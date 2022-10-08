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الكرملين: بوتين يصدر أمرا بإنشاء لجنة حكومية مرتبطة بحالة الطوارئ على جسر القرم
الكرملين: بوتين يصدر أمرا بإنشاء لجنة حكومية مرتبطة بحالة الطوارئ على جسر القرم
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس بوتين أعطى توجيهات عاجلة بإنشاء لجنة حكومية مرتبطة بحالة الطوارئ على جسر القرم. 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T06:29+0000
2022-10-08T07:22+0000
روسيا
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وقال بيسكوف بهذا الصدد: "فيما يتعلق بحالة الطوارئ على جسر القرم تلقى فلاديمير بوتين تقارير من رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ونائب رئيس الوزراء مارات خوسنولين ووزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف ووزير النقل غينادي سافيليف، بالإضافة إلى رؤساء وكالات الطوارئ".وتابع بيسكوف بالقول: "أصدر رئيس الجمهورية تعليماته لرئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة حكومية للوقوف على أسباب الحادث وإزالة تداعياته بأسرع وقت ممكن ويشمل القرار أيضًا رئيسي إقليمي كراسنودار وشبه جزيرة القرم وممثلين عن الحرس الوطني والمخابرات المركزية ووزارة الشؤون الداخلية".وفي سياق متصل، أعلن رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، أنه الحادث أدى إلى انهيار جزء من الطريق على الجسر ما أدى إلى قطع أوصال الجزء الممتد من منطقة تمان إلى القرم، مشيرا إلى أن الجزء الآخر من الطريق آمن وسالك ولم يتضرر.وأوضح أكسيونوف أنه يتم التحقيق بالحادث وتم تنظيم فريق لخدمة المواطنين العالقين على جانبي الجسر.وأعلن أكسيونوف على قناته على "تلغرام" أن "خدمة العبارات جاهزة للانطلاق وستبدأ العمل من اليوم. سنقوم بالإبلاغ بالجدول الزمني لاحقًا. والآن يتم إنشاء محطات طعام وتدفئة للسائقين عند مدخل الجسر".
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الكرملين: بوتين يصدر أمرا بإنشاء لجنة حكومية مرتبطة بحالة الطوارئ على جسر القرم

06:29 GMT 08.10.2022 (تم التحديث: 07:22 GMT 08.10.2022)
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورالانتهاء من بناء جسر القرم، شبه جزيرة القرم، روسيا
الانتهاء من بناء جسر القرم، شبه جزيرة القرم، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2022
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس بوتين أعطى توجيهات عاجلة بإنشاء لجنة حكومية مرتبطة بحالة الطوارئ على جسر القرم.
وقال بيسكوف بهذا الصدد: "فيما يتعلق بحالة الطوارئ على جسر القرم تلقى فلاديمير بوتين تقارير من رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ونائب رئيس الوزراء مارات خوسنولين ووزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف ووزير النقل غينادي سافيليف، بالإضافة إلى رؤساء وكالات الطوارئ".
وتابع بيسكوف بالقول: "أصدر رئيس الجمهورية تعليماته لرئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة حكومية للوقوف على أسباب الحادث وإزالة تداعياته بأسرع وقت ممكن ويشمل القرار أيضًا رئيسي إقليمي كراسنودار وشبه جزيرة القرم وممثلين عن الحرس الوطني والمخابرات المركزية ووزارة الشؤون الداخلية".
وفي سياق متصل، أعلن رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، أنه الحادث أدى إلى انهيار جزء من الطريق على الجسر ما أدى إلى قطع أوصال الجزء الممتد من منطقة تمان إلى القرم، مشيرا إلى أن الجزء الآخر من الطريق آمن وسالك ولم يتضرر.
وأوضح أكسيونوف أنه يتم التحقيق بالحادث وتم تنظيم فريق لخدمة المواطنين العالقين على جانبي الجسر.
وأعلن أكسيونوف على قناته على "تلغرام" أن "خدمة العبارات جاهزة للانطلاق وستبدأ العمل من اليوم. سنقوم بالإبلاغ بالجدول الزمني لاحقًا. والآن يتم إنشاء محطات طعام وتدفئة للسائقين عند مدخل الجسر".
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