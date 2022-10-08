عربي
https://sputnikarabic.ae/20221008/صندوق-النقد-الدولي-المكسيك-في-وضع-اقتصادي-مريح-لمواجهة-الاضطرابات-المستقبلية-1068756598.html
صندوق النقد الدولي: المكسيك في وضع اقتصادي مريح لمواجهة الاضطرابات المستقبلية
صندوق النقد الدولي: المكسيك في وضع اقتصادي مريح لمواجهة الاضطرابات المستقبلية
قال صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، إن الاقتصاد المكسيكي يوجد في وضع مريح لمواجهة الاضطرابات العالمية المستقبلية. 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T04:32+0000
2022-10-08T05:40+0000
أخبار المكسيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1062908848_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4eb399f3e8c9070b52f6b47ea920e50b.jpg
واعتبر خبراء من الصندوق أن ثاني أقوى اقتصاد في أمريكا اللاتينية في وضع جيد لمواجهة بيئة اقتصادية عالمية يمكن أن تكون أكثر اضطرابا في المستقبل، بالنظر لسياستها الاقتصادية الكلية وأطر السياسة المالية والنقدية السليمة.وفي استنتاجات بعثة الخبراء التي زارت المكسيك للمراجعة السنوية للأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، أبرزت أن الاقتصاد المكسيكي سوف يضعف "في الأرباع المقبلة" بسبب تباطؤ النمو في الولايات المتحدة وتآكل الدخل الحقيقي الناجم عن التضخم، لكنه سيعود سريعا لاستعادة مسار النمو.وقدرت أنه في ظل الوتيرة الحالية لتشديد السياسة النقدية، سيستقر التضخم حتى النصف الثاني من عام 2022، ثم سينخفض تدريجيا بحلول بداية العام المقبل.كما شددت على أن ميزان المخاطر الذي يثقل كاهل توقعات النمو في المكسيك يتجه نحو الانخفاض، ولا سيما التضخم العالمي والمحلي وتقلبات أسعار الطاقة والغذاء والتباطؤ في الولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221008/مصرع-شخص-في-انفجار-لخط-أنابيب-الغاز-جنوب-شرق-المكسيك-1068756489.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1062908848_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4c878a4d598036f098f76c4eb5fdf241.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار المكسيك
أخبار المكسيك

صندوق النقد الدولي: المكسيك في وضع اقتصادي مريح لمواجهة الاضطرابات المستقبلية

04:32 GMT 08.10.2022 (تم التحديث: 05:40 GMT 08.10.2022)
© AFP 2022 / ULISES RUIZعملة المكسيك البيزو
عملة المكسيك البيزو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2022
© AFP 2022 / ULISES RUIZ
تابعنا عبرTelegram
قال صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، إن الاقتصاد المكسيكي يوجد في وضع مريح لمواجهة الاضطرابات العالمية المستقبلية.
واعتبر خبراء من الصندوق أن ثاني أقوى اقتصاد في أمريكا اللاتينية في وضع جيد لمواجهة بيئة اقتصادية عالمية يمكن أن تكون أكثر اضطرابا في المستقبل، بالنظر لسياستها الاقتصادية الكلية وأطر السياسة المالية والنقدية السليمة.
وفي استنتاجات بعثة الخبراء التي زارت المكسيك للمراجعة السنوية للأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، أبرزت أن الاقتصاد المكسيكي سوف يضعف "في الأرباع المقبلة" بسبب تباطؤ النمو في الولايات المتحدة وتآكل الدخل الحقيقي الناجم عن التضخم، لكنه سيعود سريعا لاستعادة مسار النمو.
مدينة أورنج بيتش المطلة على خليج المكسيك، الولايات المتحدة 13 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2022
مصرع شخص في انفجار خط أنابيب غاز جنوب شرقي المكسيك
04:02 GMT
وقدرت أنه في ظل الوتيرة الحالية لتشديد السياسة النقدية، سيستقر التضخم حتى النصف الثاني من عام 2022، ثم سينخفض تدريجيا بحلول بداية العام المقبل.
كما شددت على أن ميزان المخاطر الذي يثقل كاهل توقعات النمو في المكسيك يتجه نحو الانخفاض، ولا سيما التضخم العالمي والمحلي وتقلبات أسعار الطاقة والغذاء والتباطؤ في الولايات المتحدة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет КА-52 отстреливает тепловые ловушки после стрельбы по позициям ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала