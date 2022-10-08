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https://sputnikarabic.ae/20221008/القوات-الأوكرانية-تدمر-آخر-خط-يربط-محطة-زابوروجيه-بشبكة-كهرباء-أوكرانيا-1068758660.html
القوات الأوكرانية تدمر آخر خط يربط محطة زابوروجيه بشبكة كهرباء أوكرانيا
القوات الأوكرانية تدمر آخر خط يربط محطة زابوروجيه بشبكة كهرباء أوكرانيا
قال عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف، اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية دمرت آخر خط اتصال عالي الجهد يربط محطة الطاقة النووية زابوروجيه بشبكة... 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T07:29+0000
2022-10-08T07:29+0000
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
روسيا
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سيمفيروبول - سبوتنيك. وأوضح روغوف، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "الليلة الماضية، تضرر آخر خط لنقل الكهرباء عالي الجهد، والذي يربط محطة زابوروجيه للطاقة النووية بشبكة الكهرباء في أوكرانيا، نتيجة لقصف القوات الأوكرانية".وأضاف المسؤول "محطة الطاقة النووية تحولت تلقائيًا إلى العمل على مولدات الديزل".وقبل أيام، أعلنت الشركة المشغلة لمحطات الطاقة النووية في روسيا "روس إنبرغوآتوم" (تابعة لـ روس آتوم) أن كبير المهندسين السابق في محطة بالاكوفو للطاقة النووية أوليغ رومانينكو، ترأس تشغيل محطة الطاقة النووية زابوروجيه.وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما يقضي بنقل ملكية محطة زابوروجيه للطاقة النووية إلى روسيا. وزار وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محطة زابوروجيه، في 31 أغسطس/ آب الماضي، لإجراء تقييم أولي لأمن المحطة، التي تتعرض إلى قصف متواصل من قبل القوات الأوكرانية، ما يهدد باحتمال وقوع كارثة نووية.
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محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا

القوات الأوكرانية تدمر آخر خط يربط محطة زابوروجيه بشبكة كهرباء أوكرانيا

07:29 GMT 08.10.2022
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمحطة زابوروجيه النووية
محطة زابوروجيه النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2022
© Sputnik . РИА Новости
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قال عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف، اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية دمرت آخر خط اتصال عالي الجهد يربط محطة الطاقة النووية زابوروجيه بشبكة الكهرباء الأوكرانية.
سيمفيروبول - سبوتنيك. وأوضح روغوف، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "الليلة الماضية، تضرر آخر خط لنقل الكهرباء عالي الجهد، والذي يربط محطة زابوروجيه للطاقة النووية بشبكة الكهرباء في أوكرانيا، نتيجة لقصف القوات الأوكرانية".
وأضاف المسؤول "محطة الطاقة النووية تحولت تلقائيًا إلى العمل على مولدات الديزل".
وقبل أيام، أعلنت الشركة المشغلة لمحطات الطاقة النووية في روسيا "روس إنبرغوآتوم" (تابعة لـ روس آتوم) أن كبير المهندسين السابق في محطة بالاكوفو للطاقة النووية أوليغ رومانينكو، ترأس تشغيل محطة الطاقة النووية زابوروجيه.
وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما يقضي بنقل ملكية محطة زابوروجيه للطاقة النووية إلى روسيا.
جندي من القوات المسلحة الروسية وحافلة تقل صحفيين دوليين على أراضي محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرجودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
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وزار وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محطة زابوروجيه، في 31 أغسطس/ آب الماضي، لإجراء تقييم أولي لأمن المحطة، التي تتعرض إلى قصف متواصل من قبل القوات الأوكرانية، ما يهدد باحتمال وقوع كارثة نووية.
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