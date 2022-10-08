https://sputnikarabic.ae/20221008/الرئيس-الإيراني-طلابنا-سيمنعون-العدو-من-تحقيق-أحلامه-الزائفة-1068767572.html

الرئيس الإيراني: طلابنا سيمنعون العدو من تحقيق أحلامه الزائفة

الرئيس الإيراني: طلابنا سيمنعون العدو من تحقيق أحلامه الزائفة

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، إن الطلاب الإيرانيين سيمنعون العدو من تحقيق أحلامه الزائفة. 08.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-08T13:39+0000

2022-10-08T13:39+0000

2022-10-08T13:39+0000

إيران

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/1068650866_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a4269071aae699bcab2d548cd8cefacc.jpg

ونقلت وكالة أنباء "إرنا" عن رئيسي تصريحاته بمناسبة بداية العام الجامعي تأتي في ظل احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها.وفي وقت سابق، أعلن المدير العام للطب الشرعي في طهران، مهدي فروزش، أن سبب وفاة مهسا أميني تم تأكيده من قبل لجنة مؤلفة من 19 طبيبا اختصاصيًا.وقال فروزش في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا"، إن "مؤسسة الطب الشرعي كذراع قوي للقضاء واجبها ومهمتها إقامة العدل واكتشاف الحقيقة في المجتمع".وأضاف، أن تقرير سبب وفاة مهسا أميني تم تأكيده من قبل لجنة أطباء مؤلفة من 19 عضوا. في حالات أخرى، يعطي طبيب واحد فقط رأي خبير لتحديد سبب الوفاة، ولكن في هذه الحالة بالذات، وبقرار من السلطة القضائية، تم تشكيل لجنة من 19 طبيبًا في تخصصات مختلفة (أمراض الأعصاب، أمراض القلب، الغدد الصماء، إلخ) يعمل 5 منهم فقط في منظمتنا".وتشهد إيران، منذ حوالي أسبوعين، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار العالم الآن