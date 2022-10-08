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https://sputnikarabic.ae/20221008/بوركينا-فاسو-تختار-رئيسا-انتقاليا-الأسبوع-المقبل-1068771645.html
بوركينا فاسو تختار رئيسا انتقاليا الأسبوع المقبل
بوركينا فاسو تختار رئيسا انتقاليا الأسبوع المقبل
أعلنت السلطات في بوركينافاسو، اليوم السبت، أن عملية اختيار رئيس انتقالي ستجرى الأسبوع المقبل، في أعقاب انقلاب عسكري نفذه ضباط في الجيش ساخطين على المجلس... 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T16:25+0000
2022-10-08T16:25+0000
بوركينا فاسو
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جاء هذا في مرسوم موقع من قبل الزعيم الجديد في بوركينافاسو الرائد إبراهيم الذي تولى السلطة قبل أسبوع وتم تعيينه رئيسا مؤقتا.وقال الميثاق إن عملية اختيار الرئيس التي ستجرى قبل إجراء الانتخابات تأتي: "في ضوء اعتماد الميثاق الانتقالي، سيعقد اجتماعا وطنيا في يومي 14 و15 أكتوبر/ تشرين".وقبل يومين، قال تراوري الذي عين رسميا رئيسا للبلاد يوم الأربعاء، إنه سيتعامل فقط مع "الشؤون الجارية" لحين تعيين رئيس انتقالي جديد سواء كان مدنيا أو عسكريا من قبل "مؤتمر وطني".وأشار إلى أن ذلك سيحدث "قبل نهاية العام بوقت طويل". وينبغي أن يضم المؤتمر ممثلون للجماعات السياسية والمجتمع المدني.وقبل أيام، أعلنت مجموعة من الجنود في بوركينا فاسو الاستيلاء على السلطة وإقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم، بول هنري سانداوغو داميبا، وحل الحكومة وإلغاء الدستور.وظهر قائد المجموعة العسكرية المتمردة، الرائد بالجيش إبراهيم تراوري على شاشة التلفزيون الرسمي يعلن إقالة داميبا وتولي حكم البلاد خلفًا له.
https://sputnikarabic.ae/20221002/وكالة-زعيم-بوركينا-فاسو-المخلوع-يقدم-استقالته-ضمن-اتفاق-يشمل-عدم-محاكمته-1068531106.html
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بوركينا فاسو
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو تختار رئيسا انتقاليا الأسبوع المقبل

16:25 GMT 08.10.2022
© AP Photoالمتحدث باسم الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو كيسوينديدا فاروق أزاريا سورغو 2 أكتوبر 2022
المتحدث باسم الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو كيسوينديدا فاروق أزاريا سورغو 2 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2022
© AP Photo
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أعلنت السلطات في بوركينافاسو، اليوم السبت، أن عملية اختيار رئيس انتقالي ستجرى الأسبوع المقبل، في أعقاب انقلاب عسكري نفذه ضباط في الجيش ساخطين على المجلس العسكري الحاكم.
جاء هذا في مرسوم موقع من قبل الزعيم الجديد في بوركينافاسو الرائد إبراهيم الذي تولى السلطة قبل أسبوع وتم تعيينه رئيسا مؤقتا.
جنود تابعون لقائد الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو إبراهيم تراوي أثناء إعلان الاستيلاء على السلطة في سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
وكالة: زعيم بوركينا فاسو المخلوع يقدم استقالته ضمن اتفاق يشمل عدم محاكمته
2 أكتوبر, 19:14 GMT
وقال الميثاق إن عملية اختيار الرئيس التي ستجرى قبل إجراء الانتخابات تأتي: "في ضوء اعتماد الميثاق الانتقالي، سيعقد اجتماعا وطنيا في يومي 14 و15 أكتوبر/ تشرين".
وقبل يومين، قال تراوري الذي عين رسميا رئيسا للبلاد يوم الأربعاء، إنه سيتعامل فقط مع "الشؤون الجارية" لحين تعيين رئيس انتقالي جديد سواء كان مدنيا أو عسكريا من قبل "مؤتمر وطني".
وأشار إلى أن ذلك سيحدث "قبل نهاية العام بوقت طويل". وينبغي أن يضم المؤتمر ممثلون للجماعات السياسية والمجتمع المدني.
وقبل أيام، أعلنت مجموعة من الجنود في بوركينا فاسو الاستيلاء على السلطة وإقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم، بول هنري سانداوغو داميبا، وحل الحكومة وإلغاء الدستور.
وظهر قائد المجموعة العسكرية المتمردة، الرائد بالجيش إبراهيم تراوري على شاشة التلفزيون الرسمي يعلن إقالة داميبا وتولي حكم البلاد خلفًا له.
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