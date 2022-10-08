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https://sputnikarabic.ae/20221008/الكاظمي-يوجه-باستمرار-جهود-إعمار-بغداد-1068780152.html
الكاظمي يوجه باستمرار جهود إعمار بغداد
الكاظمي يوجه باستمرار جهود إعمار بغداد
أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على استمرار جهود إعمار العاصمة بغداد وتأهيل شواخصها التأريخية والتراثية. 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T19:58+0000
2022-10-08T19:58+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في بيان صادر اليوم السبت عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن الكاظمي تولى رئاسة اجتماع للجنة المكلفة بإعادة تأهيل نصب الحرية بساحة التحرير، وحديقة الأمة وسط بغداد.وأشار بيان المكتب الإعلامي إلى أن رئيس الحكومة استمع لشرح مفصل من اللجنة بشأن سير العمل ومراحل الترميم والتأهيل التي تم بها.ووجه الكاظمي بضرورة الاهتمام بنوعية العمل وجودته، مؤكدا على أهمية الالتزام بجدول المواعيد.وشدد الكاظمي على ضرورة مواصلة جهود إعمار بغداد وتأهيل شواخصها التأريخية والتراثية، والاهتمام بطبيعة الخدمات البلدية المقدمة.وأكد على أهمية تعاون الجميع من أجل إبراز وجه العاصمة الثقافي والحضاري.
https://sputnikarabic.ae/20221007/الرئيس-العراقي-يدعو-إلى-حوار-بمشاركة-القوى-السياسية-1068745616.html
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أخبار العراق اليوم
أخبار العراق اليوم

الكاظمي يوجه باستمرار جهود إعمار بغداد

19:58 GMT 08.10.2022
© AFP 2022 / STEFANIE LOOSرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي
رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2022
© AFP 2022 / STEFANIE LOOS
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أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على استمرار جهود إعمار العاصمة بغداد وتأهيل شواخصها التأريخية والتراثية.
جاء هذا في بيان صادر اليوم السبت عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وقال البيان إن الكاظمي تولى رئاسة اجتماع للجنة المكلفة بإعادة تأهيل نصب الحرية بساحة التحرير، وحديقة الأمة وسط بغداد.
وأشار بيان المكتب الإعلامي إلى أن رئيس الحكومة استمع لشرح مفصل من اللجنة بشأن سير العمل ومراحل الترميم والتأهيل التي تم بها.
ووجه الكاظمي بضرورة الاهتمام بنوعية العمل وجودته، مؤكدا على أهمية الالتزام بجدول المواعيد.
وشدد الكاظمي على ضرورة مواصلة جهود إعمار بغداد وتأهيل شواخصها التأريخية والتراثية، والاهتمام بطبيعة الخدمات البلدية المقدمة.
وأكد على أهمية تعاون الجميع من أجل إبراز وجه العاصمة الثقافي والحضاري.
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