https://sputnikarabic.ae/20221008/بعد-فوزه-على-أهلي-طرابلس-المريخ-السوداني-يستعد-للجولة-الثانية-في-بنغازي-1068772202.html
بعد فوزه على أهلي طرابلس.. المريخ السوداني يستعد للجولة الثانية في بنغازي
بعد فوزه على أهلي طرابلس.. المريخ السوداني يستعد للجولة الثانية في بنغازي
أعلن نادي المريخ السوداني أنه فتح ملف الجولة الثانية أمام نادي الأهلي طرابلس في بنغازي شرقي ليبيا من أجل استكمال المشوار في دوري أبطال أفريقيا 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T16:57+0000
2022-10-08T16:57+0000
2022-10-08T16:57+0000
أخبار السودان اليوم
كرة قدم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/16/1062553980_0:327:3057:2047_1920x0_80_0_0_d8bb6b9ee5b26db94d8660c771d336e7.jpg
وذكر الموقع الرسمي للنادي اليوم السبت: "كنّا قدر ثقتكم انتهت جولة ولم نتأهّل بعد".وأضاف النادي أنه حاليا يفتح ملف الجولة الثانية في بنغازي الليبية من أجل إكمال المشوار، بحسب موقع "الانتباهة".ويوم الجمعة، فاز نادي المريخ على أهلي طرابلس بهدفين دون مقابل، في إطار ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.ومن المقرر أن يحلّ نادي المريخ السوداني ضيفا على أهلي طرابلس في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220528/نفاد-تذاكر-مباراة-نهائي-دوري-أبطال-أفريقيا-بين-الأهلي-المصري-والوداد-المغرب-1062812122.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/16/1062553980_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_a4b1c75ceb07aae9229fccca3c85477c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, كرة قدم
أخبار السودان اليوم, كرة قدم
بعد فوزه على أهلي طرابلس.. المريخ السوداني يستعد للجولة الثانية في بنغازي
تابعنا عبر
أعلن نادي المريخ السوداني أنه فتح ملف الجولة الثانية أمام نادي الأهلي طرابلس في بنغازي شرقي ليبيا من أجل استكمال المشوار في دوري أبطال أفريقيا
وذكر الموقع الرسمي للنادي اليوم السبت: "كنّا قدر ثقتكم انتهت جولة ولم نتأهّل بعد".
وأضاف النادي أنه حاليا يفتح ملف الجولة الثانية في بنغازي الليبية من أجل إكمال المشوار، بحسب موقع "الانتباهة"
.
ويوم الجمعة، فاز نادي المريخ على أهلي طرابلس بهدفين دون مقابل، في إطار ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن يحلّ نادي المريخ السوداني ضيفا على أهلي طرابلس في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.