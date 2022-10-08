https://sputnikarabic.ae/20221008/ملك-المغرب-يصدرا-عفوا-عن-672-سجينا-بمناسبة-المولد-النبوي-1068781706.html
ملك المغرب يصدرا عفوا عن 672 شخصا بمناسبة المولد النبوي
ملك المغرب يصدرا عفوا عن 672 شخصا بمناسبة المولد النبوي
أصدر ملك المغرب محمد السادس، اليوم السبت، قرارا بالعفو عن 672 شخصا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T21:04+0000
2022-10-08T21:04+0000
2022-10-08T21:06+0000
أخبار المغرب اليوم
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ونقل موقع "هسبريس" عن بيان لوزارة العدل المغربية أن الملك أصدرا قرارا "بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعدهم 672".وشمل قرار العفو " 508 سجناء و155 في حالة سراح (مدانون بشكل ابتدائي ولكن لم يصدر الحكم في حقهم استئنافيا).وأشار البيان إلى أن العفو الملكي شمل كذلك 9 سجناء من المحكومين في قضايا الإرهاب أو التطرف.وأوضح بيان الوزارة أن قرار العفو صدر "بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب".
https://sputnikarabic.ae/20221005/وزير-المغرب-يسعى-إلى-رفع-حجم-مبادلاته-مع-السعودية-إلى-5-مليارات-دولار-1068641411.html
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أخبار المغرب اليوم
ملك المغرب يصدرا عفوا عن 672 شخصا بمناسبة المولد النبوي
21:04 GMT 08.10.2022 (تم التحديث: 21:06 GMT 08.10.2022) تابعنا عبر
أصدر ملك المغرب محمد السادس، اليوم السبت، قرارا بالعفو عن 672 شخصا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
ونقل موقع "هسبريس"
عن بيان لوزارة العدل المغربية أن الملك أصدرا قرارا "بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعدهم 672".
وشمل قرار العفو " 508 سجناء و155 في حالة سراح (مدانون بشكل ابتدائي ولكن لم يصدر الحكم في حقهم استئنافيا).
وأشار البيان إلى أن العفو الملكي شمل كذلك 9 سجناء من المحكومين في قضايا الإرهاب أو التطرف.
وأوضح بيان الوزارة أن قرار العفو صدر "بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب".