"فيفا" يعلن عن أغنية جديدة لكأس العالم 2022 بمشاركة 4 من نجمات الوطن العربي... فيديو

طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن أغنية جديدة بمناسبة اقتراب موعد "كأس العالم 2022" الذي سيقام في قطر في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. 08.10.2022, سبوتنيك عربي

وشارك في أغنية "Light The Sky"، أربع من أشهر الفنانات في الوطن العربي وهم المغنية الإماراتية بلقيس، والنجمة المغربية الكندية نورة فتحي، والعراقية رحمة رياض، إضافة لكاتبة الأغاني المغربية، منال.كما احتفى فيديو الأغنية بأول مشاركة لحكام إناث في بطولة كأس العالم، وذلك بإظهاره للحكمات الست اللواتي سيُدرن بعض مباريات مونديال قطر 2022 ويساعدن في تحكيمها.وهنّ الفرنسية ستيفاني فرابارت، والراوندية سليمة موكانسانغا، واليابانية يوشيمي ياماشيتا، والبرازيلية نيوزا باك، والمكسيكية كارين دياز، إضافة للأمريكية كاثرين نيسبيت.وتعتبر أغنية "Light The Sky" الموسيقى الرسمية الرابعة للبطولة، بعد أغنية "هيا هيا"، وأغنية "أرحبو"، ومقطع "The World is Yours to Take".الأغنية من إنتاج "ريدون" (Redone) وهو المسؤول التنفيذي للترفيه الإبداعي بـ"فيفا".وتم طرح الأغنية منذ ساعات قليلة وذلك مع اقتراب فعاليات كأس العالم، والتي تنطلق في 20 نوفمبر وتختتم مع المباراة النهائية في 18 ديسمبر/ كانون الأول.

