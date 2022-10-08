https://sputnikarabic.ae/20221008/بوركينا-فاسو-تختار-رئيسا-انتقاليا-الأسبوع-المقبل-1068771645.html
بوركينا فاسو تختار رئيسا انتقاليا الأسبوع المقبل
بوركينا فاسو تختار رئيسا انتقاليا الأسبوع المقبل
أعلنت السلطات في بوركينافاسو، اليوم السبت، أن عملية اختيار رئيس انتقالي ستجرى الأسبوع المقبل، في أعقاب انقلاب عسكري نفذه ضباط في الجيش ساخطين على المجلس... 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T16:25+0000
2022-10-08T16:25+0000
2022-10-08T16:25+0000
بوركينا فاسو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/02/1068534512_1:0:2835:1594_1920x0_80_0_0_3fff2b509e483cd7fd3da43086d5b527.jpg
جاء هذا في مرسوم موقع من قبل الزعيم الجديد في بوركينافاسو الرائد إبراهيم الذي تولى السلطة قبل أسبوع وتم تعيينه رئيسا مؤقتا.وقال الميثاق إن عملية اختيار الرئيس التي ستجرى قبل إجراء الانتخابات تأتي: "في ضوء اعتماد الميثاق الانتقالي، سيعقد اجتماعا وطنيا في يومي 14 و15 أكتوبر/ تشرين".وقبل يومين، قال تراوري الذي عين رسميا رئيسا للبلاد يوم الأربعاء، إنه سيتعامل فقط مع "الشؤون الجارية" لحين تعيين رئيس انتقالي جديد سواء كان مدنيا أو عسكريا من قبل "مؤتمر وطني".وأشار إلى أن ذلك سيحدث "قبل نهاية العام بوقت طويل". وينبغي أن يضم المؤتمر ممثلون للجماعات السياسية والمجتمع المدني.وقبل أيام، أعلنت مجموعة من الجنود في بوركينا فاسو الاستيلاء على السلطة وإقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم، بول هنري سانداوغو داميبا، وحل الحكومة وإلغاء الدستور.وظهر قائد المجموعة العسكرية المتمردة، الرائد بالجيش إبراهيم تراوري على شاشة التلفزيون الرسمي يعلن إقالة داميبا وتولي حكم البلاد خلفًا له.
https://sputnikarabic.ae/20221002/وكالة-زعيم-بوركينا-فاسو-المخلوع-يقدم-استقالته-ضمن-اتفاق-يشمل-عدم-محاكمته-1068531106.html
بوركينا فاسو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/02/1068534512_412:0:2537:1594_1920x0_80_0_0_182a9837421c07a5886073795a50c6ef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بوركينا فاسو
بوركينا فاسو تختار رئيسا انتقاليا الأسبوع المقبل
تابعنا عبر
أعلنت السلطات في بوركينافاسو، اليوم السبت، أن عملية اختيار رئيس انتقالي ستجرى الأسبوع المقبل، في أعقاب انقلاب عسكري نفذه ضباط في الجيش ساخطين على المجلس العسكري الحاكم.
جاء هذا في مرسوم موقع من قبل الزعيم الجديد في بوركينافاسو
الرائد إبراهيم الذي تولى السلطة قبل أسبوع وتم تعيينه رئيسا مؤقتا.
وقال الميثاق إن عملية اختيار الرئيس التي ستجرى قبل إجراء الانتخابات تأتي: "في ضوء اعتماد الميثاق الانتقالي، سيعقد اجتماعا وطنيا في يومي 14 و15 أكتوبر/ تشرين".
وقبل يومين، قال تراوري الذي عين رسميا رئيسا للبلاد يوم الأربعاء، إنه سيتعامل فقط مع "الشؤون الجارية" لحين تعيين رئيس انتقالي جديد سواء كان مدنيا أو عسكريا من قبل "مؤتمر وطني".
وأشار إلى أن ذلك سيحدث "قبل نهاية العام بوقت طويل". وينبغي أن يضم المؤتمر ممثلون للجماعات السياسية والمجتمع المدني.
وقبل أيام، أعلنت مجموعة من الجنود في بوركينا فاسو الاستيلاء على السلطة وإقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم، بول هنري سانداوغو داميبا، وحل الحكومة وإلغاء الدستور.
وظهر قائد المجموعة العسكرية المتمردة، الرائد بالجيش إبراهيم تراوري على شاشة التلفزيون الرسمي يعلن إقالة داميبا وتولي حكم البلاد خلفًا له.