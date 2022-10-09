https://sputnikarabic.ae/20221009/أمير-الكويت-يصل-إلى-إيطاليا-لإجراء-فحوصات-طبية-فيديو-1068788520.html
أمير الكويت يصل إلى إيطاليا لإجراء فحوصات طبية... فيديو
أمير الكويت يصل إلى إيطاليا لإجراء فحوصات طبية... فيديو
وصل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح إلى إيطاليا في رحلة علاجية. 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T08:43+0000
2022-10-09T08:43+0000
2022-10-09T08:43+0000
الكويت
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وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، مساء السبت، أن أمير البلاد توجه إلى إيطاليا في رحلة علاج وذلك لاستكمال الفحوص الطبية المعتادة.وكان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وكبار المسؤولين في وداع الأمير في رحلته الخاصة للخارج.كما كان في استقباله في أرض المطار بإيطاليا سفير الكويت لدى روما وأعضاء السفارة.وكان أمير الكويت الحالي، البالغ من العمر 85 عاما، قد سُمي وليا للعهد في 7 فبراير/ شباط 2006، إبان إمارة الشيخ صباح الأحمد، وفي 20 فبراير من العام نفسه بايعه مجلس الأمة بالإجماع لتولي المنصب.وتولى مقاليد الحكم في دولة الكويت في 29 سبتمبر/ أيلول 2020، بعد وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث نودي بصفته وليا للعهد لتولي مقاليد الحكم بموجب المادة الرابعة من دستور الكويت.وقد الأمير أدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في جلسة خاصة عقدت في 30 سبتمبر 2020، ليكون بذلك الأمير الرابع الذي يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في تاريخ الكويت.
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, إيطاليا
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, إيطاليا
أمير الكويت يصل إلى إيطاليا لإجراء فحوصات طبية... فيديو
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وصل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح إلى إيطاليا في رحلة علاجية.
وذكرت
وكالة الأنباء الكويتية، مساء السبت، أن أمير البلاد توجه إلى إيطاليا في رحلة علاج وذلك لاستكمال الفحوص الطبية المعتادة.
وكان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وكبار المسؤولين في وداع الأمير في رحلته الخاصة للخارج.
كما كان في استقباله في أرض المطار بإيطاليا سفير الكويت لدى روما وأعضاء السفارة.
وكان أمير الكويت
الحالي، البالغ من العمر 85 عاما، قد سُمي وليا للعهد في 7 فبراير/ شباط 2006، إبان إمارة الشيخ صباح الأحمد، وفي 20 فبراير من العام نفسه بايعه مجلس الأمة بالإجماع لتولي المنصب.
وتولى مقاليد الحكم في دولة الكويت في 29 سبتمبر/ أيلول 2020، بعد وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث نودي بصفته وليا للعهد لتولي مقاليد الحكم بموجب المادة الرابعة من دستور الكويت
.
وقد الأمير أدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في جلسة خاصة عقدت في 30 سبتمبر 2020، ليكون بذلك الأمير الرابع الذي يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في تاريخ الكويت.