https://sputnikarabic.ae/20221008/بعد-فشل-تمديد-الهدنة-اندلاع-اشتباكات-عنيفة-بمختلف-الأسلحة-بين-الجيش-اليمني-وأنصار-الله-1068758310.html

بعد فشل تمديد الهدنة... اندلاع اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة بين الجيش اليمني و"أنصار الله"

بعد فشل تمديد الهدنة... اندلاع اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة بين الجيش اليمني و"أنصار الله"

اندلعت مواجهات بين قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظتي الضالع وتعز، وسط وجنوب غربي اليمن، وذلك بعد أيام من فشل... 08.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-08T07:06+0000

2022-10-08T07:06+0000

2022-10-08T07:06+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني اليوم السبت لوكالة "سبوتنيك" بأن مواجهات دارت الليلة الماضية بمختلف الأسلحة بين القوات اليمنية المشتركة و"أنصار الله" إثر هجمات شنها مقاتلو الجماعة على مواقع عسكرية في قطاع باب غَّلْق، والجُب والفاخِّر غرب مديرية قَّعْطبة شمال الضالع.وأضاف أن "أنصار الله" شنت خلال الهجوم قصفاً مدفعياً على مواقع للقوات المشتركة في بتار والمشارِّيح شمال غربي الضالع.وأكد تمكن القوات اليمنية المشتركة من صد هجمات "أنصار الله"، مشيراً إلى وقوع قتلى وجرحى من الجانبين إثر المواجهات.في سياق متصل، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، اندلعت مواجهات بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله"، في الجهة الجنوبية من مدينة تعز.وقال مصدر في الجيش اليمني لـ "سبوتنيك" إن مجموعة تابعة لـ "أنصار الله" نفذت محاولة تقدم باتجاه مواقع في قرية العريش الاستراتيجية في مديرية صبِّر الموادِّم جنوب مدينة تعز، أعقبتها مواجهات بين الطرفين بمختلف الأسلحة.وأشار إلى أن اشتباكات بين الجانبين دارت بالتزامن في الجبهتين الشمالية والشرقية لمدينة تعز.على الصعيد الميداني أيضاً، أعلن الجيش اليمني إسقاط طائرتين لجماعة "أنصار الله" في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر حسابه على "تويتر"، أن "الدفاعات الجوية للجيش الوطني أسقطت، خلال 24 ساعة، طائرتين مُسيرتين تابعتين للحوثيين في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب".التصعيد العسكري بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، يأتي بعد أيام من إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، يوم الأحد الماضي، عدم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في اليمن التي استمرت 6 أشهر منذ مطلع أبريل/ نيسان الماضي وانتهت في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221007/البرلمان-العربي-يدين-رفض-أنصار-الله-تمديد-الهدنة-الإنسانية-في-اليمن-1068743402.html

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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, الجيش اليمني, العالم العربي