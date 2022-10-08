https://sputnikarabic.ae/20221008/وزير-الاقتصاد-السوري-الأردن-يمنع-200-سلعة-سورية-من-دخول-أراضيه-رغم-حاجته-إليها-1068776942.html

وزير الاقتصاد السوري: الأردن يمنع 200 سلعة سورية من دخول أراضيه رغم حاجته إليها

وزير الاقتصاد السوري: الأردن يمنع 200 سلعة سورية من دخول أراضيه رغم حاجته إليها

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري الدكتور محمد سامر الخليل، أن حجم التبادل التجاري بين سوريا والأردن وصل إلى نحو 100 مليون دولار في الاتجاهين لافتاً... 08.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-08T18:43+0000

2022-10-08T18:43+0000

2022-10-08T18:43+0000

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كلام الوزير السوري جاء خلال انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي السوري - الأردني اليوم في فندق "داماروز" بدمشق والذي تقيمه غرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة العقبة بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية تحت شعار "تشاركية لا تنافسية " بحضور شخصيات ورجال أعمال وشركات وفعاليات اقتصادية من سوريا والأردن.ولفت الوزير الخليل في مداخلة له إلى أن الميزان التجاري بين سوريا والأردن تطور بعد فتح معبر نصيب - جابر عام 2018 مضيفاً أن "الكمية الأكبر من المستوردات السورية على مستوى الطاقة والأسمدة والعلب المعدنية الخاصة بالمنتجات الغذائية هي من الأردن، فيما صدرت خلال الفترة الماضية قرارات أردنية بمنع استيراد 200 مادة من سوريا والسماح باستيرادها من دول أخرى رغم أن من مصلحة التاجر الأردني هي الاستيراد من سوريا".كباريتي: نبحث إيجاد سوق موحدةمن جانبه أشار رئيس غرفتي تجارة الأردن والعقبة نائل كباريتي، الذي يترأس الوفد الأردني المشارك، إلى أن المنتدى "يشكل خطوة جديدة في طريق تنمية علاقات البلدين التجارية والدفع بها لمستويات أعلى لا سيما في ظل التطورات الراهنة التي يعيشها الاقتصاد العالمي" مضيفاً أن المنتدى الذي يستمر 3 أيام يشكل زخماً اقتصادياً مهماً لمزيد من توثيق العلاقات التجارية بين البلدين.وأكمل كباريتي: "الأمل موجود وهو رغبتنا في العمل، ولكن الأمل شيء والواقع شيء آخر، والواقع اليوم يشير إلى أننا موجودون على الأرض السورية لفتح أيدينا ووضع استراتيجية حول كيفية أن نكون شركاء مع أشقائنا السوريين، اليوم الأمل في القلب ولكن على أرض الواقع نحن هنا للعمل وللإنجاز وهذا ما نصبو إليه، هناك العديد من القضايا التي كانت تعيق التبادل التجاري لكننا وصلنا إلى حل وستسمعون به في الفتر القادمة".حوار المشكلات التي تعيق تطوير التبادل التجاريوعلى هامش المنتدى أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري في تصريح خاص لمراسل سبوتنيك أنه "خلال السنوات الماضية وبعد عودة النشاط التجاري بين البلدين من خلال إعادة فتح معبر نصيب – جابر أمام نقل البضائع والمنتجات السورية والأردنية، لكن ظهرت خلال الفترات الماضية مجموعة من الصعوبات والعقبات والعوائق التي تحول دون تحقيق الطموح على مستوى التبادل التجاري ومستوى تحسين التعاون الاقتصادي في المجال الاستثماري للشق المنشود".وحول آفاق تطوير حجم التبادل التجاري بين سوريا والأردن أوضح الوزير الخليل لـ"سبوتنيك" أن "حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل تقريباً إلى 100 مليون دولار في الاتجاهين، وطموحنا أن يكون أكبر من ذلك، فهناك عدد من المنتجات السورية حالياً غير مسموح بدخولها إلى الأسواق الأردنية، وهذا كان مطرح حوار سابق مع الوزراء المعنيين في الأردن الشقيق، وقد تم تبادل القوائم للمنتجات التي نرى بضرورة عودة استيرادها إلى الأردن، وتم السماح لجزء من هذه المنتجات لفترات محددة، وقد طلبنا مرة أخرى أن يكون السماح بشكل مفتوح بغض النظر عن الكمية وبشكل عام دون تحديد مدة زمنية محددة".