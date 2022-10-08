الطوارئ الروسية تعلن إخماد الحريق في صهاريج الوقود على جسر القرم
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق قطار الشحن على جسر القرم، 30 يونيو 2020
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy/
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، إخماد الحريق في صهاريج الوقود على جسر القرم، في أعقاب الانفجار الذي وقع على الجسر.
وقالت الطوارئ الروسية، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "الحريق في صهاريج الوقود على جسر القرم تم إخماده، في الوقت الحالي لا يوجد حرق في الهواء الطلق. ويشارك 250 شخصا و70 قطعة من المعدات في الإطفاء".
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في أسباب وتداعيات حادث حريق خزان وقود فوق جسر القرم.
وقال بيسكوف، في تصريحات اليوم "فيما يتعلق بحالة الطوارئ على جسر القرم، تلقى فلاديمير بوتين تقارير من رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، ونائب رئيس الوزراء ووزير الطوارئ ووزير النقل، بالإضافة إلى رؤساء وكالات إنفاذ القانون، وأصدر الرئيس تعليماته لرئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة حكومية للوقوف على أسباب الحادث وإزالة تداعياته بأسرع وقت ممكن".
وأشار إلى أن لجنة التحقيق الحكومية ستشمل رئيسي إقليمي كراسنودار وشبه جزيرة القرم.
وكانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب قد أعلنت أن حادث جسر القرم ناجم عن تفجير شاحنة قرب قطار يسير على الجسر ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بالقطار.
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في أسباب وتداعيات حادث حريق خزان وقود فوق جسر القرم.
وقال بيسكوف، في تصريحات اليوم "فيما يتعلق بحالة الطوارئ على جسر القرم، تلقى فلاديمير بوتين تقارير من رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، ونائب رئيس الوزراء ووزير الطوارئ ووزير النقل، بالإضافة إلى رؤساء وكالات إنفاذ القانون، وأصدر الرئيس تعليماته لرئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة حكومية للوقوف على أسباب الحادث وإزالة تداعياته بأسرع وقت ممكن".
وأشار إلى أن لجنة التحقيق الحكومية ستشمل رئيسي إقليمي كراسنودار وشبه جزيرة القرم.
وكانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب قد أعلنت أن حادث جسر القرم ناجم عن تفجير شاحنة قرب قطار يسير على الجسر ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بالقطار.