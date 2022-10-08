https://sputnikarabic.ae/20221008/سلطات-خيرسون-اتخذ-قرار-إجلاء-المواطنين-من-المقاطعة-بسبب-الضرورات-الأمنية-والعسكرية--1068763393.html
سلطات خيرسون: اتخذ قرار إجلاء المواطنين من المقاطعة بسبب الضرورات الأمنية والعسكرية
سلطات خيرسون: اتخذ قرار إجلاء المواطنين من المقاطعة بسبب الضرورات الأمنية والعسكرية
أعلن نائب رئيس الإدارة الإقليمية، كيريل ستريموسوف، أن سلطات مقاطعة خيرسون تعتزم إرسال الأطفال مع أهاليهم والعجزة إلى شبه جزيرة القرم ومنطقة روستوف وإقليم... 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T11:14+0000
2022-10-08T11:14+0000
2022-10-08T11:14+0000
روسيا
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وقال ستريموسوف خلال مقابلة على قناة "روسيا 24": "في الوقت الحالي تم اتخاذ القرار ونحن مستعدون لفترة صعبة، لأن القوميين المتطرفين الأوكران يقصفون المدينة حاليا وسيتم نقل الأولاد وأهاليهم والعجزة إلى منطقة روستوف وإقليم كراسنودار للراحة".وأضاف ستريموسوف قائلا: "حرفيا من الغد ستعمل المراكز وسنقدم هواتف حتى يتمكن الناس من الاتصال أثناء عمليات تطهير المحيط على طول مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه".وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
سلطات خيرسون: اتخذ قرار إجلاء المواطنين من المقاطعة بسبب الضرورات الأمنية والعسكرية
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أعلن نائب رئيس الإدارة الإقليمية، كيريل ستريموسوف، أن سلطات مقاطعة خيرسون تعتزم إرسال الأطفال مع أهاليهم والعجزة إلى شبه جزيرة القرم ومنطقة روستوف وإقليم كراسنودار لعدة أسابيع.
وقال ستريموسوف خلال مقابلة على قناة "روسيا 24": "في الوقت الحالي تم اتخاذ القرار ونحن مستعدون لفترة صعبة، لأن القوميين المتطرفين الأوكران يقصفون المدينة حاليا وسيتم نقل الأولاد وأهاليهم والعجزة إلى منطقة روستوف وإقليم كراسنودار للراحة".
وأضاف ستريموسوف قائلا: "حرفيا من الغد ستعمل المراكز وسنقدم هواتف حتى يتمكن الناس من الاتصال أثناء عمليات تطهير المحيط على طول مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه".
وتواصل القوات الأوكرانية
قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.