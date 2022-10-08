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https://sputnikarabic.ae/20221008/الرئيس-الإيراني-طلابنا-سيمنعون-العدو-من-تحقيق-أحلامه-الزائفة-1068767572.html
الرئيس الإيراني: طلابنا سيمنعون العدو من تحقيق أحلامه الزائفة
الرئيس الإيراني: طلابنا سيمنعون العدو من تحقيق أحلامه الزائفة
قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، إن الطلاب الإيرانيين سيمنعون العدو من تحقيق أحلامه الزائفة. 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T13:39+0000
2022-10-08T13:39+0000
إيران
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ونقلت وكالة أنباء "إرنا" عن رئيسي تصريحاته بمناسبة بداية العام الجامعي تأتي في ظل احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها.وفي وقت سابق، أعلن المدير العام للطب الشرعي في طهران، مهدي فروزش، أن سبب وفاة مهسا أميني تم تأكيده من قبل لجنة مؤلفة من 19 طبيبا اختصاصيًا.وقال فروزش في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا"، إن "مؤسسة الطب الشرعي كذراع قوي للقضاء واجبها ومهمتها إقامة العدل واكتشاف الحقيقة في المجتمع".وأضاف، أن تقرير سبب وفاة مهسا أميني تم تأكيده من قبل لجنة أطباء مؤلفة من 19 عضوا. في حالات أخرى، يعطي طبيب واحد فقط رأي خبير لتحديد سبب الوفاة، ولكن في هذه الحالة بالذات، وبقرار من السلطة القضائية، تم تشكيل لجنة من 19 طبيبًا في تخصصات مختلفة (أمراض الأعصاب، أمراض القلب، الغدد الصماء، إلخ) يعمل 5 منهم فقط في منظمتنا".وتشهد إيران، منذ حوالي أسبوعين، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.
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إيران, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار العالم الآن

الرئيس الإيراني: طلابنا سيمنعون العدو من تحقيق أحلامه الزائفة

13:39 GMT 08.10.2022
© AFP 2022 / ED JONESالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2022
© AFP 2022 / ED JONES
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قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، إن الطلاب الإيرانيين سيمنعون العدو من تحقيق أحلامه الزائفة.
ونقلت وكالة أنباء "إرنا" عن رئيسي تصريحاته بمناسبة بداية العام الجامعي تأتي في ظل احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها.

وتابع رئيسي قائلا: "ظن العدو أنه يستطيع متابعة وتحقيق رغباته داخل الجامعة،غير مدرك أن طلابنا وأساتذتنا متيقظون ولن يسمحوا للعدو بتحقيق الأحلام الزائفة"، معربا عن ثقته في أن الطلاب "سيهزمون العدو في مجال العلم والمعرفة".

وفي وقت سابق، أعلن المدير العام للطب الشرعي في طهران، مهدي فروزش، أن سبب وفاة مهسا أميني تم تأكيده من قبل لجنة مؤلفة من 19 طبيبا اختصاصيًا.
وقال فروزش في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا"، إن "مؤسسة الطب الشرعي كذراع قوي للقضاء واجبها ومهمتها إقامة العدل واكتشاف الحقيقة في المجتمع".
وأضاف، أن تقرير سبب وفاة مهسا أميني تم تأكيده من قبل لجنة أطباء مؤلفة من 19 عضوا. في حالات أخرى، يعطي طبيب واحد فقط رأي خبير لتحديد سبب الوفاة، ولكن في هذه الحالة بالذات، وبقرار من السلطة القضائية، تم تشكيل لجنة من 19 طبيبًا في تخصصات مختلفة (أمراض الأعصاب، أمراض القلب، الغدد الصماء، إلخ) يعمل 5 منهم فقط في منظمتنا".
وتشهد إيران، منذ حوالي أسبوعين، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.
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