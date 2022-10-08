https://sputnikarabic.ae/20221008/ملك-المغرب-يصدرا-عفوا-عن-672-سجينا-بمناسبة-المولد-النبوي-1068781706.html

ملك المغرب يصدرا عفوا عن 672 شخصا بمناسبة المولد النبوي

ملك المغرب يصدرا عفوا عن 672 شخصا بمناسبة المولد النبوي

أصدر ملك المغرب محمد السادس، اليوم السبت، قرارا بالعفو عن 672 شخصا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. 08.10.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار المغرب اليوم

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ونقل موقع "هسبريس" عن بيان لوزارة العدل المغربية أن الملك أصدرا قرارا "بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعدهم 672".وشمل قرار العفو " 508 سجناء و155 في حالة سراح (مدانون بشكل ابتدائي ولكن لم يصدر الحكم في حقهم استئنافيا).وأشار البيان إلى أن العفو الملكي شمل كذلك 9 سجناء من المحكومين في قضايا الإرهاب أو التطرف.وأوضح بيان الوزارة أن قرار العفو صدر "بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب".

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