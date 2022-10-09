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https://sputnikarabic.ae/20221009/إدارة-حصر-التبغ-اللبنانية-تعلن-شراء-المحاصيل-من-المزارعين-نقدا-وبالدولار-1068794480.html
إدارة حصر التبغ اللبنانية تعلن شراء المحاصيل من ​المزارعين​ نقدا وبالدولار​
إدارة حصر التبغ اللبنانية تعلن شراء المحاصيل من ​المزارعين​ نقدا وبالدولار​
أكدت إدارة حصر ​التبغ​ والتنباك اللبنانية، "الريجي"، أنها ستشتري محصول التبغ من المزارعين هذا العام نقدا وبالدولار. 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T11:43+0000
2022-10-09T11:43+0000
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لبنان
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ووفقا لموقع "النشرة" اللبناني، أعلن رئيس مجلس إدارة "الريجي" ​ناصيف سقلاوي​ أنه الإدارة ستشتري المحصول بالدولار نقدا.وقال: "لأول مرة في تاريخ ​الريجي​ سنبادر إلى شراء محاصيل التبغ من ​المزارعين​ بالدولار​ ونقدا".تصريحات المسؤول اللبناني جاءت خلال افتتاحه المبنى الجديد لبلدية اليمونة الذي ساهمت "الريجي" بقسم من كلفة بنائه.ونعى رئيس مجلس إدارة الريجي على قانون في موازنة 2020، الذي منع المؤسسات العامة من الإسهام في التنمية المستدامة.وقال: "بدلا من المادة 32 التي منعت جميع المؤسسات والإدارات العامة من المساهمة، كان الأولى للسادة النواب أن يضعوا ضوابط للمادة، كالمؤسسات التي لديها برامج تتعلق بالتنمية المستدامة​ أو بالمؤسسات المجتمعية بأن يسمح لها بالتمويل لتلك المشاريع إذا كان لديها وفر مالي".طالع أيضا: لبنان مهدد بالانقطاع عن العالم كليا مع انفجار أزمة الاتصالات
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العالم العربي, لبنان
العالم العربي, لبنان

إدارة حصر التبغ اللبنانية تعلن شراء المحاصيل من ​المزارعين​ نقدا وبالدولار​

11:43 GMT 09.10.2022
© Sputnik . Селимханов / الانتقال إلى بنك الصورجمع التبغ
جمع التبغ - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
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أكدت إدارة حصر ​التبغ​ والتنباك اللبنانية، "الريجي"، أنها ستشتري محصول التبغ من المزارعين هذا العام نقدا وبالدولار.
ووفقا لموقع "النشرة" اللبناني، أعلن رئيس مجلس إدارة "الريجي" ​ناصيف سقلاوي​ أنه الإدارة ستشتري المحصول بالدولار نقدا.
مضخة لسحب المياه من بئر ري مزارع في منطقة رانيا، بالقرب من سد دوكان شمال غرب مدينة السليمانية شمال شرق العراق في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، حيث تتراجع مياه الخزان بسبب مزيج من العوامل بما في ذلك انخفاض هطول الأمطار والجفاف الشديد، وتحويل تدفق الأنهار من إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
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وقال: "لأول مرة في تاريخ ​الريجي​ سنبادر إلى شراء محاصيل التبغ من ​المزارعين​ بالدولار​ ونقدا".
تصريحات المسؤول اللبناني جاءت خلال افتتاحه المبنى الجديد لبلدية اليمونة الذي ساهمت "الريجي" بقسم من كلفة بنائه.

وأوضح سقلاوي أن الريجي خصصت قسما من أرباحها للتنمية المستدامة، ورصدت نحو 5 ملايين دولار سنويا، لافتا إلى أنهم قاموا بتنفيذ "أكثر من 260 مشروعا تنمويا من ​عكار​ إلى ​البقاع​ إلى الجنوب عبر البلديات".

ونعى رئيس مجلس إدارة الريجي على قانون في موازنة 2020، الذي منع المؤسسات العامة من الإسهام في التنمية المستدامة.
وقال: "بدلا من المادة 32 التي منعت جميع المؤسسات والإدارات العامة من المساهمة، كان الأولى للسادة النواب أن يضعوا ضوابط للمادة، كالمؤسسات التي لديها برامج تتعلق بالتنمية المستدامة​ أو بالمؤسسات المجتمعية بأن يسمح لها بالتمويل لتلك المشاريع إذا كان لديها وفر مالي".
طالع أيضا: لبنان مهدد بالانقطاع عن العالم كليا مع انفجار أزمة الاتصالات
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