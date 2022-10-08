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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221008/الدفاع-الروسية-تحييد-مئات-الجنود-الأوكرانيين-والمرتزقة-في-دونيتنسك-وزابوروجيه--1068766591.html
الدفاع الروسية: تحييد مئات الجنود الأوكرانيين والمرتزقة في دونيتنسك وزابوروجيه
الدفاع الروسية: تحييد مئات الجنود الأوكرانيين والمرتزقة في دونيتنسك وزابوروجيه
أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 100 جندي أوكراني، خلال دحرها للهجمات التي شنها مسلحو نظام كييف في مدينة كوبيانسك، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 30 آخرين،... 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T13:22+0000
2022-10-08T13:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم السبت، "نتيجة للضربات التي شنتها القوات الجوية الروسية على نقاط الانتشار المؤقت للواء الدبابات السابعة عشر واللواء الآلي الثاني والتسعين للقوات الأوكرانية في مناطق سفيرسك ونوفوي ويامبولوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، قتل أكثر من 100 جندي أوكراني، وتم تدمير 12 قطعة من المعدات العسكرية".وتابعت، "في منطقة ليمان، قتل أكثر من 30 عسكريا أوكرانيا، وتدمير 3 مدرعات و5 سيارات نقل جنود".وبينت الوزارة، "تم إسقاط 21 قذيفة من منظومة الإطلاق الصاروخي الأمريكي، هيماريس، في الجو، في مناطق إيلوفيسك في جمهورية دونيتسك الشعبية ونوفايا كاخوفكا ونيكولسكوي، وكاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، بالإضافة إلى صاروخ من طراز توشكا-واي، الباليستي، في منطقة تشيرفوني بخيرسون".وأضافت الوزارة "في اتجاه زاباروجيه، ضربت أسلحة عالية الدقة، لقوات الجو الروسية أثناء الانتشار المؤقت لمرتزقة أجانب في مدينة زابورجيه، وقتل أكثر من 160 مسلحا أوكرانيا منهم".وقالت الوزارة إن كييف مستمرة في "استفزازاتها لخلق كارثة من صنع الإنسان في محطة زاباروجيه النووية، رغم وجود ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
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الدفاع الروسية: تحييد مئات الجنود الأوكرانيين والمرتزقة في دونيتنسك وزابوروجيه

13:22 GMT 08.10.2022
© Sputnik . Valentin Kapustin / الانتقال إلى بنك الصورالمروحية الهجومية "كا-52" (التمساح) في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
المروحية الهجومية كا-52 (التمساح) في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2022
© Sputnik . Valentin Kapustin
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 100 جندي أوكراني، خلال دحرها للهجمات التي شنها مسلحو نظام كييف في مدينة كوبيانسك، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 30 آخرين، وتدمير 3 مدرعات و5 سيارات نقل جنود، في ليمان، بجمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة إلى إسقاط 21 قذيفة هايمارس في دونيتسك وخيرسون.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم السبت، "نتيجة للضربات التي شنتها القوات الجوية الروسية على نقاط الانتشار المؤقت للواء الدبابات السابعة عشر واللواء الآلي الثاني والتسعين للقوات الأوكرانية في مناطق سفيرسك ونوفوي ويامبولوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، قتل أكثر من 100 جندي أوكراني، وتم تدمير 12 قطعة من المعدات العسكرية".

وتابعت، "في منطقة ليمان، قتل أكثر من 30 عسكريا أوكرانيا، وتدمير 3 مدرعات و5 سيارات نقل جنود".

وبينت الوزارة، "تم إسقاط 21 قذيفة من منظومة الإطلاق الصاروخي الأمريكي، هيماريس، في الجو، في مناطق إيلوفيسك في جمهورية دونيتسك الشعبية ونوفايا كاخوفكا ونيكولسكوي، وكاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، بالإضافة إلى صاروخ من طراز توشكا-واي، الباليستي، في منطقة تشيرفوني بخيرسون".

وأضافت الوزارة "في اتجاه زاباروجيه، ضربت أسلحة عالية الدقة، لقوات الجو الروسية أثناء الانتشار المؤقت لمرتزقة أجانب في مدينة زابورجيه، وقتل أكثر من 160 مسلحا أوكرانيا منهم".

وقالت الوزارة إن كييف مستمرة في "استفزازاتها لخلق كارثة من صنع الإنسان في محطة زاباروجيه النووية، رغم وجود ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
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