القوات الإسرائيلية تعترض فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي في القدس وتعتقل 6 فلسطينيين
17:45 GMT 08.10.2022 (تم التحديث: 18:02 GMT 08.10.2022)
© Sputnik . Ajwad Jradatالقوات الإسرائيلية تقمع فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي في القدس وتعتقل 6 فلسطينيين
© Sputnik . Ajwad Jradat
اعترضت القوات الإسرائيلية فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في مدينة القدس، بعدما اقتحمت بأعداد كبيرة ساحة باب العامود بالتزامن مع تنظيم فعالية إحياء لذكرى المولد النبوي.
وبحسب مراسل "سبوتنيك" حدثت اعتداءات على المجتمعين الذين قدموا لمشاهدة عروض فرق كشافة كانت تجوب شوارع القدس، واعتقلت 6 من الشبان المتواجدين في المنطقة، كما اعتدت على الأهالي في منطقة باب الساهرة وأصيب عدد من الفلسطينيين برضوض جراء عملية الدفع من قبل القوات الإسرائيلية، جرى علاجهم ميدانياً.
© Sputnik . Ajwad Jradatالقوات الإسرائيلية تقمع فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي في القدس وتعتقل 6 فلسطينيين
القوات الإسرائيلية تقمع فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي في القدس وتعتقل 6 فلسطينيين
© Sputnik . Ajwad Jradat
وكانت المسيرة الكشفية قد انطلقت من شارع الزهراء بمناسبة المولد النبوي، مروراً بشارعي صلاح الدين والسلطان سليمان وصولاً لباب العامود، وانتهت في ساحات المسجد الأقصى.
© Sputnik . Ajwad Jradatالقوات الإسرائيلية تقمع فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي في القدس وتعتقل 6 فلسطينيين
1/7
© Sputnik . Ajwad Jradat
القوات الإسرائيلية تقمع فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي في القدس وتعتقل 6 فلسطينيين
© Sputnik . Ajwad Jradatالقوات الإسرائيلية تقمع فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي في القدس وتعتقل 6 فلسطينيين
2/7
© Sputnik . Ajwad Jradat
القوات الإسرائيلية تقمع فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي في القدس وتعتقل 6 فلسطينيين
© Sputnik . Ajwad Jradatالقوات الإسرائيلية تقمع فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي في القدس وتعتقل 6 فلسطينيين
3/7
© Sputnik . Ajwad Jradat
القوات الإسرائيلية تقمع فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي في القدس وتعتقل 6 فلسطينيين
© Sputnik . Ajwad Jradatالقوات الإسرائيلية تقمع فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي في القدس وتعتقل 6 فلسطينيين
4/7
© Sputnik . Ajwad Jradat
القوات الإسرائيلية تقمع فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي في القدس وتعتقل 6 فلسطينيين
© Sputnik . Ajwad Jradatالقوات الإسرائيلية تقمع فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي في القدس وتعتقل 6 فلسطينيين
5/7
© Sputnik . Ajwad Jradat
القوات الإسرائيلية تقمع فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي في القدس وتعتقل 6 فلسطينيين
© Sputnik . Ajwad Jradatالقوات الإسرائيلية تقمع فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي في القدس وتعتقل 6 فلسطينيين
6/7
© Sputnik . Ajwad Jradat
القوات الإسرائيلية تقمع فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي في القدس وتعتقل 6 فلسطينيين
© Sputnik . Ajwad Jradatالقوات الإسرائيلية تقمع فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي في القدس وتعتقل 6 فلسطينيين
7/7
© Sputnik . Ajwad Jradat
القوات الإسرائيلية تقمع فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي في القدس وتعتقل 6 فلسطينيين
1/7
© Sputnik . Ajwad Jradat
القوات الإسرائيلية تقمع فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي في القدس وتعتقل 6 فلسطينيين
2/7
© Sputnik . Ajwad Jradat
القوات الإسرائيلية تقمع فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي في القدس وتعتقل 6 فلسطينيين
3/7
© Sputnik . Ajwad Jradat
القوات الإسرائيلية تقمع فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي في القدس وتعتقل 6 فلسطينيين
4/7
© Sputnik . Ajwad Jradat
القوات الإسرائيلية تقمع فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي في القدس وتعتقل 6 فلسطينيين
5/7
© Sputnik . Ajwad Jradat
القوات الإسرائيلية تقمع فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي في القدس وتعتقل 6 فلسطينيين
6/7
© Sputnik . Ajwad Jradat
القوات الإسرائيلية تقمع فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي في القدس وتعتقل 6 فلسطينيين
7/7
© Sputnik . Ajwad Jradat
القوات الإسرائيلية تقمع فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي في القدس وتعتقل 6 فلسطينيين
ووزع تجار البلدة القديمة الحلوى على المشاركين في المسيرة التي تخللتها مدائح نبوية من فرق مقدسية، لكن خلال تقديم العرض الكشفي في منطقة باب العامود اقتحمت قوات إسرائيلية كبيرة وفرقت الموجودين والغت الاحتفال واخلت المكان.