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https://sputnikarabic.ae/20221009/أردوغان-يتعهد-مجددا-بخفض-الفائدة-لدعم-المستثمرين-قبل-الانتخابات-1068805589.html
أردوغان يتعهد مجددا بخفض الفائدة لدعم المستثمرين قبل الانتخابات
أردوغان يتعهد مجددا بخفض الفائدة لدعم المستثمرين قبل الانتخابات
كرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوته للبنك المركزي لمواصلة خفض تكاليف الإقراض، وحث المستثمرين على الاستفادة من القروض الرخيصة على أمل تحفيز النمو قبل... 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T16:36+0000
2022-10-09T16:36+0000
اقتصاد
أخبار تركيا اليوم
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في الشهر الماضي، حث أردوغان البنك على خفض سعر الفائدة القياسي إلى أقل من 10% بحلول نهاية العام، من 12% حاليا، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".قال وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي، في حديث لشبكة "سي إن إن" التركية في مقابلة في وقت متأخر من يوم الجمعة، إن أنقرة ستتخذ خطوات لتقديم أسعار فائدة من رقم واحد على النحو الذي يطلبه الرئيس.مع تبقي أقل من تسعة أشهر على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، شرع أردوغان في نهج كامل لتوسيع الاقتصاد وخلق فرص العمل من خلال مطالبة البنك المركزي بخفض تكاليف الاقتراض، بحجة أن التضخم الذي يحوم فوق 80% سيروض في الوقت المناسب.وقال أردوغان في كلمة ألقاها في مقاطعة باليكسير الغربية يوم السبت: "طالما أن أخوك في هذا المنصب، فإن الفائدة ستستمر في الانخفاض مع كل يوم وكل أسبوع وكل شهر يمر".وأردف الرئيس التركي: "دع المستثمر يأتي ويطلب قرضا من بنوك الدولة، لن نجعلهم يهزمون بمعدلات (الفائدة)، الاستثمار لا يأتي مع أسعار فائدة عالية".أردوغان، الذي جادل منذ فترة طويلة بأن خفض أسعار الفائدة يؤدي إلى انخفاض التضخم، أقال ثلاثة محافظين للبنك المركزي في السنوات الأربع الماضية بسبب خلافات حول المستوى المناسب لأسعار الفائدة.من جانبه قال النبطي إن النموذج الاقتصادي الجديد لتركيا يرفض الاعتقاد بأن سعر الفائدة يجب أن يكون أعلى من التضخم للحد من ارتفاع الأسعار.واتهم النبطي صانعي السياسة السابقين الذين عملوا مع أردوغان بمنع الرئيس من تنفيذ هذا النموذج الاقتصادي. وقال: "أفكر وأؤمن بنفس الطريقة التي يعمل بها الرئيس وأنا مصمم على الاستمرار".
https://sputnikarabic.ae/20221003/التضخم-في-تركيا-يتجاوز-83-مسجلا-أعلى-مستوياته-منذ-عام-1998-1068556158.html
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اقتصاد, أخبار تركيا اليوم
اقتصاد, أخبار تركيا اليوم

أردوغان يتعهد مجددا بخفض الفائدة لدعم المستثمرين قبل الانتخابات

16:36 GMT 09.10.2022
© Sputnik . Sergei Bobylev  / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
© Sputnik . Sergei Bobylev
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كرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوته للبنك المركزي لمواصلة خفض تكاليف الإقراض، وحث المستثمرين على الاستفادة من القروض الرخيصة على أمل تحفيز النمو قبل الانتخابات العام المقبل.
في الشهر الماضي، حث أردوغان البنك على خفض سعر الفائدة القياسي إلى أقل من 10% بحلول نهاية العام، من 12% حاليا، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".
قال وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي، في حديث لشبكة "سي إن إن" التركية في مقابلة في وقت متأخر من يوم الجمعة، إن أنقرة ستتخذ خطوات لتقديم أسعار فائدة من رقم واحد على النحو الذي يطلبه الرئيس.
مع تبقي أقل من تسعة أشهر على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، شرع أردوغان في نهج كامل لتوسيع الاقتصاد وخلق فرص العمل من خلال مطالبة البنك المركزي بخفض تكاليف الاقتراض، بحجة أن التضخم الذي يحوم فوق 80% سيروض في الوقت المناسب.
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وقال أردوغان في كلمة ألقاها في مقاطعة باليكسير الغربية يوم السبت: "طالما أن أخوك في هذا المنصب، فإن الفائدة ستستمر في الانخفاض مع كل يوم وكل أسبوع وكل شهر يمر".
وأردف الرئيس التركي: "دع المستثمر يأتي ويطلب قرضا من بنوك الدولة، لن نجعلهم يهزمون بمعدلات (الفائدة)، الاستثمار لا يأتي مع أسعار فائدة عالية".
أردوغان، الذي جادل منذ فترة طويلة بأن خفض أسعار الفائدة يؤدي إلى انخفاض التضخم، أقال ثلاثة محافظين للبنك المركزي في السنوات الأربع الماضية بسبب خلافات حول المستوى المناسب لأسعار الفائدة.
من جانبه قال النبطي إن النموذج الاقتصادي الجديد لتركيا يرفض الاعتقاد بأن سعر الفائدة يجب أن يكون أعلى من التضخم للحد من ارتفاع الأسعار.
واتهم النبطي صانعي السياسة السابقين الذين عملوا مع أردوغان بمنع الرئيس من تنفيذ هذا النموذج الاقتصادي. وقال: "أفكر وأؤمن بنفس الطريقة التي يعمل بها الرئيس وأنا مصمم على الاستمرار".
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