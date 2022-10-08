https://sputnikarabic.ae/20221008/كوريا-الشمالية-تقول-إن-تجاربها-الصاروخية-الأخيرة-دفاعا-مشروعا-ضد-التهديدات-الأمريكية-1068756012.html
كوريا الشمالية تقول إن تجاربها الصاروخية الأخيرة دفاعا مشروعا ضد التهديدات الأمريكية
كوريا الشمالية تقول إن تجاربها الصاروخية الأخيرة دفاعا مشروعا ضد التهديدات الأمريكية
كشفت كوريا الشمالية، اليوم السبت، عن أسباب إطلاقها عددا من الصواريخ البالستية في الفترة الأخيرة. 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T01:43+0000
2022-10-08T01:43+0000
2022-10-08T01:43+0000
كوريا الشمالية
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وأكدت كوريا الشمالية، أن سلسلة تجاربها الصاروخية الأخيرة تعد "دفاعًا مشروعًا" ضد ما وصفته بـ"التهديدات العسكرية الأمريكية".وأضافت، "أنها لا تمس سلامة الدول والمناطق المجاورة".يوم الثلاثاء الماضي، أجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق صاروخ باليستي باتجاه اليابان، وهي المرة الأولى التي تفعل فيها ذلك منذ خمس سنوات. حلق المقذوف فوق شمال اليابان وهبط في المحيط الهادئ، مما جعل البلاد في حالة توتر.وأطلقت كوريا الشمالية 6 صورايخ باليستية خلال الأيام الـ 12 الماضية أي أن كل يومين يطلق صاروخ.وتقول وزارة الدفاع اليابانية إن الإطلاق الأخير يمثل المرة 24 التي تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ هذا العام.
https://sputnikarabic.ae/20221004/الصاروخ-البالستي-الكوري-الشمالي-يسقط-على-بعد-3-آلاف-كيلومتر-من-اليابان-1068584443.html
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كوريا الشمالية
كوريا الشمالية تقول إن تجاربها الصاروخية الأخيرة دفاعا مشروعا ضد التهديدات الأمريكية
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كشفت كوريا الشمالية، اليوم السبت، عن أسباب إطلاقها عددا من الصواريخ البالستية في الفترة الأخيرة.
وأكدت كوريا الشمالية، أن سلسلة تجاربها الصاروخية الأخيرة تعد "دفاعًا مشروعًا"
ضد ما وصفته بـ"التهديدات العسكرية الأمريكية".
وقالت وكالة الطيران المدني في كوريا الشمالية، "إن تجربة إطلاق الصاروخ من قبل كوريا الديمقراطية هي خطوة دفاعية منتظمة ومخططة للدفاع عن أمن البلاد والسلام الإقليمي
من التهديدات العسكرية المباشرة للولايات المتحدة التي استمرت لأكثر من نصف قرن".
وأضافت، "أنها لا تمس سلامة الدول والمناطق المجاورة".
يوم الثلاثاء الماضي، أجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق صاروخ باليستي باتجاه اليابان، وهي المرة الأولى التي تفعل فيها ذلك منذ خمس سنوات. حلق المقذوف فوق شمال اليابان وهبط في المحيط الهادئ، مما جعل البلاد في حالة توتر.
وأطلقت كوريا الشمالية 6 صورايخ باليستية خلال الأيام الـ 12 الماضية أي أن كل يومين يطلق صاروخ.
وتقول وزارة الدفاع اليابانية إن الإطلاق الأخير يمثل المرة 24 التي تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ هذا العام.