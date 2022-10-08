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https://sputnikarabic.ae/20221008/مقتل-14-عنصرا-من-حركة-الشباب-خلال-عملية-للجيش-الصومالي-1068764734.html
مقتل 14 عنصرا من "حركة الشباب" خلال عملية للجيش الصومالي
مقتل 14 عنصرا من "حركة الشباب" خلال عملية للجيش الصومالي
قتل 14 عنصرا من "حركة الشباب" المسلحة، بينهم قيادي بارز، خلال عملية شنها الجيش الصومالي بمحافظة شبيلي السفلى جنوبي البلاد. 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T11:59+0000
2022-10-08T11:59+0000
الصومال
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم السبت، على موقعها: "أفادت الأنباء الواردة من جنوبي البلاد بأن الجيش الوطني قتل، في عملية عسكرية جرت بضاحية مدينة جنالي، في محافظة شبيلي السفلى، بولاية جنوب الغرب الإقليمية، قياديا بارزا يدعى محمد نور شري، و13 عنصرا إرهابيا (من حركة الشباب)".وقال قائد الوحدة 66، لكتيبة 14 أكتوبر بالجيش، إن القوات المسلحة تصدت لـ "هجوم إرهابي" ضد مدينة جنالي، حيث تمكنت من تصفية العضو الإرهابي المكلف بجمع الإتاوات، و13 من مساعديه.والاثنين الماضي، أعلن قائد شرطة مدينة بلدوين بشير حسن جماللي، فرض حظر تجول لمدة 24 ساعة وذلك على خلفية مقتل وزير الصحة بولاية هيرشابيل الصومالية إثر هجمات شنتها حركة الشباب المتشددة.وفي الـ20 من الشهر الماضي، استعاد الجيش الصومالي سيطرته على قرية "بوكو" الاستراتيجية بوسط البلاد من قبضة حركة "الشباب" المتشددة والتي تُعد أكبر قاعدة للحركة وذلك بعد استيلائها عليها لمدة 13 عاما.ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
https://sputnikarabic.ae/20221003/فرض-حظر-التجول-بمدينة-صومالية-لمدة-24-ساعة-على-خلفية-مقتل-وزير-الصحة-بولاية-هيرشابيل-1068574771.html
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الصومال

مقتل 14 عنصرا من "حركة الشباب" خلال عملية للجيش الصومالي

11:59 GMT 08.10.2022
© AP Photo / Farah Abdi Warsamehمقتل 9 أشخاص من بينهم مدني بعد اشتباك بالخطأ بين الشرطة والجيش في مقديشو
مقتل 9 أشخاص من بينهم مدني بعد اشتباك بالخطأ بين الشرطة والجيش في مقديشو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2022
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
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قتل 14 عنصرا من "حركة الشباب" المسلحة، بينهم قيادي بارز، خلال عملية شنها الجيش الصومالي بمحافظة شبيلي السفلى جنوبي البلاد.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم السبت، على موقعها: "أفادت الأنباء الواردة من جنوبي البلاد بأن الجيش الوطني قتل، في عملية عسكرية جرت بضاحية مدينة جنالي، في محافظة شبيلي السفلى، بولاية جنوب الغرب الإقليمية، قياديا بارزا يدعى محمد نور شري، و13 عنصرا إرهابيا (من حركة الشباب)".
عاصمة الصومال مقديشو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
فرض حظر التجول بمدينة صومالية لمدة 24 ساعة على خلفية مقتل وزير الصحة بولاية هيرشابيل
3 أكتوبر, 17:37 GMT
وقال قائد الوحدة 66، لكتيبة 14 أكتوبر بالجيش، إن القوات المسلحة تصدت لـ "هجوم إرهابي" ضد مدينة جنالي، حيث تمكنت من تصفية العضو الإرهابي المكلف بجمع الإتاوات، و13 من مساعديه.

والاثنين الماضي، أعلن قائد شرطة مدينة بلدوين بشير حسن جماللي، فرض حظر تجول لمدة 24 ساعة وذلك على خلفية مقتل وزير الصحة بولاية هيرشابيل الصومالية إثر هجمات شنتها حركة الشباب المتشددة.

وفي الـ20 من الشهر الماضي، استعاد الجيش الصومالي سيطرته على قرية "بوكو" الاستراتيجية بوسط البلاد من قبضة حركة "الشباب" المتشددة والتي تُعد أكبر قاعدة للحركة وذلك بعد استيلائها عليها لمدة 13 عاما.

ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
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