قطنا: يهمنا عودة التبادل إلى ما كان عليه قبل الحربولفت وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" إلى أن "لدى سوريا الكثير من المنتجات الزراعية التي يمكن أن تكون منتجات فائضة، ويعتبر الأردن سوق قريبة جداً من السوق السورية ويمكن تصدير هذه المنتجات لصالح البلدين، فالأردن في الأصل يستورد كميات كبيرة من المنتجات الزراعية، وبالتالي من المهم إزالة كل الصعوبات التي تعيق تصدير هذه المنتجات إلى الأردن ففي ذلك فائدة ومصلحة للفلاح السوري وللمستهلك الأردني".وحول انعكاس تحسن القطاع الزراعي في سوريا على حجم التبادل التجاري بين البلدين قال الوزير قطنا: "عادت سوريا إلى تأهيل البنى التحتية المدمرة وزاد إنتاجها الزراعي من جديد ودائماً السلعة تخضع للعرض والطلب فالسعر هو الأساس، المواصفة القياسية السورية جيدة، ومعظم المنتجات السورية معروفة بأنها متميزة في مواصفاتها القياسية، ونحتاج في المرحلة القادمة أن نزيد الكميات المصدرة إلى الأردن، لأن ذلك يصب في مصلحة البلدين لكن تبقى الحرية للتاجر الأردني من أين يستورد، ومنتجاتنا متاحة ونأمل في المستقبل أن يتم زيادة هذا التبادل، التعاون قائم حالياً بين الجانبين والاجتماعات مستمرة وقد اجتمعت مع وزير الزراعة الأردني أربع مرات منذ شباط الماضي وبالتالي الحوار المشترك موجود والتعاون موجود وسنصل إلى حل".الدبس: ميناء العقبة حيوي للاستيراد السوريوأوضح رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" أن "هذا التفاعل اليوم يأتي استكمالاً لعدة زيارات ينفذها اتحاد غرف التجارة الأردنية لسورية لتذليل المعوقات الموجودة بين البلدي، وقد وضح السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الأشقاء الضيوف في المنتدى أن سوريا لا تمنع استيراد شيء من الأردن غير ممنوع من دول أخرى، فيما يعاملنا الجانب بالمثل، رغم أن سوريا تمر بظروف اقتصادية خاصة بالنسبة للصناعة والاستيراد والتصديرـ فلدينا مشاكل تتعلق بسعر الصرف وبالميزان التجاري، وشرحنا هذا الموضوع في المنتدى، ونأمل أن يكون هناك تجاوب من الجانب الأردني بأن يتم فتح الأسواق الأردنية أمام السلع السورية وأن يأتوا ويستثمر الأشقاء الأردنيون في سوريا وأن يفتحوا نظامهم المصرفي الذي سيكون لديه فرصة كبيرة لكي يعمل، إضافة إلى تفعيل المنطقة الحرة السورية الأردنية، وهناك عدة أمور يمكن أن يتحقق التكامل من خلالها بين البلدين وتحقيق نوع التشاركية بينهما.اللحام: تكثيف الاتصالات بين الجانبين يمكن أن يحقق نتائج كبيرةرئيس اتحاد غف التجارة السورية أبو الهدى اللحام بيّن في تصريح لـ "سبوتنيك" أن "هذا المنتدى جداً مهم ويقام بشكل متكرر سنوياً سواء في سوريا أو في الأردن، وقد نجحنا بإيجاد نوع من أنواع التواصل فيما بيننا، هناك عقبات تقف في وجه زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وباعتقادي فإن تكثيف هذه الاتصالات بين الجانبين يمكن أن يحقق نتائج كبيرة سيما وتجمعنا مع الأردن معاملات تفضيلية ولدينا تبادل تجاري غير مرئي بين البلدين، وهناك نشاط تجاري غير معلن لكن ما يهمنا حالياً هو توسيع حلقة التبادل لتحقيق مصلحة البلدين، وهذا مهم لتطوير العلاقات بين البلدين، هناك كثير من المشاريع الأردنية فيها مساهمين سوريين كثير وكذلك بالنسبة للمساهمات الأردنية في المشاريع السورية بأسماء وشركات كثيرة".أبو عاقولة: إزالة المعيقات أمام تصدير البضائعولفت نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الأردني ضيف الله أبو عاقولة، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" إلى ضرورة "إزالة كل المعيقات والتحديات التي تحول دون تصدير البضائع أو التجارة البينية، والعمل على تطبيق الاتفاقية الأردنية السورية المتعلقة بالرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية والسورية خلال مرورها عبر الأراضي السورية والأردنية".ويناقش المشاركون في المنتدى على مدى ثلاثة أيام تحت عنوان "تشاركية لا تنافسية"، آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والنقل والشحن واللوجستيات، والتعاون الصناعي والزراعي والغذائي بين البلدين.ويتضمن المنتدى عرض إمكانيات الشركات الأردنية، وفرص عملها بالسوق السورية في مجالات التجارة البينية والوكالات والخدمات والصناعة، والقطاع المالي والتأمين والمقاولات والإنشاءات والجامعات والزراعة.

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