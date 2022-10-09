https://sputnikarabic.ae/20221009/أردوغان-تركيا-مستعدة-لفصل-الشتاء-ولكنها-تواجه-مشلكة-وحيدة-1068805184.html

أردوغان: تركيا مستعدة لفصل الشتاء ولكنها تواجه مشلكة وحيدة

أردوغان: تركيا مستعدة لفصل الشتاء ولكنها تواجه مشلكة وحيدة

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد أن تركيا مستعدة تمامًا لفصل الشتاء باستثناء عقبة وحيدة. 09.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-09T16:18+0000

2022-10-09T16:18+0000

2022-10-09T16:18+0000

أخبار تركيا اليوم

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وكشف أردوغان على قناة "إم تي في" أن "جميع الاستعدادات لأشهر الشتاء في تركيا قد اكتملت والمشكلة الوحيدة التي تواجهها هي إمداد المواطنين بالغاز بأسعار في متناول الجميع".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الموقف المسؤول لـ "أوبك بلس" يوازن الفوضى التي يرتبها الأمريكيون في سوق الطاقة.وقال بيسكوف في مقابلة مع بافل زاروبين في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على قناة "روسيا 1" التلفزيوتية: "وما يتعارض مع هذا (التوجه الأمريكي) في الواقع هو العمل المتوازن والمدروس والمخطط له للدول التي تشغل منصبا مسؤولا داخل "أوبك +"، بما في ذلك بلدنا، أمر جيد للغاية. هذا على الأقل يوازن بين الفوضى التي يرتبها الأمريكيون".

https://sputnikarabic.ae/20221007/أردوغان-هناك-دول-كثيرة-مستعدة-لتلبية-احتياجاتنا-من-إف-16-إن-لم-تفعل-واشنطن-1068743625.html

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أخبار تركيا اليوم