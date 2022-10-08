https://sputnikarabic.ae/20221008/بوتين-روسيا-تحل-مسائل-الأمن-الغذائي-بنجاح-ولديها-استعداد-لمساعدة-أفقر-الدول-النامية-1068781866.html
بوتين: روسيا تحل مسائل الأمن الغذائي بنجاح ولديها استعداد لمساعدة أفقر الدول النامية
بوتين: روسيا تحل مسائل الأمن الغذائي بنجاح ولديها استعداد لمساعدة أفقر الدول النامية
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن موسكو تحل مسائل الأمن الغذائي بنجاح وتعزز إمكانيات التصدير، ولديها استعداد لمساعدة أفقر الدول النامية. 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T21:10+0000
2022-10-08T21:10+0000
2022-10-08T21:10+0000
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فلاديمير بوتين
بوتين: روسيا تحل مسائل الأمن الغذائي بنجاح ولديها استعداد لمساعدة أفقر الدول النامية
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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن موسكو تحل مسائل الأمن الغذائي بنجاح وتعزز إمكانيات التصدير، ولديها استعداد لمساعدة أفقر الدول النامية.