عربي
وزارة النقل الروسية: حركة القطارات عبر جسر القرم من المقرر أن تعود إلى طبيعتها اليوم
https://sputnikarabic.ae/20221008/-ماكرون-يعلن-إنشاء-صندوق-بـ100-مليون-يورو-لتسليح-أوكرانيا-1068762591.html
ماكرون يعلن إنشاء صندوق بـ100 مليون يورو لتسليح أوكرانيا
ماكرون يعلن إنشاء صندوق بـ100 مليون يورو لتسليح أوكرانيا
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنشاء "صندوق خاص" لتمكين أوكرانيا من شراء العتاد الذي تحتاجه في أزمتها مع روسيا، مباشرة من الجهات الصناعية. 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T10:41+0000
2022-10-08T10:41+0000
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1067331836_0:87:1319:829_1920x0_80_0_0_4695040655133c8d5c8dd9e7f9bb89c4.jpg
وحسب "فرانس24"، قال ماكرون للصحفيين في براغ عقب قمة للاتحاد الأوروبي أمس الجمعة: "سنزود هذا الصندوق بـ100 مليون يورو في البداية".وأوضح: "نؤسس هذا الصندوق الخاص للسماح لأوكرانيا بشراء العتاد العسكري مباشرة من طرف مصنعي الأسلحة".وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أعلنت الخميس الماضي، استدعاء السفير الفرنسي، بيير ليفي، إلى مقر الوزارة في العاصمة موسكو، للتوضيح بشأن توريد الأسلحة الفرنسية إلى أوكرانيا.واستعرض نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو تقييمات مبدئية للدعم العسكري والتقني لأوكرانيا من فرنسا ودول غربية أخرى.ولفت الجانب الروسي إلى التهديدات الناتجة عن زيادة توريد الأسلحة والمعدات لنظام كييف، وتكثيف البرامج التدريبية لتدريب الجيش الأوكراني.كما تم إبلاغ السفير الفرنسي بأن إمداد نظام كييف بالأسلحة يتعارض مع تأكيدات المسؤولين في باريس بشأن اهتمامهم بتسوية سلمية في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20220927/الجيش-الفرنسي-يدرب-قوات-أوكرانية-على-أراضي-بولندا-1068315636.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1067331836_96:0:1319:917_1920x0_80_0_0_686d3a103be71b1109e0d13c44d731f2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

ماكرون يعلن إنشاء صندوق بـ100 مليون يورو لتسليح أوكرانيا

10:41 GMT 08.10.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب وسائل الإعلام عقب مؤتمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أزمة الطاقة عبر رابط فيديو، في قصر الإليزيه الرئاسي، باريس، 5 سبتمبر/ أيلول 2022
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب وسائل الإعلام عقب مؤتمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أزمة الطاقة عبر رابط فيديو، في قصر الإليزيه الرئاسي، باريس، 5 سبتمبر/ أيلول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
تابعنا عبرTelegram
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنشاء "صندوق خاص" لتمكين أوكرانيا من شراء العتاد الذي تحتاجه في أزمتها مع روسيا، مباشرة من الجهات الصناعية.
وحسب "فرانس24"، قال ماكرون للصحفيين في براغ عقب قمة للاتحاد الأوروبي أمس الجمعة: "سنزود هذا الصندوق بـ100 مليون يورو في البداية".
وأوضح: "نؤسس هذا الصندوق الخاص للسماح لأوكرانيا بشراء العتاد العسكري مباشرة من طرف مصنعي الأسلحة".
الجيش الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
الجيش الفرنسي يدرب قوات أوكرانية على أراضي بولندا
27 سبتمبر, 13:31 GMT
وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أعلنت الخميس الماضي، استدعاء السفير الفرنسي، بيير ليفي، إلى مقر الوزارة في العاصمة موسكو، للتوضيح بشأن توريد الأسلحة الفرنسية إلى أوكرانيا.
واستعرض نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو تقييمات مبدئية للدعم العسكري والتقني لأوكرانيا من فرنسا ودول غربية أخرى.
ولفت الجانب الروسي إلى التهديدات الناتجة عن زيادة توريد الأسلحة والمعدات لنظام كييف، وتكثيف البرامج التدريبية لتدريب الجيش الأوكراني.
كما تم إبلاغ السفير الفرنسي بأن إمداد نظام كييف بالأسلحة يتعارض مع تأكيدات المسؤولين في باريس بشأن اهتمامهم بتسوية سلمية في أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет КА-52 отстреливает тепловые ловушки после стрельбы по позициям ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала