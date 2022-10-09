https://sputnikarabic.ae/20221009/إعلام-إحدى-دول-أوروبا-تستفيد-بشكل-غير-لائق-من-الصراع-الأوكراني-1068785061.html
إعلام: إحدى دول أوروبا "تستفيد بشكل غير لائق" من الصراع الأوكراني
إعلام: إحدى دول أوروبا "تستفيد بشكل غير لائق" من الصراع الأوكراني
عاب خبراء غربيون على النرويج "ثرائها العدواني" المعتمد على الأزمة الأوكرانية، حسبما ذكرت إميلي راوهالا، كاتبة العمود في "واشنطن بوست". 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T05:53+0000
2022-10-09T05:53+0000
2022-10-09T05:54+0000
أخبار النرويج
اقتصاد
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يشير المقال إلى أنه، مع تفاقم أزمة الطاقة بعد تفاقم الوضع في أوروبا الشرقية، بدأت هذه الدولة الاسكندنافية تلعب دورًا بارزًا بشكل متزايد في تأمين الوقود في القارة.ويقول منتقدون إن أوسلو في الوقت نفسه تستفيد "بشكل غير لائق" من الاتحاد الأوروبي. وستتلقى المملكة 109 مليارات دولار من قطاع النفط هذا العام بزيادة 82 مليار دولار عن العام الماضي. سيذهب معظم المبلغ إلى صندوق الثروة السيادي، الذي تجاوز علامة تريليون دولار.وبدورها ترفض السلطات النرويجية كل الاتهامات بالمضاربة وتقول إن سعر المورد مرتفع بسبب النقص في السوق.بعد أن شنت روسيا عملية خاصة لتحرير دونباس، فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو. أدى ذلك إلى إغراق أوروبا في أزمة اقتصادية وأزمة طاقة، وأدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار النرويج, اقتصاد
إعلام: إحدى دول أوروبا "تستفيد بشكل غير لائق" من الصراع الأوكراني
05:53 GMT 09.10.2022 (تم التحديث: 05:54 GMT 09.10.2022) تابعنا عبر
عاب خبراء غربيون على النرويج "ثرائها العدواني" المعتمد على الأزمة الأوكرانية، حسبما ذكرت إميلي راوهالا، كاتبة العمود في "واشنطن بوست".
يشير المقال إلى أنه، مع تفاقم أزمة الطاقة بعد تفاقم الوضع في أوروبا الشرقية، بدأت هذه الدولة الاسكندنافية تلعب دورًا بارزًا بشكل متزايد في تأمين الوقود في القارة.
ويقول منتقدون إن أوسلو في الوقت نفسه تستفيد "بشكل غير لائق" من الاتحاد الأوروبي. وستتلقى المملكة 109 مليارات دولار من قطاع النفط هذا العام
بزيادة 82 مليار دولار عن العام الماضي. سيذهب معظم المبلغ إلى صندوق الثروة السيادي، الذي تجاوز علامة تريليون دولار.
وبدورها ترفض السلطات النرويجية كل الاتهامات بالمضاربة وتقول إن سعر المورد مرتفع بسبب النقص في السوق.
بعد أن شنت روسيا عملية خاصة لتحرير دونباس، فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو. أدى ذلك إلى إغراق أوروبا في أزمة اقتصادية وأزمة طاقة، وأدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء.