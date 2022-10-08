https://sputnikarabic.ae/20221008/البنتاغون-نعلم-بإطلاق-كوريا-الشمالية-صاروخين-باليستيين-ولا-نرى-تهديدا-لنا-ولحلفائنا-1068779741.html
البنتاغون: نعلم بإطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين ولا نرى تهديدا لنا ولحلفائنا
البنتاغون: نعلم بإطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين ولا نرى تهديدا لنا ولحلفائنا
قالت قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادئ التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم بعملية إطلاق صاروخين باليستيين كوريين... 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T19:51+0000
2022-10-08T19:51+0000
2022-10-08T19:51+0000
العالم
رصد عسكري
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وجاء في بيان صحفي صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية: "نحن على علم بإطلاق صاروخين باليستيين ونجري مشاورات مكثفة مع حلفائنا وشركائنا".واعتبرت الدفاع الأمريكية أن "إطلاق الصواريخ يظهر التأثير المزعزع للاستقرار لأسلحة الدمار الشامل غير القانونية لكوريا الشمالية وبرامج الصواريخ"، على حد زعمها، وتعهدت في ختام بيانها بتأكيد التزاماتها الدفاعية لكوريا الجنوبية واليابان.أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الطراز باتجاه البحر الشرقي.وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الرسمية بأن "هيئة الأركان المشتركة أعلنت أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيًا مجهول الطراز باتجاه البحر الشرقي، وهو الإطلاق السابع من نوعه خلال أسبوعين".يوم الثلاثاء الماضي، أجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق صاروخ باليستي باتجاه اليابان، وهي المرة الأولى التي تفعل فيها ذلك منذ 5 سنوات. حلق المقذوف فوق شمال اليابان وهبط في المحيط الهادئ، ما جعل البلاد في حالة توتر.وأطلقت كوريا الشمالية 6 صورايخ باليستية خلال الأيام الـ 12 الماضية أي أن كل يومين يُطلق صاروخ.وتقول وزارة الدفاع اليابانية إن الإطلاق الأخير يمثل المرة الـ24 التي تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ هذا العام.وأكدت كوريا الشمالية، أن سلسلة تجاربها الصاروخية الأخيرة تعد "دفاعًا مشروعًا" ضد ما وصفته بـ"التهديدات العسكرية الأمريكية" التي استمرت لأكثر من نصف قرن".وأضافت: "أنها لا تمس سلامة الدول والمناطق المجاورة".لكن الجيش الكوري الجنوبي، أعلن أن سيئول وحليفتها واشنطن ردتا بقوة على التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية والتي وصفها بـ"الاستفزازية".
https://sputnikarabic.ae/20221008/إعلام-كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-باليستيا-باتجاه-البحر-الشرقي--1068776667.html
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العالم, رصد عسكري
البنتاغون: نعلم بإطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين ولا نرى تهديدا لنا ولحلفائنا
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قالت قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادئ التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم بعملية إطلاق صاروخين باليستيين كوريين شماليين ولا ترى في ذلك تهديدا مباشرا لها ولحلفائها.
وجاء في بيان صحفي صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية: "نحن على علم بإطلاق صاروخين باليستيين ونجري مشاورات مكثفة مع حلفائنا وشركائنا".
وتابعت الدفاع الأمريكية: "قررنا أن الحدث لا يشكل تهديدا فوريا للأفراد أو الأراضي الأمريكية أو حلفائنا".
واعتبرت الدفاع الأمريكية أن "إطلاق الصواريخ يظهر التأثير المزعزع للاستقرار لأسلحة الدمار الشامل غير القانونية لكوريا الشمالية وبرامج الصواريخ"، على حد زعمها، وتعهدت في ختام بيانها بتأكيد التزاماتها الدفاعية لكوريا الجنوبية واليابان.
أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الطراز باتجاه البحر الشرقي.
وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الرسمية بأن "هيئة الأركان المشتركة أعلنت أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيًا مجهول الطراز باتجاه البحر الشرقي، وهو الإطلاق السابع من نوعه خلال أسبوعين".
يوم الثلاثاء الماضي، أجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق صاروخ باليستي باتجاه اليابان، وهي المرة الأولى التي تفعل فيها ذلك منذ 5 سنوات. حلق المقذوف فوق شمال اليابان وهبط في المحيط الهادئ، ما جعل البلاد في حالة توتر.
وأطلقت كوريا الشمالية 6 صورايخ باليستية
خلال الأيام الـ 12 الماضية أي أن كل يومين يُطلق صاروخ.
وتقول وزارة الدفاع اليابانية إن الإطلاق الأخير يمثل المرة الـ24 التي تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ هذا العام.
وأكدت كوريا الشمالية، أن سلسلة تجاربها الصاروخية الأخيرة تعد "دفاعًا مشروعًا" ضد ما وصفته بـ"التهديدات العسكرية الأمريكية" التي استمرت لأكثر من نصف قرن".
وأضافت: "أنها لا تمس سلامة الدول والمناطق المجاورة".
لكن الجيش الكوري الجنوبي، أعلن أن سيئول وحليفتها واشنطن ردتا بقوة على التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية والتي وصفها بـ"الاستفزازية".