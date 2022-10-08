https://sputnikarabic.ae/20221008/ميتا-تعتزم-إبلاغ-نحو-مليون-مستخدم-باختراق-وسرقة-بيانات-1068763048.html
"ميتا" تعتزم إبلاغ نحو مليون مستخدم باختراق وسرقة بيانات
"ميتا" تعتزم إبلاغ نحو مليون مستخدم باختراق وسرقة بيانات
أعلنت شركة "ميتا" اعتزامها إبلاغ نحو مليون شخص من مستخدمي منصة "فيسبوك" بعملية اختراق وسرقة بيانات عقب استخدام تطبيق خبيث. 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T10:58+0000
2022-10-08T10:58+0000
2022-10-08T10:58+0000
مجتمع
فيسبوك
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ونقل موقع "إنديان إكسبريس" عن الشركة أن التطبيق الخبيث المتسبب في سرقة البيانات مصمم لسرقة مفاتيح حسابات المستخدمين على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها أنشطة متطرفة).جاء ذلك بعدما رصدت "ميتا" منذ مطلع العام الجاري أكثر من 400 تطبيق خبيث متاح على الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل "آي أو إس" من "آبل" و"آندرويد" من "غوغل"، حيث أوضحت في بيان لها أن "هذه التطبيقات كانت موجودة في "غوغل" و"آبل".وفي وقت سابق، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة "آبل" الأمريكية، تيم كوك، عن سبب رفض "آبل" الانضمام إلى "ميتافيرس" قائلا: "أعتقد دائما أنه من المهم أن يفهم الناس ماهية شيء ما، ولست متأكدا من أن الشخص العادي يمكن أن يخبرك ما هو "الميتافيرس".يشار إلى أن "الميتافيرس" مصطلح أطلقته شركة "ميتا" وهو مشتق من الخيال العلمي، ويشير إلى نسخة افتراضية من إنترنت ثلاثي الأبعاد، يتم الوصول إليه عبر تقنيات غامرة بدلا من شاشات ثنائية الأبعاد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, فيسبوك
"ميتا" تعتزم إبلاغ نحو مليون مستخدم باختراق وسرقة بيانات
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أعلنت شركة "ميتا" اعتزامها إبلاغ نحو مليون شخص من مستخدمي منصة "فيسبوك" بعملية اختراق وسرقة بيانات عقب استخدام تطبيق خبيث.
ونقل موقع
"إنديان إكسبريس" عن الشركة أن التطبيق الخبيث المتسبب في سرقة البيانات مصمم لسرقة مفاتيح حسابات المستخدمين على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها أنشطة متطرفة).
من جانبه، قال مدير قسم الأمن السيبراني في "ميتا" أن الشركة ستخطِر مليون شخص في هذا الشأن لكن ليس بالضرورة أن يكون جميع من سيتم إخطارهم قد تم اختراق حساباتهم.
جاء ذلك بعدما رصدت "ميتا" منذ مطلع العام الجاري أكثر من 400 تطبيق خبيث متاح على الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل "آي أو إس" من "آبل" و"آندرويد" من "غوغل"، حيث أوضحت في بيان لها أن "هذه التطبيقات كانت موجودة في "غوغل" و"آبل".
وفي وقت سابق، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة "آبل" الأمريكية، تيم كوك، عن سبب رفض "آبل" الانضمام إلى "ميتافيرس" قائلا: "أعتقد دائما أنه من المهم أن يفهم الناس ماهية شيء ما، ولست متأكدا من أن الشخص العادي يمكن أن يخبرك ما هو "الميتافيرس".
يشار إلى أن "الميتافيرس" مصطلح أطلقته شركة "ميتا" وهو مشتق من الخيال العلمي، ويشير إلى نسخة افتراضية من إنترنت ثلاثي الأبعاد، يتم الوصول إليه عبر تقنيات غامرة بدلا من شاشات ثنائية الأبعاد.