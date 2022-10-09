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إعلام: إسرائيل ستسمح للسلطة الفلسطينية بإنتاج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة
إعلام: إسرائيل ستسمح للسلطة الفلسطينية بإنتاج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، بأن السلطات الإسرائيلية ستسمح للسلطة الفلسطينية بإنتاج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة. 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T12:05+0000
2022-10-09T12:05+0000
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مصر
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
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وذكرت صحيفة "المونيتور" الأمريكية، أمس السبت، أن السلطات الإسرائيلية ستسمح للسلطة الفلسطينية باستخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة، وتحديدا من الحقل الذي اكتشف في العام 2000.وأوضحت الصحيفة أن شركة "بريتش غاز" البريطانية قد اكتشفت حقل غاز في العام 2000، وهو ويحتوي على أكثر من 1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية كانت تعلن رفضها الدائم السماح بهذه الخطوة لسنوات طويلة لأسباب أمنية.وأفادت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن مصر نجحت في إقناع الحكومة الإسرائيلية بالسماح للسلطة الفلسطينية باستخراج الغاز الطبيعي من البحر المتوسط قبالة سواحل قطاع غزة، حيث تم اكتشاف حقل غاز قريب من تلك السواحل، فعليا، في العام 2000، عبر شركة "بريتش غاز" على بعد حوالي 30 كم من غزة.وقدرت الصحيفة الأمريكية تكلفة تطوير حقل الغاز الطبيعي بحوالي 1.2 مليار دولار.
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العالم العربي, مصر, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل
العالم العربي, مصر, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل

إعلام: إسرائيل ستسمح للسلطة الفلسطينية بإنتاج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة

12:05 GMT 09.10.2022
© felesteen.psالقوات الإسرائيلية تطارد الصيادين الفلسطينيين قبالة شاطئ قطاع غزة
القوات الإسرائيلية تطارد الصيادين الفلسطينيين قبالة شاطئ قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
© felesteen.ps
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أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، بأن السلطات الإسرائيلية ستسمح للسلطة الفلسطينية بإنتاج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة.
وذكرت صحيفة "المونيتور" الأمريكية، أمس السبت، أن السلطات الإسرائيلية ستسمح للسلطة الفلسطينية باستخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة، وتحديدا من الحقل الذي اكتشف في العام 2000.
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وأوضحت الصحيفة أن شركة "بريتش غاز" البريطانية قد اكتشفت حقل غاز في العام 2000، وهو ويحتوي على أكثر من 1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية كانت تعلن رفضها الدائم السماح بهذه الخطوة لسنوات طويلة لأسباب أمنية.
وأفادت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن مصر نجحت في إقناع الحكومة الإسرائيلية بالسماح للسلطة الفلسطينية باستخراج الغاز الطبيعي من البحر المتوسط قبالة سواحل قطاع غزة، حيث تم اكتشاف حقل غاز قريب من تلك السواحل، فعليا، في العام 2000، عبر شركة "بريتش غاز" على بعد حوالي 30 كم من غزة.
وقدرت الصحيفة الأمريكية تكلفة تطوير حقل الغاز الطبيعي بحوالي 1.2 مليار دولار.
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