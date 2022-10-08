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https://sputnikarabic.ae/20221008/الصومال-إجراءات-صارمة-ضد-وسائل-الإعلام-التي-تنشر-أخبار-الإرهابيين-1068769363.html
الصومال: "إجراءات صارمة" ضد وسائل الإعلام التي تنشر "أخبار الإرهابيين"
الصومال: "إجراءات صارمة" ضد وسائل الإعلام التي تنشر "أخبار الإرهابيين"
أعلنت الصومال، اليوم السبت، فرض إجراءات صارمة ضد أي وسيلة إعلامية تنشر أخبار حركة "الشباب" الإرهابية، وحجبت أكثر من 40 موقعا للتواصل الاجتماعي تستخدمه الحركة... 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T14:48+0000
2022-10-08T14:50+0000
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جاء ذلك وفق ما أعلنه نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة عبد الرحمن يوسف، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا).وقال يوسف إن "الحكومة الفيدرالية بناء على توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء حول مواجهة الإرهاب عسكريا واقتصاديا وفكريا، قامت اليوم بحجب أكثر من 40 موقعا للتواصل الاجتماعي تستخدمه مليشيات الشباب".وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الإعلام: "تم حظر بث أخبار الإرهاب، وترويج أيدلوجيته"، مؤكدا أن الحكومة "ستتخذ إجراءات صارمة ضد كل وسيلة تتورط في ذلك، وفق مبادئ الدستور واللوائح القانونية الأخرى".وأكد أن الحكومة تضمن حرية التعبير، إلا أنها "لن تتوانى عن ملاحقة القائمين على نشر أخبار العدو الإرهابي الذي يعاني من ضعف شديد أمام العمليات العسكرية التي يجريها الجيش الوطني بجنوب ووسط البلاد".وأعلن يوسف أن "الدولة الفيدرالية بصدد إغلاق كافة التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تستخدمها الخلايا الإرهابية خلال الفترة القادمة".ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.وفي مايو/ أيار، قررت الولايات المتحدة استئناف الضربات ضد الجماعة الإرهابية من أجل مكافحة التهديد المتزايد الذي تشكله على القوات الشريكة لواشنطن.
https://sputnikarabic.ae/20221007/الجيش-الصومالي-يعلن-مقتل-12-عنصرا-من-ميليشيا-الشباب-جنوب-غرب-مقديشو-1068745907.html
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الصومال, العالم
الصومال, العالم

الصومال: "إجراءات صارمة" ضد وسائل الإعلام التي تنشر "أخبار الإرهابيين"

14:48 GMT 08.10.2022 (تم التحديث: 14:50 GMT 08.10.2022)
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh-FILEحركة الشباب الصومالية
حركة الشباب الصومالية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2022
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh-FILE
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أعلنت الصومال، اليوم السبت، فرض إجراءات صارمة ضد أي وسيلة إعلامية تنشر أخبار حركة "الشباب" الإرهابية، وحجبت أكثر من 40 موقعا للتواصل الاجتماعي تستخدمه الحركة المسلحة.
جاء ذلك وفق ما أعلنه نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة عبد الرحمن يوسف، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا).
وقال يوسف إن "الحكومة الفيدرالية بناء على توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء حول مواجهة الإرهاب عسكريا واقتصاديا وفكريا، قامت اليوم بحجب أكثر من 40 موقعا للتواصل الاجتماعي تستخدمه مليشيات الشباب".
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الإعلام: "تم حظر بث أخبار الإرهاب، وترويج أيدلوجيته"، مؤكدا أن الحكومة "ستتخذ إجراءات صارمة ضد كل وسيلة تتورط في ذلك، وفق مبادئ الدستور واللوائح القانونية الأخرى".
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أمس, 15:23 GMT
وأكد أن الحكومة تضمن حرية التعبير، إلا أنها "لن تتوانى عن ملاحقة القائمين على نشر أخبار العدو الإرهابي الذي يعاني من ضعف شديد أمام العمليات العسكرية التي يجريها الجيش الوطني بجنوب ووسط البلاد".
وأعلن يوسف أن "الدولة الفيدرالية بصدد إغلاق كافة التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تستخدمها الخلايا الإرهابية خلال الفترة القادمة".
ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
وفي مايو/ أيار، قررت الولايات المتحدة استئناف الضربات ضد الجماعة الإرهابية من أجل مكافحة التهديد المتزايد الذي تشكله على القوات الشريكة لواشنطن.
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