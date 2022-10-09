https://sputnikarabic.ae/20221009/ألمانيا-الهجوم-على-شبكة-السكك-الحديدية-كان-استهدافا-من-قبل-محترفين-1068801979.html
ألمانيا: الهجوم على شبكة السكك الحديدية كان "استهدافا من قبل محترفين"
ألمانيا: الهجوم على شبكة السكك الحديدية كان "استهدافا من قبل محترفين"
قال رئيس نقابة الشرطة في ألمانيا، اليوم الأحد، إن قطع الكابلات التي عطلت السفر بالقطارات في أنحاء البلاد يوم السبت كان عملا "احترافيا" للغاية. 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T14:51+0000
2022-10-09T14:51+0000
2022-10-09T14:51+0000
أخبار ألمانيا
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وذكر أندرياس روسكوف، رئيس نقابة الشرطة الرئيسية، لوسائل إعلام محلية: "كان هذا هجوما مستهدفا ومهنيا على السكك الحديدية".توقفت حركة السكك الحديدية في شمال ألمانيا لساعات عدة يوم السبت بعد أن قطعت الكابلات اللازمة لتشغيل القطارات بأمان فيما وصفه وزير النقل فولكر ويسينج بأنه عمل تخريبي.لم تعلن أي جهة مسؤوليتها ولم يتم التعرف على أي مشتبه بهم، وأثار الحادث مخاوف بشأن أمن البنية التحتية الألمانية. تعطل السفر بالقطار في الماضي بسبب حوادث سرقة المعادن والكابلات، وكانت هناك حالات لمجموعات من الناشطين الألمان قطعت الكابلات لتعطيل القطارات.قال مكتب الشرطة الجنائية بولاية برلين، اليوم الأحد، إن قوات أمن الولاية تشارك الآن أيضا في التحقيق، ولا توجد حتى الآن مؤشرات على وجود إرهاب أو تورط دولة أجنبية.فيما قال وزير النقل في مؤتمر صحفي يوم السبت، إنه لم ترد أي معلومات عن الدافع للهجوم وإن الشرطة الاتحادية تحقق في الأمر، ولم يستطع تحديد ما إذا كان الفعل مرتبطا بأي شكل من الأشكال "بالأزمة في أوكرانيا"، على حد قوله.
https://sputnikarabic.ae/20221009/خبراء-تفجير-جسر-القرم-يفتح-صندوق-باندورا-1068785516.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا
ألمانيا: الهجوم على شبكة السكك الحديدية كان "استهدافا من قبل محترفين"
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قال رئيس نقابة الشرطة في ألمانيا، اليوم الأحد، إن قطع الكابلات التي عطلت السفر بالقطارات في أنحاء البلاد يوم السبت كان عملا "احترافيا" للغاية.
وذكر أندرياس روسكوف، رئيس نقابة الشرطة الرئيسية، لوسائل إعلام محلية
: "كان هذا هجوما مستهدفا ومهنيا على السكك الحديدية".
توقفت حركة السكك الحديدية في شمال ألمانيا لساعات عدة يوم السبت بعد أن قطعت الكابلات اللازمة لتشغيل القطارات بأمان فيما وصفه وزير النقل فولكر ويسينج بأنه عمل تخريبي.
لم تعلن أي جهة مسؤوليتها ولم يتم التعرف على أي مشتبه بهم، وأثار الحادث مخاوف بشأن أمن البنية التحتية الألمانية. تعطل السفر بالقطار في الماضي بسبب حوادث سرقة المعادن والكابلات، وكانت هناك حالات لمجموعات من الناشطين الألمان قطعت الكابلات لتعطيل القطارات.
قال مكتب الشرطة الجنائية بولاية برلين، اليوم الأحد، إن قوات أمن الولاية تشارك الآن أيضا في التحقيق، ولا توجد حتى الآن مؤشرات على وجود إرهاب أو تورط دولة أجنبية.
فيما قال وزير النقل في مؤتمر صحفي يوم السبت، إنه لم ترد أي معلومات عن الدافع للهجوم وإن الشرطة الاتحادية تحقق في الأمر، ولم يستطع تحديد ما إذا كان الفعل مرتبطا بأي شكل من الأشكال "بالأزمة في أوكرانيا
"، على حد قوله.