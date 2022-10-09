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إصابة شخصين إثر انفجار في العاصمة الأرمينية يريفان
إصابة شخصين إثر انفجار في العاصمة الأرمينية يريفان
أعلنت إدارة الطوارئ الأرمينية، اليوم الأحد، أن انفجارا في نُزل بإحدى مناطق العاصمة يريفان أسفر عن إصابة شخصين، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T08:09+0000
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يريفان - سبوتنيك. وذكرت الطوارئ الأرمينية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن "انفجارا وقع في نزل في يريفان في شارع باغراتونياتس، وتم نقل ضحيتين إلى مركز الحروق الوطني".وفي وقت سابق، قالت إدارة الطوارئ إنه في صباح اليوم الأحد وردت معلومات عن انفجار في شارع باغراتونياتس في يريفان، لتتوجه مجموعتان من رجال الإنقاذ إلى موقع الحادث.ولم تتضح حتى الآن أسباب الانفجار أو طبيعته.يذكر أنه في أغسطس/ آب الماضي قُتل 15 شخصا وجُرح العشرات في انفجار لم تُعرف أسبابه وقع في حي تجاري في يريفان.
https://sputnikarabic.ae/20220816/أرمينيا-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-انفجار-مركز-التسوق-بالعاصمة--يريفان-إلى-10-أشخاص-1066454006.html
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أرمينيا, العالم, أخبار العالم الآن

إصابة شخصين إثر انفجار في العاصمة الأرمينية يريفان

08:09 GMT 09.10.2022
© Sputnik . Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورانفجار ضخم في مركز "سورمالو" التجاري بالعاصمة الأرمنية يريفان 14 أغسطس 2022
انفجار ضخم في مركز سورمالو التجاري بالعاصمة الأرمنية يريفان 14 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
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أعلنت إدارة الطوارئ الأرمينية، اليوم الأحد، أن انفجارا في نُزل بإحدى مناطق العاصمة يريفان أسفر عن إصابة شخصين، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.
يريفان - سبوتنيك. وذكرت الطوارئ الأرمينية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن "انفجارا وقع في نزل في يريفان في شارع باغراتونياتس، وتم نقل ضحيتين إلى مركز الحروق الوطني".
انفجار ضخم في مركز سورمالو التجاري بالعاصمة الأرمنية يريفان 14 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
أرمينيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مركز التسوق بالعاصمة يريفان إلى 10 أشخاص
16 أغسطس, 02:22 GMT
وفي وقت سابق، قالت إدارة الطوارئ إنه في صباح اليوم الأحد وردت معلومات عن انفجار في شارع باغراتونياتس في يريفان، لتتوجه مجموعتان من رجال الإنقاذ إلى موقع الحادث.

ولم تتضح حتى الآن أسباب الانفجار أو طبيعته.

يذكر أنه في أغسطس/ آب الماضي قُتل 15 شخصا وجُرح العشرات في انفجار لم تُعرف أسبابه وقع في حي تجاري في يريفان.
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