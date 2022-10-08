https://sputnikarabic.ae/20221008/لافروف-روسيا-لا-تتعجل-بمطالبة-أحد-بالاعتراف-بنتائج-استفتاءات-انضمام-المناطق-الأربع-1068761540.html
لافروف: روسيا لا تتعجل بمطالبة أحد بالاعتراف بنتائج استفتاءات انضمام المناطق الأربع
لافروف: روسيا لا تتعجل بمطالبة أحد بالاعتراف بنتائج استفتاءات انضمام المناطق الأربع
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، إن موسكو لا تستعجل الشركاء الأجانب في مسألة الاعتراف بنتائج الاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك... 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T09:45+0000
2022-10-08T09:45+0000
2022-10-08T09:45+0000
روسيا
الخارجية الروسية
سيرغي لافروف
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موسكو - سبوتنيك. وأوضح لافروف، في مقابلة مع صحيفة "أرغومنتي إي فاكتي" الروسية ردا على سؤال حول مدى أهمية أن تعترف الدول الأخرى بنتائج التصويت في هذه المناطق "مر وقت قصير منذ إجراء الاستفتاءات وإعلان نتائجها، سيحتاج شركاؤنا الأجانب إلى وقت لإدراك الحقائق الجيوسياسية الجديدة، لكننا لن نتعجل أحداً".وتابع لافروف: "من أولويات موسكو تنفيذ نتائج التعبير الحر عن الإرادة لسكان الأراضي المحررة وفقا للمعايير الأساسية للقانون الدولي، وفي مقدمتها حق الشعوب في أن يعبروا بأنفسهم".وأشار لافروف إلى "أننا نعلم مدى القمع الوحشي الذي مارسه نظام كييف للسكان الناطقين بالروسية بعد انقلاب عام 2014. ومن الواضح أن السلطات في كييف لا تمثل سكان مناطق دونباس وزابوروجيه وخيرسون".يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في وقت سابق على أربعة قوانين دستورية فيدرالية بشأن قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون في روسيا. تم نشر الوثائق ذات الصلة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.في 30 سبتمبر/ أيلول، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين عقب نتائج الاستفتاءات في مناطق لوغانسك ودونيتسك، وخيرسون وزابوروجيه، وبعد ذلك وقع اتفاقيات مع رؤسائها بشأن قبول المناطق في روسيا. في وقت لاحق، اعترفت المحكمة الدستورية لروسيا بهذه المعاهدات باعتبارها متوافقة مع دستور روسيا الاتحادية.
https://sputnikarabic.ae/20221004/لافروف-روسيا-لا-تهتم-باعتراف-الدول-الغربية-بنتائج-الاستفتاء-وعليها-فهم-الأمر-الواقع--1068590429.html
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روسيا, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف
روسيا, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف
لافروف: روسيا لا تتعجل بمطالبة أحد بالاعتراف بنتائج استفتاءات انضمام المناطق الأربع
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، إن موسكو لا تستعجل الشركاء الأجانب في مسألة الاعتراف بنتائج الاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه للانضمام إلى روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح لافروف، في مقابلة مع صحيفة "أرغومنتي إي فاكتي" الروسية ردا على سؤال حول مدى أهمية أن تعترف الدول الأخرى بنتائج التصويت في هذه المناطق "مر وقت قصير منذ إجراء الاستفتاءات وإعلان نتائجها، سيحتاج شركاؤنا الأجانب إلى وقت لإدراك الحقائق الجيوسياسية الجديدة، لكننا لن نتعجل أحداً".
وتابع لافروف: "من أولويات موسكو تنفيذ نتائج التعبير الحر عن الإرادة لسكان الأراضي المحررة
وفقا للمعايير الأساسية للقانون الدولي، وفي مقدمتها حق الشعوب في أن يعبروا بأنفسهم".
وأشار لافروف إلى "أننا نعلم مدى القمع الوحشي الذي مارسه نظام كييف للسكان الناطقين بالروسية بعد انقلاب عام 2014. ومن الواضح أن السلطات في كييف لا تمثل سكان مناطق دونباس وزابوروجيه وخيرسون".
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في وقت سابق على أربعة قوانين دستورية فيدرالية
بشأن قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون في روسيا. تم نشر الوثائق ذات الصلة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.
في 30 سبتمبر/ أيلول، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين عقب نتائج الاستفتاءات في مناطق لوغانسك ودونيتسك، وخيرسون وزابوروجيه، وبعد ذلك وقع اتفاقيات مع رؤسائها بشأن قبول المناطق في روسيا. في وقت لاحق، اعترفت المحكمة الدستورية لروسيا بهذه المعاهدات باعتبارها متوافقة مع دستور روسيا الاتحادية.