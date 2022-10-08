https://sputnikarabic.ae/20221008/وزير-النقل-الروسي-يوجه-بتعزيز-إجراءات-التفتيش-على-جسر-القرم-1068766813.html

وزير النقل الروسي يوجه بتعزيز إجراءات التفتيش على جسر القرم

وزير النقل الروسي يوجه بتعزيز إجراءات التفتيش على جسر القرم

أصدر وزير النقل الروسي، اليوم السبت، تعليماته بتعزيز أمن النقل على جسر القرم، بما في ذلك إجراء تفتيش مكثف، على خلفية العمل الإرهابي الذي طال الجسر صباح اليوم. 08.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-08T13:29+0000

2022-10-08T13:29+0000

2022-10-08T13:29+0000

روسيا

شبه جزيرة القرم الروسية

وزارة النقل الروسية

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وأفادت الخدمة الصحفية للوزارة، "وزير النقل الروسي أصدر كافة التعليمات لتحسين أمن النقل بالمنشأة، بما في ذلك إجراء تفتيش مكثف".كما أشارت وزارة النقل إلى أنه يمكن استئناف حركة مرور السيارات على جسر القرم اليوم السبت، بعد الساعة 16:00 بتوقيت موسكو على خط واحد وباتجاهين (ذهابا وإيابا)، وحركة السكك الحديدية بعد الساعة 20:00".وكانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب قد أعلنت أن حادث جسر القرم ناجم عن تفجير شاحنة قرب قطار يسير على الجسر ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بالقطار.وقالت لجنة مكافحة الإرهاب، في بيان: "في الساعة السادسة وسبع دقائق صباح اليوم وقع تفجير بشاحنة في الجزء الخاص بمرور السيارات من جسر القرم، ما تسبب في اشتعال 7 صهاريج وقود في قطار متجه نحو شبه جزيرة القرم".وأضاف البيان: "حدث انهيار جزئي في قسمين من طريق السيارات بالجسر دون أن يتضرر قوس الملاحة البحرية في هذا الموقع من الجسر".وأشار البيان إلى أنه يجري في مكان الحادث اتخاذ الإجراءات لتحديد ملابسات الانفجار وإزالة آثاره.وقالت السلطات إن الحادث تسبب في تعليق حركة السيارات والقطارات في جسر القرم دون وقوع إصابات أو ضحايا بشرية.يذكر أن جسر القرم هو الأطول في روسيا ويبلغ طوله 19 كيلومترا، وتم تشغيل الجزء الخاص بحركة مرور السيارات فيه في مايو/ أيار 2018، وتم إطلاق حركة القطارات عبر الجسر في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

https://sputnikarabic.ae/20221008/لجنة-التحقيقات-الروسية-مقتل-3-أشخاص-في-تفجير-جسر-القرم-1068763310.html

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روسيا, شبه جزيرة القرم الروسية, وزارة النقل الروسية