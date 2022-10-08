https://sputnikarabic.ae/20221008/خبير-التوتر-بالقرم-يؤكد-سعي-أمريكا-لاستمرار-أمد-الحرب-وتطورها-إلى-تدمير-بنى-تحتية-1068775835.html

خبير: التوتر بالقرم يؤكد سعي أمريكا لاستمرار أمد الحرب وتطورها إلى تدمير بنى تحتية

خبير: التوتر بالقرم يؤكد سعي أمريكا لاستمرار أمد الحرب وتطورها إلى تدمير بنى تحتية

قال خبير أمني واستراتيجي إن التوتر الأخير في شبه جزيرة القرم، المتمثل في حدوث سلسلة انفجارات، واندلاع حريق في قاطرات صهاريج تنقل المشتقات النفطية على سكك... 08.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-08T17:54+0000

2022-10-08T17:54+0000

2022-10-08T17:54+0000

روسيا

شبه جزيرة القرم الروسية

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم السبت اللواء الركن الدكتور جمال الحلبوسي لوكالة "سبوتنيك".وأضاف الخبير الأمني العراقي أن هذه التصرفات تدفع إلى قلة الحلول وضعفها تجاه تفاقم إمدادات الطاقة لأوروبا في الشتاء القادم لتكون أمريكا هي البديل الواعد مستقبلا.ولفت إلى أن تدمير البنية التحتية المدنية يدل على عمل تصعيدي إرهابي تقوم به أوكرانيا الآن يدفع إلى ميدان صراع جديد بين موسكو وكييف، مؤكدا أن الجسر يحظى بأهمية عسكرية مضاعفة لكونه يربط بين المنطقة العسكرية الجنوبية للقوات الروسية مع القوات بشبه جزيرة القرم.وأوضح الحلبوسي أن انسحاب القوات الروسية بعد الانتهاء من مرحلة التصويت وانضمام المناطق الأربعة إلى روسيا ودعوة الاحتياط الجزئي وتعيين الجنرال سيرغي سوروفيكين قائدا للقوات الجوية الروسية، لها دلالات على تغيير في الخطط الروسية المقبلة دعما للقوات البرية.ورأى أن روسيا تحتفظ بالحق في الرد بعد هذا التصعيد الإرهابي من قبل أوكرانيا بما في ذلك عبر زيادة الضربات الجوية الروسية للرد بالمثل مع حقها في استخدام الضربات النووية التكتيكية في العمق الأوكراني الذي يلقى الدعم المباشر من القوى الغربية لدفعها في أتون حرب استنزاف طويلة وقد يصل القرار بها إلى استهداف مقرات قيادية عليا عسكرية أو حتى سياسية لها دعم أو تأثير واضح في دعم العمليات العسكرية الأوكرانية المباشرة.واعتبر أن موسكو قد تقدم على هذا التطور والتي أحجمت عنه طيلة أشهر العملية العسكرية الماضية لاعتبارات تتعلق بعدم التصعيد أو الأخذ بالجوانب الإنسانية.وفي وقت سابق من اليوم السبت، انفجرت شاحنة قرب قطار يسير على جسر القرم أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بالقطار وتعطيل حركة المرور على الجسر، قبل أن يتم استئنافها عقب الانتهاء المرحلة الأولى من أعمال الترميم.ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في أسباب وتداعيات حادث جسر القرم، فيما أكد نائب رئيس مجلس الدوما، أوليغ موروزوف، أن الهجوم الإرهابي المعلن منذ فترة طويلة على جسر القرم لم يعد مجرد تحد، بل "إعلان حرب بلا قواعد".

https://sputnikarabic.ae/20221008/مرور-أول-قطار-عبر-خط-السكك-الحديدية-بجسر-القرم-بعد-إتمام-المرحلة-الأولى-من-الترميم-1068774228.html

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روسيا, شبه جزيرة القرم الروسية