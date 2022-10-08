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https://sputnikarabic.ae/20221008/بعد-فوزه-على-أهلي-طرابلس-المريخ-السوداني-يستعد-للجولة-الثانية-في-بنغازي-1068772202.html
بعد فوزه على أهلي طرابلس.. المريخ السوداني يستعد للجولة الثانية في بنغازي
بعد فوزه على أهلي طرابلس.. المريخ السوداني يستعد للجولة الثانية في بنغازي
أعلن نادي المريخ السوداني أنه فتح ملف الجولة الثانية أمام نادي الأهلي طرابلس في بنغازي شرقي ليبيا من أجل استكمال المشوار في دوري أبطال أفريقيا 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T16:57+0000
2022-10-08T16:57+0000
أخبار السودان اليوم
كرة قدم
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وذكر الموقع الرسمي للنادي اليوم السبت: "كنّا قدر ثقتكم انتهت جولة ولم نتأهّل بعد".وأضاف النادي أنه حاليا يفتح ملف الجولة الثانية في بنغازي الليبية من أجل إكمال المشوار، بحسب موقع "الانتباهة".ويوم الجمعة، فاز نادي المريخ على أهلي طرابلس بهدفين دون مقابل، في إطار ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.ومن المقرر أن يحلّ نادي المريخ السوداني ضيفا على أهلي طرابلس في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220528/نفاد-تذاكر-مباراة-نهائي-دوري-أبطال-أفريقيا-بين-الأهلي-المصري-والوداد-المغرب-1062812122.html
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أخبار السودان اليوم, كرة قدم
أخبار السودان اليوم, كرة قدم

بعد فوزه على أهلي طرابلس.. المريخ السوداني يستعد للجولة الثانية في بنغازي

16:57 GMT 08.10.2022
© Photo / pixabay/pixel2013كرة قدم متمركزة في وسط الملعب
كرة قدم متمركزة في وسط الملعب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2022
© Photo / pixabay/pixel2013
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أعلن نادي المريخ السوداني أنه فتح ملف الجولة الثانية أمام نادي الأهلي طرابلس في بنغازي شرقي ليبيا من أجل استكمال المشوار في دوري أبطال أفريقيا
وذكر الموقع الرسمي للنادي اليوم السبت: "كنّا قدر ثقتكم انتهت جولة ولم نتأهّل بعد".
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وأضاف النادي أنه حاليا يفتح ملف الجولة الثانية في بنغازي الليبية من أجل إكمال المشوار، بحسب موقع "الانتباهة".
ويوم الجمعة، فاز نادي المريخ على أهلي طرابلس بهدفين دون مقابل، في إطار ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن يحلّ نادي المريخ السوداني ضيفا على أهلي طرابلس في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
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