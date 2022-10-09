https://sputnikarabic.ae/20221009/إصابة-شخصين-إثر-انفجار-في-العاصمة-الأرمينية-يريفان-1068787557.html
إصابة شخصين إثر انفجار في العاصمة الأرمينية يريفان
إصابة شخصين إثر انفجار في العاصمة الأرمينية يريفان
أعلنت إدارة الطوارئ الأرمينية، اليوم الأحد، أن انفجارا في نُزل بإحدى مناطق العاصمة يريفان أسفر عن إصابة شخصين، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. 09.10.2022, سبوتنيك عربي
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يريفان - سبوتنيك. وذكرت الطوارئ الأرمينية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن "انفجارا وقع في نزل في يريفان في شارع باغراتونياتس، وتم نقل ضحيتين إلى مركز الحروق الوطني".وفي وقت سابق، قالت إدارة الطوارئ إنه في صباح اليوم الأحد وردت معلومات عن انفجار في شارع باغراتونياتس في يريفان، لتتوجه مجموعتان من رجال الإنقاذ إلى موقع الحادث.ولم تتضح حتى الآن أسباب الانفجار أو طبيعته.يذكر أنه في أغسطس/ آب الماضي قُتل 15 شخصا وجُرح العشرات في انفجار لم تُعرف أسبابه وقع في حي تجاري في يريفان.
https://sputnikarabic.ae/20220816/أرمينيا-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-انفجار-مركز-التسوق-بالعاصمة--يريفان-إلى-10-أشخاص-1066454006.html
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أرمينيا, العالم, أخبار العالم الآن
أرمينيا, العالم, أخبار العالم الآن
إصابة شخصين إثر انفجار في العاصمة الأرمينية يريفان
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أعلنت إدارة الطوارئ الأرمينية، اليوم الأحد، أن انفجارا في نُزل بإحدى مناطق العاصمة يريفان أسفر عن إصابة شخصين، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.
يريفان - سبوتنيك
. وذكرت الطوارئ الأرمينية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن "انفجارا وقع في نزل في يريفان في شارع باغراتونياتس، وتم نقل ضحيتين إلى مركز الحروق الوطني".
وفي وقت سابق، قالت إدارة الطوارئ إنه في صباح اليوم الأحد وردت معلومات عن انفجار في شارع باغراتونياتس في يريفان، لتتوجه مجموعتان من رجال الإنقاذ إلى موقع الحادث.
ولم تتضح حتى الآن أسباب الانفجار أو طبيعته.
يذكر أنه في أغسطس/ آب الماضي قُتل 15 شخصا وجُرح العشرات في انفجار لم تُعرف أسبابه وقع في حي تجاري في يريفان.