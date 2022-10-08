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https://sputnikarabic.ae/20221008/تركيا-تعلن-تحييد-73-عنصرا-من-حزب-العمال-الكردستاني-في-سبتمبر-1068768718.html
تركيا تعلن تحييد 73 عنصرا من حزب العمال الكردستاني في سبتمبر
تركيا تعلن تحييد 73 عنصرا من حزب العمال الكردستاني في سبتمبر
أعلنت السلطات التركية تحييد 73 عنصرا من "حزب العمال الكردستاني" (بي كي كي) خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي. 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T14:32+0000
2022-10-08T14:38+0000
أخبار تركيا اليوم
حزب العمال الكردستاني
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جاء ذلك في بيان صادر اليوم السبت عن القيادة العامة لقوات الدرك التركية، بحسب وكالة "الأناضول".وقالت القيادة إن قواتها قامت بتنفيذ عمليات داخل البلاد خلال شهر سبتمبر في إطار مكافحة الإرهاب.وذكر بيان القيادة أن العمليات أسفرت عن تحييد 73 مسلحا وضبط كميات من الأسلحة والذخائر.يذكر أن وزارة الداخلية التركية كانت قد أطلقت في يناير/ كانون الثاني 2021، سلسلة عمليات "أرن" ضد عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني.وتم إطلاق اسم "أرن" على هذه العمليات نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي قتل على يد عناصر من التنظيم في 11 أغسطس/ آب 2017.
https://sputnikarabic.ae/20221008/صحيفة-تركيا-تفكر-بشراء-مقاتلات-تايفون-بدل-إف-16-الأمريكية-1068761435.html
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أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني
أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني

تركيا تعلن تحييد 73 عنصرا من حزب العمال الكردستاني في سبتمبر

14:32 GMT 08.10.2022 (تم التحديث: 14:38 GMT 08.10.2022)
© AP Photo / Hussein Mallaالشرطة التركية
الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2022
© AP Photo / Hussein Malla
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أعلنت السلطات التركية تحييد 73 عنصرا من "حزب العمال الكردستاني" (بي كي كي) خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
جاء ذلك في بيان صادر اليوم السبت عن القيادة العامة لقوات الدرك التركية، بحسب وكالة "الأناضول".
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أمس, 09:40 GMT
وقالت القيادة إن قواتها قامت بتنفيذ عمليات داخل البلاد خلال شهر سبتمبر في إطار مكافحة الإرهاب.
وذكر بيان القيادة أن العمليات أسفرت عن تحييد 73 مسلحا وضبط كميات من الأسلحة والذخائر.
يذكر أن وزارة الداخلية التركية كانت قد أطلقت في يناير/ كانون الثاني 2021، سلسلة عمليات "أرن" ضد عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني.
وتم إطلاق اسم "أرن" على هذه العمليات نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي قتل على يد عناصر من التنظيم في 11 أغسطس/ آب 2017.
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