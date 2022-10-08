https://sputnikarabic.ae/20221008/الخارجية-الروسية-رد-فعل-نظام-كييف-بتدمير-البنية-التحتية-المدنية-دليل-على-طبيعته-الإرهابية-1068760907.html
الخارجية الروسية: رد فعل نظام كييف بتدمير البنية التحتية المدنية دليل على طبيعته الإرهابية
الخارجية الروسية: رد فعل نظام كييف بتدمير البنية التحتية المدنية دليل على طبيعته الإرهابية
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، إن إقدام نظام كييف على تدمير البنى التحتية المدنية يعد دليلا على طبيعته الإرهابية، وذلك في... 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T09:05+0000
2022-10-08T09:05+0000
2022-10-08T09:37+0000
روسيا
الخارجية الروسية
ماريا زاخاروفا
شبه جزيرة القرم الروسية
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وكانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب قد أعلنت أن حادث جسر القرم ناجم عن تفجير شاحنة قرب قطار يسير على الجسر ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بالقطار.وقالت لجنة مكافحة الإرهاب، في بيان: "في الساعة السادسة وسبع دقائق صباح اليوم وقع تفجير بشاحنة في الجزء الخاص بمرور السيارات من جسر القرم، ما تسبب في اشتعال 7 صهاريج وقود في قطار متجه نحو شبه جزيرة القرم".وأضاف البيان: "حدث انهيار جزئي في قسمين من طريق السيارات بالجسر دون أن يتضرر قوس الملاحة البحرية في هذا الموقع من الجسر".وأشار البيان إلى أنه يجري في مكان الحادث اتخاذ الإجراءات لتحديد ملابسات الانفجار وإزالة آثاره.وقالت السلطات إن الحادث تسبب في تعليق حركة السيارات والقطارات في جسر القرم دون وقوع إصابات أو ضحايا بشرية.وأكدت زاخاروفا، عبر تلغرام أن "رد فعل نظام كييف بتدمير البنية التحتية المدنية يشهد على طبيعته الإرهابية".وجسر القرم هو الأطول في روسيا ويبلغ طوله 19 كيلومترا، وتم تشغيل الجزء الخاص بحركة مرور السيارات فيه في مايو/ أيار 2018، وتم إطلاق حركة القطارات عبر الجسر في ديسمبر/ كانون الأول 2019.
https://sputnikarabic.ae/20221008/هيئة-السكك-الحديدية-في-القرم-لا-إصابات-نتيجة-اندلاع-حريق-بأحد-خزانات-الوقود-فوق-الجسر-1068756999.html
شبه جزيرة القرم الروسية
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روسيا, الخارجية الروسية, ماريا زاخاروفا, شبه جزيرة القرم الروسية
روسيا, الخارجية الروسية, ماريا زاخاروفا, شبه جزيرة القرم الروسية
الخارجية الروسية: رد فعل نظام كييف بتدمير البنية التحتية المدنية دليل على طبيعته الإرهابية
09:05 GMT 08.10.2022 (تم التحديث: 09:37 GMT 08.10.2022) تابعنا عبر
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، إن إقدام نظام كييف على تدمير البنى التحتية المدنية يعد دليلا على طبيعته الإرهابية، وذلك في إشارة إلى حادث تفجير شاحنة فوق جسر القرم وتعطيل حركة المرور عليه.
وكانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب قد أعلنت أن حادث جسر القرم ناجم عن تفجير شاحنة قرب قطار
يسير على الجسر ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بالقطار.
وقالت لجنة مكافحة الإرهاب، في بيان: "في الساعة السادسة وسبع دقائق صباح اليوم وقع تفجير بشاحنة
في الجزء الخاص بمرور السيارات من جسر القرم، ما تسبب في اشتعال 7 صهاريج وقود في قطار متجه نحو شبه جزيرة القرم".
وأضاف البيان: "حدث انهيار جزئي في قسمين من طريق السيارات بالجسر دون أن يتضرر قوس الملاحة البحرية في هذا الموقع من الجسر".
وأشار البيان إلى أنه يجري في مكان الحادث اتخاذ الإجراءات لتحديد ملابسات الانفجار
وإزالة آثاره.
وقالت السلطات إن الحادث تسبب في تعليق حركة السيارات والقطارات في جسر القرم
دون وقوع إصابات أو ضحايا بشرية.
وأكدت زاخاروفا، عبر تلغرام أن "رد فعل نظام كييف بتدمير البنية التحتية المدنية يشهد على طبيعته الإرهابية".
وجسر القرم هو الأطول في روسيا ويبلغ طوله 19 كيلومترا، وتم تشغيل الجزء الخاص بحركة مرور السيارات فيه في مايو/ أيار 2018، وتم إطلاق حركة القطارات عبر الجسر في ديسمبر/ كانون الأول 2019.