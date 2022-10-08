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https://sputnikarabic.ae/20221008/لافروف-موسكو-حتى-الآن-ترد-بضبط-النفس-على-العقوبات-الاقتصادية-ضدها-لكن-لصبرها-حدود-1068762465.html
لافروف: موسكو حتى الآن ترد بضبط النفس على العقوبات الاقتصادية ضدها لكن لصبرها حدود
لافروف: موسكو حتى الآن ترد بضبط النفس على العقوبات الاقتصادية ضدها لكن لصبرها حدود
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، إن صبر موسكو على عقوبات الغرب الاقتصادية ضدها لن يكون بلا حدود، مشددا على أن موسكو التزمت بضبط النفس حتى... 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T10:35+0000
2022-10-08T10:35+0000
روسيا
الخارجية الروسية
سيرغي لافروف
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موسكو - سبوتنيك. وأوضح لافروف، في مقابلة مع صحيفة "أرغومنتي إي فاكتي" الروسية ردا على سؤال حول العقوبات: "لدينا كل الوسائل لحماية مصالحنا الوطنية، وإذا لزم الأمر، سوف نستخدمها إلى أقصى حد".وأضاف: "يجب على أولئك الذين يتحدثون بلغة العقوبات مع روسيا أن يتذكروا أنه بينما نتحلى بضبط كاف للنفس في الرد على أعمال العدوان الاقتصادي إلا أن صبرنا لن يكون بلا حدود".وتابع لافروف: "تمزيق الاقتصاد الروسي، كما رغب باراك أوباما بشغف، لم ينجح ولن ينجح"، مشيرا إلى أنه "كلما أرادوا استفزازا في بلدنا يرتد على بلدانهم، ففي عدد من البلدان الأوروبية، هناك ارتفاع حاد في الأسعار وانخفاض في الدخل، ونقص في موارد الطاقة".وأعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس الماضي، عن تبنيه الحزمة الثامنة من العقوبات الاقتصادية ضد موسكو، وذلك بعد انضمام مناطق جديدة إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221006/الاتحاد-الأوروبي-يتبنى-الحزمة-الثامنة-من-العقوبات-ضد-روسيا-1068682751.html
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روسيا, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف
روسيا, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف

لافروف: موسكو حتى الآن ترد بضبط النفس على العقوبات الاقتصادية ضدها لكن لصبرها حدود

10:35 GMT 08.10.2022
© Sputnikوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اللقاء مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف في طشقند، أوزبكستان 28 يوليو 2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اللقاء مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف في طشقند، أوزبكستان 28 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2022
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، إن صبر موسكو على عقوبات الغرب الاقتصادية ضدها لن يكون بلا حدود، مشددا على أن موسكو التزمت بضبط النفس حتى الآن.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح لافروف، في مقابلة مع صحيفة "أرغومنتي إي فاكتي" الروسية ردا على سؤال حول العقوبات: "لدينا كل الوسائل لحماية مصالحنا الوطنية، وإذا لزم الأمر، سوف نستخدمها إلى أقصى حد".
وأضاف: "يجب على أولئك الذين يتحدثون بلغة العقوبات مع روسيا أن يتذكروا أنه بينما نتحلى بضبط كاف للنفس في الرد على أعمال العدوان الاقتصادي إلا أن صبرنا لن يكون بلا حدود".
وتابع لافروف: "تمزيق الاقتصاد الروسي، كما رغب باراك أوباما بشغف، لم ينجح ولن ينجح"، مشيرا إلى أنه "كلما أرادوا استفزازا في بلدنا يرتد على بلدانهم، ففي عدد من البلدان الأوروبية، هناك ارتفاع حاد في الأسعار وانخفاض في الدخل، ونقص في موارد الطاقة".
الاتحاد الأوروبي، 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
الاتحاد الأوروبي يتبنى الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا
6 أكتوبر, 09:21 GMT
وأعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس الماضي، عن تبنيه الحزمة الثامنة من العقوبات الاقتصادية ضد موسكو، وذلك بعد انضمام مناطق جديدة إلى روسيا.
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