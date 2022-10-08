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https://sputnikarabic.ae/20221008/الطوارئ-الروسية-تعلن-إخماد-الحريق-في-صهاريج-الوقود-على-جسر-القرم-1068759616.html
الطوارئ الروسية تعلن إخماد الحريق في صهاريج الوقود على جسر القرم
الطوارئ الروسية تعلن إخماد الحريق في صهاريج الوقود على جسر القرم
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، إخماد الحريق في صهاريج الوقود على جسر القرم، في أعقاب الانفجار الذي وقع على الجسر. 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T08:23+0000
2022-10-08T08:23+0000
روسيا
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وقالت الطوارئ الروسية، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "الحريق في صهاريج الوقود على جسر القرم تم إخماده، في الوقت الحالي لا يوجد حرق في الهواء الطلق. ويشارك 250 شخصا و70 قطعة من المعدات في الإطفاء".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في أسباب وتداعيات حادث حريق خزان وقود فوق جسر القرم.وقال بيسكوف، في تصريحات اليوم "فيما يتعلق بحالة الطوارئ على جسر القرم، تلقى فلاديمير بوتين تقارير من رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، ونائب رئيس الوزراء ووزير الطوارئ ووزير النقل، بالإضافة إلى رؤساء وكالات إنفاذ القانون، وأصدر الرئيس تعليماته لرئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة حكومية للوقوف على أسباب الحادث وإزالة تداعياته بأسرع وقت ممكن".وأشار إلى أن لجنة التحقيق الحكومية ستشمل رئيسي إقليمي كراسنودار وشبه جزيرة القرم.وكانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب قد أعلنت أن حادث جسر القرم ناجم عن تفجير شاحنة قرب قطار يسير على الجسر ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بالقطار.
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الطوارئ الروسية تعلن إخماد الحريق في صهاريج الوقود على جسر القرم

08:23 GMT 08.10.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق قطار الشحن على جسر القرم، 30 يونيو 2020
إطلاق قطار الشحن على جسر القرم، 30 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، إخماد الحريق في صهاريج الوقود على جسر القرم، في أعقاب الانفجار الذي وقع على الجسر.
وقالت الطوارئ الروسية، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "الحريق في صهاريج الوقود على جسر القرم تم إخماده، في الوقت الحالي لا يوجد حرق في الهواء الطلق. ويشارك 250 شخصا و70 قطعة من المعدات في الإطفاء".

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في أسباب وتداعيات حادث حريق خزان وقود فوق جسر القرم.

وقال بيسكوف، في تصريحات اليوم "فيما يتعلق بحالة الطوارئ على جسر القرم، تلقى فلاديمير بوتين تقارير من رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، ونائب رئيس الوزراء ووزير الطوارئ ووزير النقل، بالإضافة إلى رؤساء وكالات إنفاذ القانون، وأصدر الرئيس تعليماته لرئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة حكومية للوقوف على أسباب الحادث وإزالة تداعياته بأسرع وقت ممكن".

وأشار إلى أن لجنة التحقيق الحكومية ستشمل رئيسي إقليمي كراسنودار وشبه جزيرة القرم.

وكانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب قد أعلنت أن حادث جسر القرم ناجم عن تفجير شاحنة قرب قطار يسير على الجسر ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بالقطار.
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