https://sputnikarabic.ae/20221008/مصرع-شخص-في-انفجار-لخط-أنابيب-الغاز-جنوب-شرق-المكسيك-1068756489.html
مصرع شخص في انفجار لخط أنابيب الغاز جنوب شرق المكسيك
مصرع شخص في انفجار لخط أنابيب الغاز جنوب شرق المكسيك
لقي شخص مصرعه في انفجار لخط أنابيب الغاز جنوب شرق المكسيك، وذلك حسبما أفادت به ؤ). 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T04:02+0000
2022-10-08T04:02+0000
2022-10-08T04:02+0000
أخبار المكسيك
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وقالت الشركة، في بيان، إن شخصا فارق الحياة إثر انفجار مفاجئ لخط أنابيب الغاز، صباح أمس الجمعة في هويمانغيلو في ولاية تاباسكو، ما أدى إلى إجلاء أزيد من مائة شخص من العاملين في الموقع والقاطنين في المناطق المجاورة.ووفقا لتقارير الشركة والحماية المدنية فقد وقع الانفجار بعد الإبلاغ عن تسرب طفيف لغاز "النافتا"، قبل أن تنفذ عناصر بيميكس والأمن العام البلدي ووزارة الدفاع الوطني بروتوكولا وقائيا وطوقت المنطقة.وانتشرت صور الدخان المتصاعد من موقع الانفجار على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم تداول تصريحات لسكان المناطق المجاورة الذين أكدوا أنهم شعروا بذوي الانفجار واعتقدوا أنه زلزال.ويعد الانفجار ثاني حادث يسجل في البلدية في أقل من شهر، بعد تسجيل انفجار في 20 شتنبر المنصرم.
https://sputnikarabic.ae/20221002/مصرع-3-أشخاص-في-حادث-تحطم-مروحية-تابعة-للبحرية-جنوب-المكسيك-1068496520.html
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أخبار المكسيك
مصرع شخص في انفجار لخط أنابيب الغاز جنوب شرق المكسيك
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لقي شخص مصرعه في انفجار لخط أنابيب الغاز جنوب شرق المكسيك، وذلك حسبما أفادت به ؤ).
وقالت الشركة، في بيان، إن شخصا فارق الحياة إثر انفجار مفاجئ لخط أنابيب الغاز
، صباح أمس الجمعة في هويمانغيلو في ولاية تاباسكو، ما أدى إلى إجلاء أزيد من مائة شخص من العاملين في الموقع والقاطنين في المناطق المجاورة.
ووفقا لتقارير الشركة والحماية المدنية فقد وقع الانفجار بعد الإبلاغ عن تسرب طفيف لغاز "النافتا"
، قبل أن تنفذ عناصر بيميكس والأمن العام البلدي ووزارة الدفاع الوطني بروتوكولا وقائيا وطوقت المنطقة.
وانتشرت صور الدخان المتصاعد من موقع الانفجار على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم تداول تصريحات لسكان المناطق المجاورة الذين أكدوا أنهم شعروا بذوي الانفجار واعتقدوا أنه زلزال.
ويعد الانفجار ثاني حادث يسجل في البلدية في أقل من شهر، بعد تسجيل انفجار في 20 شتنبر المنصرم.