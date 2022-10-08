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بوتين: روسيا تحل مسائل الأمن الغذائي بنجاح ولديها استعداد لمساعدة أفقر الدول النامية
https://sputnikarabic.ae/20221008/بوتين-روسيا-تحل-مسائل-الأمن-الغذائي-بنجاح-ولديها-استعداد-لمساعدة-أفقر-الدول-النامية-1068781866.html
بوتين: روسيا تحل مسائل الأمن الغذائي بنجاح ولديها استعداد لمساعدة أفقر الدول النامية
بوتين: روسيا تحل مسائل الأمن الغذائي بنجاح ولديها استعداد لمساعدة أفقر الدول النامية
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن موسكو تحل مسائل الأمن الغذائي بنجاح وتعزز إمكانيات التصدير، ولديها استعداد لمساعدة أفقر الدول النامية. 08.10.2022, سبوتنيك عربي
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فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

بوتين: روسيا تحل مسائل الأمن الغذائي بنجاح ولديها استعداد لمساعدة أفقر الدول النامية

21:10 GMT 08.10.2022
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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن موسكو تحل مسائل الأمن الغذائي بنجاح وتعزز إمكانيات التصدير، ولديها استعداد لمساعدة أفقر الدول النامية.
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