بموجبه صلاحيات تنظيم وتنسيق إجراءات حماية النقل عبر مضيق كيرتش إلى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.كما أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي وقع مرسوما يقتضي بتشديد إجراءات حماية النقل والعبور عبر مضيق كيرتش، وخط أنابيب الغاز الرئيسي.وكانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب قد أعلنت أن حادث جسر القرم ناجم عن تفجير شاحنة قرب قطار يسير على الجسر ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بالقطار.وقالت لجنة مكافحة الإرهاب، في بيان: "في الساعة السادسة وسبع دقائق صباح اليوم وقع تفجير بشاحنة في الجزء الخاص بمرور السيارات من جسر القرم، ما تسبب في اشتعال 7 صهاريج وقود في قطار متجه نحو شبه جزيرة القرم".وأضاف البيان: "حدث انهيار جزئي في قسمين من طريق السيارات بالجسر دون أن يتضرر قوس الملاحة البحرية في هذا الموقع من الجسر".وأشار البيان إلى أنه يجري في مكان الحادث اتخاذ الإجراءات لتحديد ملابسات الانفجار وإزالة آثاره.
https://sputnikarabic.ae/20221008/بوتين-يكلف-جهاز-الأمن-الفيدرالي-بتنسيق-إجراءات-حماية-العبور-والنقل-بمضيق-كيرتش-1068774544.html
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روسيا, شبه جزيرة القرم الروسية
روسيا, شبه جزيرة القرم الروسية
البدء بتفكيك الجزء المنهار من جسر القرم وعبور السيارات وأول قطار ركاب بنجاح بعد قطارات شحن تجريبية
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أكد مراسل وكالة "سبوتنيك" عبور أول قطار الركاب جسر القرم قادما من جانب شبه الجزيرة باتجاه كراسنودار. فيما وجه نائب رئيس جمهورية القرم بالبدء بتفكيك الجزء المنهار من جسر القرم بشكل فوري.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فقد غادر قطار الركاب رقم 28 خط (سيمفروبول – موسكو)، الذي اتجه إلى الجسر من عاصمة شبه جزيرة القرم اليوم الساعة 17:10 وفقا للجدول الزمني.
ونوه المراسل إلى أن المحطة التالية للقطار بعد الجسر محطة "تامان باسنجر" في كوبان عند الساعة 22:20.
يذكر أن قطارات شحن تجريبية كانت قد عبرت على طول جسر القرم مساء اليوم، بعد حالة الطوارئ الناجمة عن العمل الإرهابي، حيث تم فحص هياكل الجسر والسكك، لتقوم وزارة النقل الروسية بإصدار تصريح لمتابعة عبور القطارات عبر الجسر.
وبدوره، أصدر نائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي مارات خوسنولين، تعليمات بالبدء على الفور في تفكيك الجزء المنهار من جسر القرم.
وجاء على الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة الروسية: "أشار خوسنولين إلى أن مهمة ترميم أسوار الجدار أمر بالغ الأهمية، وأصدر تعليماته أيضًا بالبدء على الفور في تفكيك القسم المنهار. ولفت نائب رئيس الوزراء الانتباه إلى ضرورة توفير جميع الأجزاء والموارد اللازمة للإصلاح الفوري (للجسر)".
وكان قد أعلن المكتب الصحفي لهيئة السكك الحديدية في جمهورية القرم مرور أول قطار مكون من 15 عربة عبر خطوط السكك الحديدية بجسر القرم بنجاح بعد استئناف حركة المرور، التي كانت قد توقفت في وقت سابق اليوم إثر انفجار صهاريج وقود على متن قطار نتيجة هجوم من تدبير مخربين أوكرانيين.
وقال المكتب الصحفي لهيئة السكك الحديدية، في بيان، "بعد استكمال المرحلة الأولى من أعمال ترميم الجزء الخاص بخط السكك الحديدية في جسر القرم، مر عبره قطار مكون من 15 عربة بنجاح".
وأعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما أحال بموجبه صلاحيات تنظيم وتنسيق إجراءات حماية النقل عبر مضيق كيرتش إلى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.
وجاء في نص المرسوم: "تكليف جهاز الأمن الفيدرالي التابع لروسيا الاتحادية بتنظيم وتنسيق إجراءات حماية عبور النقل عبر مضيق كيرتش، وجسر الشبكة الكهربائية بين الاتحاد الروسي وشبه جزيرة القرم، وخط أنابيب الغاز الرئيسي بين مقاطعة كراسنودور والقرم".
كما أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي وقع مرسوما يقتضي بتشديد إجراءات حماية النقل والعبور عبر مضيق كيرتش، وخط أنابيب الغاز الرئيسي.
وكانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب قد أعلنت أن حادث جسر القرم ناجم عن تفجير شاحنة قرب قطار
يسير على الجسر ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بالقطار.
وقالت لجنة مكافحة الإرهاب، في بيان: "في الساعة السادسة وسبع دقائق صباح اليوم وقع تفجير بشاحنة
في الجزء الخاص بمرور السيارات من جسر القرم، ما تسبب في اشتعال 7 صهاريج وقود في قطار متجه نحو شبه جزيرة القرم".
وأضاف البيان: "حدث انهيار جزئي
في قسمين من طريق السيارات بالجسر دون أن يتضرر قوس الملاحة البحرية في هذا الموقع من الجسر".
وأشار البيان إلى أنه يجري في مكان الحادث
اتخاذ الإجراءات لتحديد ملابسات الانفجار وإزالة آثاره.