https://sputnikarabic.ae/20221008/الكويت-تفوز-برئاسة-الجمعية-الطبية-العالمية-1068765639.html
الكويت تفوز برئاسة الجمعية الطبية العالمية
الكويت تفوز برئاسة الجمعية الطبية العالمية
أعلنت الجمعية الطبية العالمية "دبليو إم إيه"، اليوم السبت، فوز الجمعية الطبية الكويتية برئاستها لعامي 2023 و2024، وذلك بعد إجراء انتخابات بمؤتمر الجمعية... 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T12:39+0000
2022-10-08T12:39+0000
2022-10-08T12:39+0000
العالم العربي
الكويت
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ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن رئيس الجمعية الطبية الكويتية، إبراهيم الطوالة، توجهه بالشكر للجمعية الطبية العالمية معتبرا التكليف بالرئاسة "كأول جمعية طبية عربية تفوز بهذا المنصب اعترافا بالمكانة الطبية المرموقة التي تحظى بها دولة الكويت على الصعيد العالمي".وأعرب الطوالة عن تفاؤله بأن "فوز الجمعية الطبية الكويتية بهذا المنصب سيساعدها على طرح المواضيع التي تهم الأطباء في الكويت وعلى مشاركة وجهات النظر الطبية الكويتية في المنابر العالمية إضافة إلى توفير الفرصة للخروج بتوصيات حول العمل الطبي العالمي".من ناحيتها، قالت نائبة رئيس الجمعية الطبية الكويتية الدكتورة معصومة العلي إن "فوز الجمعية الطبية الكويتية بهذا المنصب له أهمية مزدوجة نظرا لتزامنه مع الاحتفال باليوبيل الماسي لإنشاء الجمعية الطبية العالمية مشيدة بقرار الجمعية الذي يعد إقرارا بإنجازات القطاع الطبي الكويتي".يذكر أنه في يونيو/ حزيران الماضي، حصل طبيبان كويتيان على براءة اختراع أمريكية، عن جبيرة طبية بديلة للفتائل التي يتم وضعها في الأنف وتسبب صعوبة في التنفس.ووفقا لبيان أصدرته جامعة الكويت، فقد حصل كل من الأستاذ المساعد في قسم العلوم الجراحية بكلية طب الاسنان الدكتور محمد كمال، واستشاري الأنف والأذن والحنجرة في وزارة الصحة الدكتور عبد المحسن التركي، على براءة اختراع من الولايات المتحدة الأمريكية عن ابتكارهما جبيرة طبية بديلة للفتائل التي توضع في الأنف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الكويت
الكويت تفوز برئاسة الجمعية الطبية العالمية
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أعلنت الجمعية الطبية العالمية "دبليو إم إيه"، اليوم السبت، فوز الجمعية الطبية الكويتية برئاستها لعامي 2023 و2024، وذلك بعد إجراء انتخابات بمؤتمر الجمعية المنعقد في برلين.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية
"كونا" عن رئيس الجمعية الطبية الكويتية، إبراهيم الطوالة، توجهه بالشكر للجمعية الطبية العالمية معتبرا التكليف بالرئاسة "كأول جمعية طبية عربية تفوز بهذا المنصب اعترافا بالمكانة الطبية المرموقة التي تحظى بها دولة الكويت على الصعيد العالمي".
وأعرب الطوالة عن تفاؤله بأن "فوز الجمعية الطبية الكويتية بهذا المنصب سيساعدها على طرح المواضيع التي تهم الأطباء في الكويت وعلى مشاركة وجهات النظر الطبية الكويتية في المنابر العالمية إضافة إلى توفير الفرصة للخروج بتوصيات حول العمل الطبي العالمي".
من ناحيتها، قالت نائبة رئيس الجمعية الطبية الكويتية الدكتورة معصومة العلي إن "فوز الجمعية الطبية الكويتية بهذا المنصب له أهمية مزدوجة نظرا لتزامنه مع الاحتفال باليوبيل الماسي لإنشاء الجمعية الطبية العالمية مشيدة بقرار الجمعية الذي يعد إقرارا بإنجازات القطاع الطبي الكويتي".
يذكر أنه في يونيو/ حزيران الماضي، حصل طبيبان كويتيان على براءة اختراع أمريكية، عن جبيرة طبية بديلة للفتائل التي يتم وضعها في الأنف وتسبب صعوبة في التنفس.
ووفقا لبيان أصدرته جامعة الكويت، فقد حصل كل من الأستاذ المساعد في قسم العلوم الجراحية بكلية طب الاسنان الدكتور محمد كمال، واستشاري الأنف والأذن والحنجرة في وزارة الصحة الدكتور عبد المحسن التركي، على براءة اختراع من الولايات المتحدة الأمريكية عن ابتكارهما جبيرة طبية بديلة للفتائل التي توضع في الأنف.