https://sputnikarabic.ae/20221009/إعلام-وزارة-الموارد-البشرية-السعودية-تنفي-تدشين-المنصة-الموحدة-للتوظيف--1068798561.html
إعلام: وزارة الموارد البشرية السعودية تنفي تدشين المنصة الموحدة للتوظيف
إعلام: وزارة الموارد البشرية السعودية تنفي تدشين المنصة الموحدة للتوظيف
قالت تقارير إعلامية إن وزارة الموارد البشرية نفت قيامها بتدشين المنصة الموحدة للتوظيف اليوم. 09.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-09T13:19+0000
2022-10-09T13:19+0000
2022-10-09T13:19+0000
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ووفقا لما نقلته جريدة عكاظ عن مصادر حكومية، أكدت أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نفت صحة الأنباء التي يتم تداولها بخصوص تدشين المنصة الموحدة للتوظيف اليوم الأحد.وأوضحت المصادر أن الوزارة أكدت على أن إطلاق المنصة سيكون قريبا "في وقت لاحق"، دون أن تحدد موعدا بعينه.يشار إلى أن مجلس الوزراء السعودي كان قد وافق في فبراير/ شباط من العام 2021، على إنشاء منصة وطنية موحدة باسم (المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف).ومن المفترض أن تتشمل تلك المنصة قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص وفق استبيان مصمم لذلك.طالع أيضا: خبير سعودي يدعو إلى ضرورة توطين وظائف محددة في المملكة
https://sputnikarabic.ae/20210218/خلق-وظائف-أبرز-فوائد-قرار-إلزام-الشركات-العالمية-بفتح-مقار-لها-في-السعودية؟-1048148963.html
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
إعلام: وزارة الموارد البشرية السعودية تنفي تدشين المنصة الموحدة للتوظيف
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قالت تقارير إعلامية إن وزارة الموارد البشرية نفت قيامها بتدشين المنصة الموحدة للتوظيف اليوم.
ووفقا لما نقلته
جريدة عكاظ عن مصادر حكومية، أكدت أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نفت صحة الأنباء التي يتم تداولها بخصوص تدشين المنصة الموحدة للتوظيف اليوم الأحد.
18 فبراير 2021, 20:24 GMT
وأوضحت المصادر أن الوزارة أكدت على أن إطلاق المنصة
سيكون قريبا "في وقت لاحق"، دون أن تحدد موعدا بعينه.
وكانت وسائل إعلامية قد تداولت اليوم قيام وزارة الموارد البشرية السعودية بتدشين المنصة الموحدة للتوظيف في المملكة.
يشار إلى أن مجلس الوزراء السعودي كان قد وافق في فبراير/ شباط من العام 2021، على إنشاء منصة وطنية موحدة باسم (المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف).
ومن المفترض أن تتشمل تلك المنصة قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين
العام والخاص وفق استبيان مصمم لذلك.