https://sputnikarabic.ae/20221008/-علماء-يكتشفون-علاجا-جديدا-لخلايا-عضلة-القلب-عن-طريق-حقنة-بسيطة-1068761151.html
علماء يكتشفون علاجا جديدا لخلايا عضلة القلب عن طريق حقنة بسيطة
علماء يكتشفون علاجا جديدا لخلايا عضلة القلب عن طريق حقنة بسيطة
حقق علماء، تقدما كبيرا في مجال إعادة البرمجة الخلوية وتجديد الأعضاء، يمكن أن يلعب دورا رئيسيا في الأدوية المستقبلية لعلاج خلايا عضلة القلب عن طريق حقنة بسيطة. 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T09:17+0000
2022-10-08T09:17+0000
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وحسب صحيفة "ديلي تايمز"، اكتشف العلماء في الدراسة التي نشرت نتائجها بمجلة "الخلايا الجذعية" الطبية، طريقة انسيابية وفعالة لإعادة برمجة خلايا الأنسجة الندبية (الخلايا الليفية) لتصبح خلايا عضلة القلب سليمة.وعادة ما تنتج الخلايا الليفية نسيجا صلبا يتسبب بفشل القلب بعد نوبة قلبية أو بسبب أمراض تصيب العضلة.وتركز الدراسة على التلاعب بهذا النسيج الصلب وتحويله لخلايا عضلية للقلب، بالاعتماد على بروتين يتحكم في نشاط الجينات يسمى "Ascl1".وتفاجئ العلماء عندما اكتشفوا أن البروتين "Ascl1" زاد بشكل كبير من كفاءة إعادة البرمجة - نسبة الخلايا التي تمت إعادة برمجتها بنجاح - بأكثر من 10 أضعاف.وبدوره، قال كبير مؤلفي الدراسة لي تشيان، الأستاذ في قسم علم الأمراض بجامعة كارولينا الشمالية، إن الاكتشاف: "يتوقع أن يكون مفيدا في تطوير علاجات القلب المستقبلية وأنواع أخرى محتملة من إعادة البرمجة الخلوية العلاجية".ويأمل الباحثون في صنع بروتين اصطناعي يمكن حقنه في القلوب المريضة لإصلاحها.
https://sputnikarabic.ae/20210405/علاج-طبيعي-يحمي-من-النوبات-القلبية-1048581202.html
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مجتمع, منوعات, الصحة
علماء يكتشفون علاجا جديدا لخلايا عضلة القلب عن طريق حقنة بسيطة
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حقق علماء، تقدما كبيرا في مجال إعادة البرمجة الخلوية وتجديد الأعضاء، يمكن أن يلعب دورا رئيسيا في الأدوية المستقبلية لعلاج خلايا عضلة القلب عن طريق حقنة بسيطة.
وحسب صحيفة
"ديلي تايمز"، اكتشف العلماء في الدراسة التي نشرت نتائجها بمجلة "الخلايا الجذعية" الطبية، طريقة انسيابية وفعالة لإعادة برمجة خلايا الأنسجة الندبية (الخلايا الليفية) لتصبح خلايا عضلة القلب سليمة.
وعادة ما تنتج الخلايا الليفية نسيجا صلبا يتسبب بفشل القلب بعد نوبة قلبية أو بسبب أمراض تصيب العضلة.
وتركز الدراسة على التلاعب بهذا النسيج الصلب وتحويله لخلايا عضلية للقلب، بالاعتماد على بروتين يتحكم في نشاط الجينات يسمى "Ascl1".
وتفاجئ العلماء عندما اكتشفوا أن البروتين "Ascl1" زاد بشكل كبير من كفاءة إعادة البرمجة - نسبة الخلايا التي تمت إعادة برمجتها بنجاح - بأكثر من 10 أضعاف.
وبدوره، قال كبير مؤلفي الدراسة لي تشيان، الأستاذ في قسم علم الأمراض بجامعة كارولينا الشمالية، إن الاكتشاف: "يتوقع أن يكون مفيدا في تطوير علاجات القلب
المستقبلية وأنواع أخرى محتملة من إعادة البرمجة الخلوية العلاجية".
وأضاف تشيان: "سيتمكن الأطباء من استخدام حقنة بسيطة في المرضى لإعادة برمجة الخلايا المسببة للضرر إلى خلايا مفيدة".
ويأمل الباحثون في صنع بروتين اصطناعي يمكن حقنه في القلوب المريضة لإصلاحها.