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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221008/تمديد-حالة-الطوارئ-المرتبطة-بخطر-الإرهاب-في-شبه-جزيرة-القرم-حتى-23-أكتوبر---1068779082.html
تمديد حالة الطوارئ المرتبطة بخطر الإرهاب في شبه جزيرة القرم حتى 23 أكتوبر
تمديد حالة الطوارئ المرتبطة بخطر الإرهاب في شبه جزيرة القرم حتى 23 أكتوبر
أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، اليوم السبت، تمديد حالة الطوارئ المرتبطة بالتهديدات الإرهابية حتى 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T18:49+0000
2022-10-08T18:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال أكسيونوف عبر قناته على تطبيق "تليغرام": "سيتم تفعيل نظام المستوى (الأصفر) للخطر الإرهابي في مناطق أرميانسك، وجانكوي، وكراسنوبيريكوبسك، وجهانكويسكي، وكراسنوبيريكوبسكي، من 8 أكتوبر/ تشرين الأول، الساعة 20:00 وحتى يوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول الساعة 20:00، وذلك بهدف توفير الأمن للمواطنين ومكافحة الإرهاب في جمهورية القرم".وأشار أكسيونوف إلى أن القرار يشمل مرافق وزارات النقل، والإسكان، والصحة، والوقود والطاقة، والصناعة، ولجنة إدارة المياه واستصلاح الأراضي.وتابع أكسيونوف قائلا: "جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة المقيمين والضيوف في جمهورية القرم تتخذها السلطات الأمنية ووكالات إنفاذ القانون بكامل قوتها. تسيطر سلطات الجمهورية على الوضع بشكل كامل في المنطقة".وكانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، أعلنت اليوم السبت، أن شاحنة انفجرت قرب قطار يسير على جسر القرم أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بالقطار وتعطيل حركة المرور على الجسر.وبوقت سابق اليوم، ألمح مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك إلى وقوف كييف وراء تفجير جسر القرم وتعطيل حركة المرور عليه.وقال بودولياك، في تغريدة عبر "تويتر"، "جسر القرم هو البداية، يجب تدمير كل شيء غير قانوني، ويجب إعادة كل شيء مسروق إلى أوكرانيا، ويجب حرمان روسيا من كل ما تحتله"، على حد زعمه.
https://sputnikarabic.ae/20221008/مرور-أول-قطار-عبر-خط-السكك-الحديدية-بجسر-القرم-بعد-إتمام-المرحلة-الأولى-من-الترميم-1068774228.html
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تمديد حالة الطوارئ المرتبطة بخطر الإرهاب في شبه جزيرة القرم حتى 23 أكتوبر

18:49 GMT 08.10.2022
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورالانتهاء من بناء جسر القرم، شبه جزيرة القرم، روسيا
الانتهاء من بناء جسر القرم، شبه جزيرة القرم، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2022
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، اليوم السبت، تمديد حالة الطوارئ المرتبطة بالتهديدات الإرهابية حتى 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
موسكو - سبوتنيك. وقال أكسيونوف عبر قناته على تطبيق "تليغرام": "سيتم تفعيل نظام المستوى (الأصفر) للخطر الإرهابي في مناطق أرميانسك، وجانكوي، وكراسنوبيريكوبسك، وجهانكويسكي، وكراسنوبيريكوبسكي، من 8 أكتوبر/ تشرين الأول، الساعة 20:00 وحتى يوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول الساعة 20:00، وذلك بهدف توفير الأمن للمواطنين ومكافحة الإرهاب في جمهورية القرم".
وأشار أكسيونوف إلى أن القرار يشمل مرافق وزارات النقل، والإسكان، والصحة، والوقود والطاقة، والصناعة، ولجنة إدارة المياه واستصلاح الأراضي.
وتابع أكسيونوف قائلا: "جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة المقيمين والضيوف في جمهورية القرم تتخذها السلطات الأمنية ووكالات إنفاذ القانون بكامل قوتها. تسيطر سلطات الجمهورية على الوضع بشكل كامل في المنطقة".
إطلاق قطار الشحن على جسر القرم، 30 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مرور أول قطار عبر خط السكك الحديدية بجسر القرم بعد إتمام المرحلة الأولى من الترميم
17:21 GMT
وكانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، أعلنت اليوم السبت، أن شاحنة انفجرت قرب قطار يسير على جسر القرم أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بالقطار وتعطيل حركة المرور على الجسر.
وبوقت سابق اليوم، ألمح مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك إلى وقوف كييف وراء تفجير جسر القرم وتعطيل حركة المرور عليه.
وقال بودولياك، في تغريدة عبر "تويتر"، "جسر القرم هو البداية، يجب تدمير كل شيء غير قانوني، ويجب إعادة كل شيء مسروق إلى أوكرانيا، ويجب حرمان روسيا من كل ما تحتله"، على حد زعمه.
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