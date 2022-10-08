https://sputnikarabic.ae/20221008/-ماكرون-يعلن-إنشاء-صندوق-بـ100-مليون-يورو-لتسليح-أوكرانيا-1068762591.html
ماكرون يعلن إنشاء صندوق بـ100 مليون يورو لتسليح أوكرانيا
ماكرون يعلن إنشاء صندوق بـ100 مليون يورو لتسليح أوكرانيا
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنشاء "صندوق خاص" لتمكين أوكرانيا من شراء العتاد الذي تحتاجه في أزمتها مع روسيا، مباشرة من الجهات الصناعية. 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T10:41+0000
2022-10-08T10:41+0000
2022-10-08T10:41+0000
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وحسب "فرانس24"، قال ماكرون للصحفيين في براغ عقب قمة للاتحاد الأوروبي أمس الجمعة: "سنزود هذا الصندوق بـ100 مليون يورو في البداية".وأوضح: "نؤسس هذا الصندوق الخاص للسماح لأوكرانيا بشراء العتاد العسكري مباشرة من طرف مصنعي الأسلحة".وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أعلنت الخميس الماضي، استدعاء السفير الفرنسي، بيير ليفي، إلى مقر الوزارة في العاصمة موسكو، للتوضيح بشأن توريد الأسلحة الفرنسية إلى أوكرانيا.واستعرض نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو تقييمات مبدئية للدعم العسكري والتقني لأوكرانيا من فرنسا ودول غربية أخرى.ولفت الجانب الروسي إلى التهديدات الناتجة عن زيادة توريد الأسلحة والمعدات لنظام كييف، وتكثيف البرامج التدريبية لتدريب الجيش الأوكراني.كما تم إبلاغ السفير الفرنسي بأن إمداد نظام كييف بالأسلحة يتعارض مع تأكيدات المسؤولين في باريس بشأن اهتمامهم بتسوية سلمية في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20220927/الجيش-الفرنسي-يدرب-قوات-أوكرانية-على-أراضي-بولندا-1068315636.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
ماكرون يعلن إنشاء صندوق بـ100 مليون يورو لتسليح أوكرانيا
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنشاء "صندوق خاص" لتمكين أوكرانيا من شراء العتاد الذي تحتاجه في أزمتها مع روسيا، مباشرة من الجهات الصناعية.
وحسب "فرانس24"، قال
ماكرون للصحفيين في براغ عقب قمة للاتحاد الأوروبي أمس الجمعة: "سنزود هذا الصندوق بـ100 مليون يورو في البداية".
وأوضح: "نؤسس هذا الصندوق الخاص للسماح لأوكرانيا بشراء العتاد العسكري مباشرة من طرف مصنعي الأسلحة".
وكانت وزارة الخارجية الروسية
، قد أعلنت الخميس الماضي، استدعاء السفير الفرنسي، بيير ليفي، إلى مقر الوزارة في العاصمة موسكو، للتوضيح بشأن توريد الأسلحة الفرنسية إلى أوكرانيا.
واستعرض نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو تقييمات مبدئية للدعم العسكري والتقني لأوكرانيا من فرنسا ودول غربية أخرى.
ولفت الجانب الروسي إلى التهديدات الناتجة عن زيادة توريد الأسلحة والمعدات لنظام كييف، وتكثيف البرامج التدريبية لتدريب الجيش الأوكراني
.
كما تم إبلاغ السفير الفرنسي بأن إمداد نظام كييف بالأسلحة يتعارض مع تأكيدات المسؤولين في باريس بشأن اهتمامهم بتسوية سلمية في أوكرانيا.