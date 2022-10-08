https://sputnikarabic.ae/20221008/خبيرة-النظام-الأوكراني-يتصرف-كمجموعة-إرهابية-وتغييره-أصبح-أمر-حتمي-1068767831.html

خبيرة: النظام الأوكراني يتصرف كمجموعة إرهابية وتغييره أصبح أمر حتمي

خبيرة: النظام الأوكراني يتصرف كمجموعة إرهابية وتغييره أصبح أمر حتمي

قالت أستاذة العلاقات الدولية بجامعة القاهرة الدكتورة نورهان الشيخ، إنه من المنطقي أن يحدث تغيير للنظام الأوكراني بعد تهور زيلنسكي منذ اليوم الأول، والدفع بجنود... 08.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-08T13:45+0000

2022-10-08T13:45+0000

2022-10-08T13:45+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأضافت الشيخ في حديثها لـ"راديو سبوتنيك"، أنه كان من المنطقي تغيير النظام في أوكرانيا، لكننا نعلم أن في النهاية الولايات المتحدة والغرب تريد له دور معين، وبالتالي تساندة.وأكدت الخبيرة أن "زيلنسكي يحارب بعقلية الإرهابيين، والأمر عبارة عن مجموعة تقوم بأعمال ارهابية في الدونباس، وكيرتش، وحتى تجاه الأوكرانيين أنفسهم".وتابعت "بالتالي أصبح تغييرهذا النظام أمر حتمي ليس فقط لإحلال السلام في أوكرانيا والدونباس، وإنما لإحلال السلام العالمي، لأن الأمور تأخذ مناحي قد تهدد السلم والأمن الدولي".وأوضحت الشيخ أن "هناك انقسام داخل أوروبا بشأن دعم أوكرانيا، لكن واشنطن تضحي بمصالح أوروبا، وما زالت حتى اللحظة تدعم زيلينسكي لأهداف استراتيجية أمريكية ترى أنه قد يحققها، وعلى رأسها استنزاف روسيا لكن الأمر تحول إلى استنزاف للأوروبيين ولأوكرانيا نفسها".وتوقعت أستاذة العلااقات الدولية حدوث "تحول نوعي في العملية العسكرية، حتى قبل تفجير الجسر، حيث تتكرر الاعتداءات السافرة بشكل يومي تجاه سكان الدونباس والقرم، وهي أراضي روسية".وكانت روسيا قد أعلنت اليوم عن حادث انفجار شاحنة قرب قطار يسير على جسر القرم أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بالقطار وتعطيل حركة المرور على الجسر.وقالت السلطات الروسية إن الحادث تسبب في تعليق حركة السيارات والقطارات في جسر القرم من دون وقوع إصابات أو ضحايا بشرية.وأكدت أنه يجري في مكان الحادث اتخاذ الإجراءات لتحديد ملابسات الانفجار وإزالة آثاره.ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في أسباب وتداعيات حادث جسر القرم، فيما أكد نائب رئيس مجلس الدوما، أوليغ موروزوف، أن الهجوم الإرهابي المعلن منذ فترة طويلة على جسر القرم لم يعد مجرد تحد، بل "إعلان حرب بلا قواعد".من جانبه، قال رئيس برلمان جمهورية القرم الروسية فلاديمير كونستانتينوف، إن جسر القرم تعرض لأضرار بسبب "المخربين الأوكرانيين".يذكر أن جسر القرم هو الأطول في روسيا ويبلغ طوله 19 كيلومترا، وتم تشغيل الجزء الخاص بحركة مرور السيارات فيه في مايو/ أيار 2018، وتم إطلاق حركة القطارات عبر الجسر في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

https://sputnikarabic.ae/20221008/هل-تجني-أوكرانيا-على-نفسها-باستهداف-جسر-القرم-بعمل-إرهابي-جبان؟-1068766372.html

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