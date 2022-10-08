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https://sputnikarabic.ae/20221008/العراق-إعلام-هجوم-صاروخي-استهدف-قاعدة-عسكرية-تركية-في-نينوى-1068782742.html
العراق.. إعلام: هجوم صاروخي استهدف قاعدة عسكرية تركية في نينوى
العراق.. إعلام: هجوم صاروخي استهدف قاعدة عسكرية تركية في نينوى
أفادت وسائل إعلام كردية، بأن هجوما صاروخيا استهدف قاعدة يتمركز فيها جنود أتراك في محافظة نينوى العراقية، اليوم السبت. 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T22:46+0000
2022-10-08T22:46+0000
أخبار العراق اليوم
كردستان
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ونقل الإعلام الكردي عن مديرية مكافحة الإرهاب في كردستان العراق، قولها إن ثلاثة صواريخ أُطلقت صوب المعسكر التركي الواقع في ناحية بعشيقة شمال شرق الموصل.وأشارت مديرية مكافحة الإرهاب إلى أن الصواريخ أُطلقت من منطقة الشلالات التي تقع ضمن نطاق سيطرة الحكومة الاتحادي، وفقا لموقع "كردستان 24".وأوضحت المديرية أن الصواريخ لم تصل إلى المعسكر ولا إلى نقاط تمركز قوات البيشمركة، بل هوت في المنطقة الفاصلة بين قريتي الفاضلية وعمرقابجي.وأكدت أن الحادث لم يوقع أي خسائر في الأرواح، حسب ذات المصدر.
https://sputnikarabic.ae/20221003/سياسي-عراقي-لـسبوتنيك-القصف-التركي-والإيراني-لإقليم-كردستان-يتم-بالاتفاق-مع-أربيل-1068577953.html
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أخبار العراق اليوم, كردستان
أخبار العراق اليوم, كردستان

العراق.. إعلام: هجوم صاروخي استهدف قاعدة عسكرية تركية في نينوى

22:46 GMT 08.10.2022
© AFP 2022 / -قصف الجيش التركي على مدينة دهوك في العراق
قصف الجيش التركي على مدينة دهوك في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2022
© AFP 2022 / -
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أفادت وسائل إعلام كردية، بأن هجوما صاروخيا استهدف قاعدة يتمركز فيها جنود أتراك في محافظة نينوى العراقية، اليوم السبت.
ونقل الإعلام الكردي عن مديرية مكافحة الإرهاب في كردستان العراق، قولها إن ثلاثة صواريخ أُطلقت صوب المعسكر التركي الواقع في ناحية بعشيقة شمال شرق الموصل.
وأشارت مديرية مكافحة الإرهاب إلى أن الصواريخ أُطلقت من منطقة الشلالات التي تقع ضمن نطاق سيطرة الحكومة الاتحادي، وفقا لموقع "كردستان 24".
تداعيات قصف القاعدة العسكرية الأمريكية عين الأسد في العراق، 13 يناير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
سياسي عراقي لـ"سبوتنيك": القصف التركي والإيراني لإقليم كردستان يتم بالاتفاق مع أربيل
3 أكتوبر, 18:53 GMT
وأوضحت المديرية أن الصواريخ لم تصل إلى المعسكر ولا إلى نقاط تمركز قوات البيشمركة، بل هوت في المنطقة الفاصلة بين قريتي الفاضلية وعمرقابجي.
وأكدت أن الحادث لم يوقع أي خسائر في الأرواح، حسب ذات المصدر.
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