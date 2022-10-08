https://sputnikarabic.ae/20221008/هل-تجني-أوكرانيا-على-نفسها-باستهداف-جسر-القرم-بعمل-إرهابي-جبان؟-1068766372.html
هل تجني أوكرانيا على نفسها باستهداف جسر القرم بعمل إرهابي جبان؟
هل تجني أوكرانيا على نفسها باستهداف جسر القرم بعمل إرهابي جبان؟
تتناول الحلقة ما أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، من أن رد فعل نظام كييف على التفجير الذي وقع في جسر القرم فجر اليوم السبت، يؤكد "الطبيعة... 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T13:02+0000
2022-10-08T13:02+0000
2022-10-08T13:02+0000
راديو
حول العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/08/1068766176_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_36a45f4e5bec1296ae7f757319433102.png
هل تجني أوكرانيا على نفسها باستهداف جسر القرم بعمل إرهابي جبان
هل تجني أوكرانيا على نفسها باستهداف جسر القرم بعمل إرهابي جبان
فيما أعلنت لجنة التحقيق الروسية أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم، حسب المعلومات الأولية، بتفجير شاحنة على جسر القرم فجر اليوم، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.يقول الخبير في الشأن الروسي د. فائز حوالة، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:بدوره يقول الكاتب والمحلل السياسي أندريه أونتيكوف، في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/08/1068766176_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_f4d506c081203e80635ad2684c94a114.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
هل تجني أوكرانيا على نفسها باستهداف جسر القرم بعمل إرهابي جبان؟
تابعنا عبر
تتناول الحلقة ما أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، من أن رد فعل نظام كييف على التفجير الذي وقع في جسر القرم فجر اليوم السبت، يؤكد "الطبيعة الإرهابية" لذلك النظام.
فيما أعلنت لجنة التحقيق الروسية أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم، حسب المعلومات الأولية، بتفجير شاحنة على جسر القرم فجر اليوم، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.
يقول الخبير في الشأن الروسي د. فائز حوالة، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
" ما جرى من استهداف إرهابي لجسر القرم اليوم، يعني تطورا خطيرا في مجرى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ومن جهة أخرى تضع الجيش الروسي في موقف المتحرر من عدم ضرب مراكز القرار في أوكرانيا، كما وعدت روسيا بذلك سابقا، خاصة أننا نرى هناك مطالبات شعبية ورسمية وبرلمانية بالرد على ذلك".
بدوره يقول الكاتب والمحلل السياسي أندريه أونتيكوف، في حديث لبرنامجنا:
" أعتقد أنه حان الوقت المناسب لاتخاذ قرارات حاسمة لتنفيذ الضربات المضادة، من قبل روسيا ضد البنية التحتية الحيوية الأوكرانية سواء العسكرية أو المدنية، بما فيها تدمير قطاع الكهرباء والمياة وطرق السكك الحديدة والمواصلات، لأن سلطات كييف استهدفت منطقة حيوية ومهمة جدا لروسيا هي جسر كيرتش، وحتى يكون لها عقابا قاسيا لا تعود تفكر فيه في استهداف أي منطقة روسية".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..