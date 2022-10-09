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https://sputnikarabic.ae/20221009/إعلام-الطائرات-المسيرة-الروسية-خطيرة-للغاية-على-القوات-الأوكرانية-1068786227.html
إعلام: الطائرات المسيرة الروسية خطيرة للغاية على القوات الأوكرانية
إعلام: الطائرات المسيرة الروسية خطيرة للغاية على القوات الأوكرانية
قال سفير أوكرانيا لدى المملكة المتحدة لشبكة "سكاي نيوز"، إن طائرات "كاميكازي" (الانتحارية) الروسية أصبحت "خطيرة للغاية". ووفقا له، تحاول القوات المسلحة... 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T07:18+0000
2022-10-09T07:18+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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يذكر أنه في الأسابيع الأخيرة، بدأ الجيش الروسي في استخدام ذخيرة "غيران-2" الجديدة بشكل نشط. ودمر عشرات الأهداف، بما في ذلك المعدات العسكرية الغربية والمقار ومستودعات الذخيرة.إذ إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية تقف عاجزة عمليا في القتال ضد هذه الطائرات المسيرة. فهي تحلق على ارتفاعات منخفضة، كما أنها مصنوعة من مواد مركبة، ما يجعلها غير مرئية للأنظمة المضادة للطائرات.
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رصد عسكري, سلاح روسيا
رصد عسكري, سلاح روسيا

إعلام: الطائرات المسيرة الروسية خطيرة للغاية على القوات الأوكرانية

07:18 GMT 09.10.2022
© Sputnik . Виталий Аньков / الانتقال إلى بنك الصورطائرة مسيرة "أورلان 10"
طائرة مسيرة أورلان 10 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
© Sputnik . Виталий Аньков
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قال سفير أوكرانيا لدى المملكة المتحدة لشبكة "سكاي نيوز"، إن طائرات "كاميكازي" (الانتحارية) الروسية أصبحت "خطيرة للغاية". ووفقا له، تحاول القوات المسلحة الأوكرانية الآن "إيجاد ترياق" ضد هذه الطائرات المسيرة.
يذكر أنه في الأسابيع الأخيرة، بدأ الجيش الروسي في استخدام ذخيرة "غيران-2" الجديدة بشكل نشط. ودمر عشرات الأهداف، بما في ذلك المعدات العسكرية الغربية والمقار ومستودعات الذخيرة.
إذ إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية تقف عاجزة عمليا في القتال ضد هذه الطائرات المسيرة. فهي تحلق على ارتفاعات منخفضة، كما أنها مصنوعة من مواد مركبة، ما يجعلها غير مرئية للأنظمة المضادة للطائرات.
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